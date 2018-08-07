صور الفيضانات في الجزائر تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي

قضايا اليوم: فيضانات في الجزائر توقع عددا من الضحايا، والعثور على جثة إمام مسجد بن شدة الشيخ "عبدالجليل حمود الزيادي" مقتولا في البحرين، ودعوى قضائية جديدة بحق الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان.

فيضانات الجزائر

مصدر الصورة Facebook Hossam Rekilmi Image caption فيضانات الجزائر

نبدأ من الجزائر حيث عاش سكان ولاية تمنراست أياما عصيبة، بعد الفيضانات التي شهدتها المنطقة منذ أيام، بفعل الأمطار الرعدية التي هطلت على المنطقة مما استدعى تدخل الجيش، لمساعدة المتضررين من الكارثة.

وانتشلت مصالح الحماية المدنية جثث أربعة أشخاص غرقوا بإحدى البرك المائية، ولكن العدد وصل إلى سبعة.

واشاد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي في تغريدة على حسابه الرسمي بتويتر بجهود أفراد الجيش الشعبي الوطني وأعوان الحماية المدنية ومختلف الأسلاك الأمنية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NouredineBedoui اشيد بجهود أفراد الجيش الشعبي الوطني و اعوان الحماية المدنية ومختلف الاسلاك الامنية، و تدخلاتهم الفعالة من أجل انقاذ المواطنين و اسعافهم و التكفل بالمتضررين منهم #بعين_قزام وغيرها من مناطق ولاية #تمنراست وباقي #ولايات_الوطن، وهو ما ليس بغريب عن ما ألفناه لها من جاهزية دائمة. — Nouredine🇩🇿Bedoui (@NouredineBedoui) ٦ أغسطس ٢٠١٨

واجتاحت مقاطع الفيديو وصور الفيضانات مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر.

ومن الجزائر إلى البحرين حيث أعلنت وزارة الداخلية في البحرين، مساء الأحد، العثور على جثة إمام مسجد بن شدة الشيخ "عبدالجليل حمود الزيادي" مقتولا بمنطقة السكراب، وذلك بعد اختطافه عدد من الآسيويين له.

وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر": ‏"القبض على شخص آسيوي (35 عاماً) أحد المشتبهين بقتل شخص آخر جاري التعرف على هويته بعد أن تم العثور على الجثة مقطعة إلى أجزاء بداخل أكياس بلاستيكية وملقاة بمنطقة المزرع بالقرب من منطقة السكراب والجهات المختصة تباشر إجراءاتها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @moi_bahrain (شرطة المباحث): القبض على شخص آسيوي (35 عاماً) أحد المشتبهين بقتل شخص آخر جاري التعرف على هويته بعد أن تم العثور على الجثة مقطعة إلى أجزاء بداخل أكياس بلاستيكية وملقاة بمنطقة المزرع بالقرب من منطقة السكراب والجهات المختصة تباشر إجراءاتها. — Ministry of Interior (@moi_bahrain) ٥ أغسطس ٢٠١٨

وأطلق مغردون بحرينيون هاشتاغ #عبدالجليل_الزيادي عبروا من خلاله عن حزنهم وغضبهم للجريمة التي أودت بحياة الشيخ الزيادي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alowid أصدق التعازي إلى أسرة إمام مسجد بن شدة في البحرين الشيخ #عبدالجليل_الزيادي رحمه الله وإلى عموم أهلنا في البحرين ، والذي خطف ثم قتل ، وقطّعت جثته إلى قطع ، ووضع في كيس على يد بعض الأسيويين !!

كان رحمه الله مذكورا بالخير .

ودّع الدنيا بصلاة فجر أمّ بها الناس . pic.twitter.com/NFUuiUtSw6 — عبدالعزيز العويد (@alowid) ٦ أغسطس ٢٠١٨

وأخيرا إلى لبنان وبعد سلسلة من الدعاوى طالت ناشطين على وسائل التواصل الاجتماعي، آخرها توقيف المواطن اللبناني رشيد جنبلاط، قدّم وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل دعوى جديدة بحق الناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي يارا شهيب التي استُدعيَت على أثرها إلى مكتب الجرائم المعلوماتية.

وقال عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ في تغريدة له :" وما يحصل بحق الناشطين والشباب معيب ومرفوض.. ونتساءل كيف يستطيع من لا يتحمل نقداً أن يستلم مصير بلد ديمقراطي..؟"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MPFaysalSayegh وما يحصل بحق الناشطين والشباب معيب ومرفوض.. ونتساءل كيف يستطيع من لا يتحمل نقداً أن يستلم مصير بلد ديمقراطي..؟ إن حرية الرأي والتعبير مقدسة لدى الحزب التقدمي الإشتراكي واللقاء الديمقراطي، ولا مساومة عليها.

تحية للرفيقة يارا شهيب ولكل صوت حر.. pic.twitter.com/mZSLBCJMIj — Faysal Sayegh (@MPFaysalSayegh) ٦ أغسطس ٢٠١٨

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #كلنا_يارا_شهيب تعبيرا عن تأييدهم لشهيب ورفضهم لقمع الحريات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DaniellaRammah هل تعلم يا جبران باسيل كم يارا شهيب وكم رشيد جنبلاط وكم هنادي جرجس وكم عباس زهري وكم رامي ابي خليل في هذا البلد ؟ فإن كنت لا تعلم فتلك مصيبه وان كنت تعلم فالمصيبه أعظم.

#كلنا_يارا_شهيب — Daniella Rammah دانييلا رمّاح (@DaniellaRammah) ٦ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @bkaflm #كلنا_يارا_شهيب

جبران إنتبه لقد تجاوزت الخطوط الحمراء

لبنان بلد العائلات والطبقات وهيدي شغلة إنت ما بتعرفها ، هلق فيك تسأل إذا بدك الشيخ بطرس حرب أبن منطقتك هو بيشرحلك إياها . — Bassam Khoder Agha (@bkaflm) ٦ أغسطس ٢٠١٨