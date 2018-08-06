السعوديه_تطرد_السفير_الكندي في رد حاسم

قضايا اليوم: السعودية تطلب من السفير الكندي مغادرة أراضيها خلال 24 ساعة احتجاجا على "تدخل كندا الصريح والسافر في الشؤون الداخلية للمملكة"، حسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، وقطريون يطالبون بطرد الفنانة الإماراتية أحلام.

#السعوديه_تطرد_السفير_الكندي

مصدر الصورة Twitter @KSAMOFA Image caption تغريدة نشرتها وزارة الخارجية السعودية على حسابها في تويتر

نبدأ من السعودية حيث طلبت المملكة من السفير الكندي مغادرة أراضيها خلال 24 ساعة احتجاجا على "تدخل كندا الصريح والسافر في الشؤون الداخلية للمملكة"، حسب بيان لوزارة الخارجية السعودية.

ونشرت وزارة الخارجية السعودية على صفحتها في تويتر بيانا قالت فيه "إن السعودية لن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت"

وتلى البيان عدة تغريدات عالية اللهجة كان أبرزها :"لتعلم كندا وغيرها من الدول أن السعودية أحرص على أبنائها من غيرها.. فإننا نعتبر السفير الكندي شخصاً غير مرغوب فيه وعليه المغادرة خلال 24 ساعة"

لم تمض ساعات قليلة على قرار المملكة الحاسم بطرد السفير الكندي، حتى تفاعل رواد مواقع التواصل مع الموقف الكندي ورد فعل المملكة، مؤكدين أن سيادة المملكة وشؤونها الداخلية خط أحمر لا يمكن تجاوزه أو المساس به.

وأطلق مغردون سعوديون هاشتاغ السعوديه_تطرد_السفير_الكندي ليحتل قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية كالسعودية والبحرين ومصر والأردن والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 170 ألف تغريدة في الساعات القليلة الماضية، وأثنى مغردون على القرار الذي اعتبروه بمثابة رد على كل من يحاول المساس بسيادة المملكة، ورسالة واضحة للعالم أجمع بأن السعودية لا ولن تقبل أية إملاءات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fdeet_alnssr #السعوديه_تطرد_السفير_الكندي

الدول العظمى لم تتدخل في شان داخلي سعودي، ولم تحاول ممارسة الضغط على السعودية واحكام القضاء و معالي النائب العام لانها تعرف عواقب ذلك كبيرة ومكلفة..



-حاولت قبلها السويد والمانيا وخسروا الكثير !

والان بنفس الخطا تقع كندا وسيكلفها ذلك الكثير — بن عويد #2030 🇸🇦 (@fdeet_alnssr) ٥ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yaquob_alrayssi أمريكا طلبت من تركيا الإفراج عن قِس

واهتز كرسي أردوغان !

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كندا طلبت من السعودية الإفراج عن

حكوكية واهتزت كندا عن بكرة أبيها.

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هنا الفرق بين الحزم و الشعارات.#السعوديه_تطرد_السفير_الكندي — يعقوب الريسي (@yaquob_alrayssi) ٥ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdulrahman #السعوديه_تطرد_السفير_الكندي

السعودية ترفض بشدة التدخل في شؤونها الداخلية ..رسالة لجميع الدول .. جربت دول مهمة ذلك وتراجعت وأوفدت مبعوثيها معتذرة..



ستتمنى كندا ..

لو لم تتعرض لشأننا الداخلي أبدا.. — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) ٦ أغسطس ٢٠١٨

#لا_تشرفنا_احلام_في_قطر

ومن السعودية إلى قطر حيث طالب قطريون على وسائل التواصل الاجتماعي بطرد الفنانة الإماراتية أحلام بعد تغريدة لها هنأت فيها رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ بعيد ميلاده.

وشن قطريون هجوما عنيفا على الفنانة الإماراتية عبر هاشتاغ #لا_تشرفنا_احلام_في_قطر لافتين انتباهها إلى أن "بو ناصر" الذي تهنئه بعيد ميلاده سبق وأن كتب قصيدتين مسيئتين إلى دولة قطر التي تسكن بها معززة مكرمة ويحمل جنسيتها زوجها وأبنائها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AliAlmslmani الفنانة الكبيرة أحلام ( أم فاهد ) أحب أنبهك على أن المدعو بو ناصر الذي تهنئينه بعيد ميلاده سبق وأن كتب قصيدتين مسيئتين إلى دولة قطر التي تسكنين بها معززة مكرمة ويحمل جنسيتها زوجك الفاضل وأبنائك المحترمين. وفي القصيدتين إساءة أيضا لسمو الشيخ تميم والشيخ حمد بن خليفة ال ثاني بالاسم — علي المسلماني (@AliAlmslmani) ٥ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fahadq6rrrr2 تركي بعر آساء لرموزنا وكلكم يعرف الأغاني والكلام الذي خرج من هذا النكرة ومن يفتخر بمثل هذا النكرة لا يشرفنا بأن يكون بيننا فمن باب الحميا علي قطر ورموزنا نقول #لا_تشرفنا_احلام_في_قطر pic.twitter.com/cPBkZxQ99t — فهد الشهراني Pilot (@fahadq6rrrr2) ٥ أغسطس ٢٠١٨

واستنكرت الشيخة القطرية مريم آل ثاني ما قامت به أحلام قائلة: "ما هنيتي قطر في يومها الوطني، وهي الأرض اللي انتِ عايشة فيها وأرض عيالج، قلنا مسكينة مهددينها بأهلها!"