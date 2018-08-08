قصة الباخرة "عائشة" في لبنان ومصير مبتعثي السعودية في كندا
مواضيع متنوعة استأثرت باهتمام المغردين العرب أبرزها، أوضاع المبتعثين السعوديين في كندا، ووزير الطاقة اللبناني يغير اسم باخرة من عائشة لإسراء، ومعصوم مرزوق يثير الجدل في مصر، وحملة لمقاطعة اللحوم البيضاء في الجزائر.
#دعم_مبتعثي_كندا
في الوقت الذي تتجه فيه العلاقات السعودية الكندية نحو التصعيد، اتجهت أنظار المغردين إلى المغتربين السعوديين في كندا فناقشوا أوضاعهم عبر تدشين مجموعة هاشتاغات.
ومن بين أبرز تلك الهاشتاغات #السعوديه_تطرد_السفير_الكندي و #دعم_مبتعثي_كندا و #السعوديه_خط_احمر.
وكانت السلطات السعودية طردت السفير الكندي، وقررت استدعاء سفيرها في كندا، وتجميد التعاملات التجارية معها، بسبب تغريدة طالبت فيها كندا الرياض بإطلاق سراح الحقوقيات على رأسهن سمر بدوي.
وتراوحت تعليقات النشطاء بين التأييد والتحذير من الخطوة السعودية. المؤيدون اعتبروا القرار السعودي خطوة ضرورية لوقف ما وصفوه بالتدخلات الخبيثة والسافرة في شؤون المملكة.
أما المعارضون لقرار السعودية فوصفوه بالمتهور قائلين إنه سيضر بعلاقات المملكة الخارجية خاصة مع حلفائها.
من جهة أخرى ، حذر مغردون من تأثير القرار على بعثته الدراسية السعودية في كندا.
وكانت السلطات السعودية أعلنت استدعاء 8200 من طلابها بكندا. كما تحدثت وزارة التعليم عن خطة لنقل هؤلاء الطلاب من الجامعات الكندية إلى جامعات دول أخرى.
وانقسمت آراء المبتعثين السعوديين في كندا بين مؤيد لقرارات الرياض ضد كندا معلنا عن التزامه بها وآخر منتقد لها ومتخوف على مستقبله.
وقد أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ لمساعدة طلابهم في كندا على إيجاد جامعات بديلة.
في المقابل، نشر أحد المبتعثين تغريدة تحدث فيها عن تلقيه تهديدات من السلطات السعودية باعتقال أسرته في المملكة في حال استمر في التغريد المعارض لإجراءاتها.
قصة الباخرة التركية في لبنان
لا تزال قضية باخرة توليد الطاقة الكهربائية التركية التي ضاقت بها موانئ لبنان، تحظى باهتمام المغردين في البلاد.
يأتي هذا بعد الجدل الذي أشعله تصريح وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل بخصوص الباخرة التركية "عائشة غل".
وفي تصريح تلفزيوني، قال الوزير اللبناني أن الاعتراض على الباخرة التركية يرجع لكون اسمها "عائشة".
مضيفا أنه "تم تعديل الاسم على الأوراق إلى "إسراء" تجنبا للحساسية المذهبية في الجنوب اللبناني."
وقد سخر مغردون من تصريح وزير الطاقة إذ قرأوا فيه "محاولة للتغطية على عجز وزارته في توفير خدمة أساسية من خلال تأجيج صراع مذهبي على خلفية اسم الباخرة".
وطالب آخرون بإيجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء التي يعاني منها لبنان منذ سنين.
ويستعين لبنان ببواخر توليد الطاقة لتغطية عجزه من الكهرباء.
#خليه_يربي_الريش
أطلق نشطاء جزائريون حملة جديدة لمقاطعة اللحوم البيضاء تحت شعار " خليه يربي الريش"
وتبنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك الحملة، إذ دعت الجزائريين إلى المشاركة فيها بعد الارتفاع الجنوني لأسعارها التي بلغت حدود 4 دولارات للكيلوغرام الواحد.
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحملة باعتبارها خطوة تحفظ كرامة الشعب وطالبوا بخفض الأسعار حتى تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن البسيط.
وسبق أن شهدت الجزائر وعدة دول مغاربية حملات مقاطعة لمواجهة الغلاء .
وانقسم المغردون بين متحمس لتلك الحملات و آخر يرفض المشاركة فيها بحجة أنها ستضر بالتجار الصغار، في حين شكك البعض الآخر في أهداف هذه الحملات واتهم جهات سياسية بالوقوف وراءاها.
#معصوم_مرزوق يثير الجدل في مصر
تفاعل رواد موقع فيسبوك في مصر مع المبادرة التي أطلقها الدبلوماسي المصري السابق معصوم مرزوق بتنظيم استفتاء على بقاء أو رحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتعقيبا على المبادرة، أطلق نشطاء عدة هاشتاغات من بينها #معصوم_مرزوق، #ادعم_مبادرة_معصوم_مرزوق، #مبادرة_معصوم_مرزوق .
كما احتل اسم معصوم مركزا متقدما في لائحة الترند على غوغل في مصر.
وقد تباينت الآراء إزاء مبادرة الدبلوماسي المصري السابق.
وفي الوقت الذي هاجمه فيه البعض معلنا رفضه لمقترحه الذي عدوه دعوة لخراب مصر، رحب آخرون بالمبادرة واعتبروها حلا ناجعا للخروج مما وصفوه بـ "الوضع السياسي المتأزم الذي تمر به مصر".