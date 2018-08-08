مواضيع متنوعة استأثرت باهتمام المغردين العرب أبرزها، أوضاع المبتعثين السعوديين في كندا، ووزير الطاقة اللبناني يغير اسم باخرة من عائشة لإسراء، ومعصوم مرزوق يثير الجدل في مصر، وحملة لمقاطعة اللحوم البيضاء في الجزائر.

#دعم_مبتعثي_كندا

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في الوقت الذي تتجه فيه العلاقات السعودية الكندية نحو التصعيد، اتجهت أنظار المغردين إلى المغتربين السعوديين في كندا فناقشوا أوضاعهم عبر تدشين مجموعة هاشتاغات.

ومن بين أبرز تلك الهاشتاغات #السعوديه_تطرد_السفير_الكندي و #دعم_مبتعثي_كندا و #السعوديه_خط_احمر.

وكانت السلطات السعودية طردت السفير الكندي، وقررت استدعاء سفيرها في كندا، وتجميد التعاملات التجارية معها، بسبب تغريدة طالبت فيها كندا الرياض بإطلاق سراح الحقوقيات على رأسهن سمر بدوي.

وتراوحت تعليقات النشطاء بين التأييد والتحذير من الخطوة السعودية. المؤيدون اعتبروا القرار السعودي خطوة ضرورية لوقف ما وصفوه بالتدخلات الخبيثة والسافرة في شؤون المملكة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BakryMP عندما تتدخل كندا بشكل مباشر وتفرض وصايتها علي بلد عربي شقيق هو المملكه العربيه السعوديه مدافعه عن مواطنه سعوديه طالبت بانهاء ماسمته وصاية الرجل علي المراه ، فالواجب علي كل انسان يعتز باستقلال وسيادة بلاده ان يرفض الوصايه الكنديه وان يطالب العرب جميعا بموقف موحد ضد التدخل — مصطفى بكري (@BakryMP) ٧ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AlAmir89261289 لا تصدقوا أبداً مطالب بعض الدول من أجل #حقوق_الإنسان و غيرها لأن هذه الورقه عباره عن ورقه تستخدمها الدول العظمى من أجل إبتزاز الدول العربيه و سرقه ما يمكن سرقته ، وإلا فأين هذه الدول مما يحدث في سوريا و اليمن و فلسطين و مجزار إسرائيل بحق الفلسطينيين ؟ #السعوديه_تطرد_سفير_كندا — Al Amir (@AlAmir89261289) ٨ أغسطس ٢٠١٨

أما المعارضون لقرار السعودية فوصفوه بالمتهور قائلين إنه سيضر بعلاقات المملكة الخارجية خاصة مع حلفائها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BoMuhannd بعد تصريح وزيرة الخارجية الكندية وبعد #السعوديه_تطرد_سفير_كندا

ياتي تصريح الخارجية الأمريكية

ثم يأتي تصريح الخارجية البريطانية .

فهل يفهم متخذ القرار السعودي مدى توالي هذه التصريحات وتاثيرها على الشارع الأوروبي والأمريكي الذي يضع حقوق الانسان ضمن سلم اولوياته ؟ — المتـــــــألق 🇶🇦 #كلنا_قطر (@BoMuhannd) ٧ أغسطس ٢٠١٨

من جهة أخرى ، حذر مغردون من تأثير القرار على بعثته الدراسية السعودية في كندا.

وكانت السلطات السعودية أعلنت استدعاء 8200 من طلابها بكندا. كما تحدثت وزارة التعليم عن خطة لنقل هؤلاء الطلاب من الجامعات الكندية إلى جامعات دول أخرى.

وانقسمت آراء المبتعثين السعوديين في كندا بين مؤيد لقرارات الرياض ضد كندا معلنا عن التزامه بها وآخر منتقد لها ومتخوف على مستقبله.

وقد أطلق مغردون سعوديون هاشتاغ لمساعدة طلابهم في كندا على إيجاد جامعات بديلة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @tawaazon كمبتعثة سابقة ما اقدر اتخيل حجم ال"مجهول" الي بيعيشوه مبتعثين كندا حالياً. عشان كدا حاقدم خدمات استشارات نفسية مجانية لأكبر قدر ممكن من المبتعثين العائدين ان شاءالله. كلموني عالخاص لجدولة موعد #دعم_مبتعثي_كندا — Tawazon (@tawaazon) ٨ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @imankais1 شخصياً أطمئن مبتعثي #كندا بأنهم مستمرون في دراستهم وان مستقبلهم المشرق قادم لا محالة .. الموضوع برمته زوبعة في فنجان والأمور ستعود الى طبيعتها بعد فترة بسيطة .. لا تقلقوا 🌹 #السعوديه_تطرد_سفير_كندا — ايمان الحمود (@imankais1) ٨ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @msh_free ظلمتوني بكندا وتبرأتو مني وقلتولي شكلك مب سعودية ولا نعرفك



تستاهلون الترحيل من كندا برااااااااا



وانا من جهتي باحاول اقنع كل الطلاب انهم يقدمون على طلب لجوء عشان لا يروح تعبهم وسهرهم في المذاكرة وسهر الليالي يدسون هباءً منثوراً #السعوديه_تطرد_السفير_الكندي — مشاعل 🇨🇦 #الحرية (@msh_free) ٦ أغسطس ٢٠١٨

في المقابل، نشر أحد المبتعثين تغريدة تحدث فيها عن تلقيه تهديدات من السلطات السعودية باعتقال أسرته في المملكة في حال استمر في التغريد المعارض لإجراءاتها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @oamaz7 Breaking: The Saudi authorities threatened to arrest my brothers and friends if I keep tweeting about the Saudi-Canadian crisis !#الحكومه_السعوديه_تبتز_عمر_بن_عبدالعزيز — عمر بن عبدالعزيز 🤐 (@oamaz7) ٧ أغسطس ٢٠١٨

قصة الباخرة التركية في لبنان

لا تزال قضية باخرة توليد الطاقة الكهربائية التركية التي ضاقت بها موانئ لبنان، تحظى باهتمام المغردين في البلاد.

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يأتي هذا بعد الجدل الذي أشعله تصريح وزير الطاقة اللبناني سيزار أبي خليل بخصوص الباخرة التركية "عائشة غل".

وفي تصريح تلفزيوني، قال الوزير اللبناني أن الاعتراض على الباخرة التركية يرجع لكون اسمها "عائشة".

مضيفا أنه "تم تعديل الاسم على الأوراق إلى "إسراء" تجنبا للحساسية المذهبية في الجنوب اللبناني."

وقد سخر مغردون من تصريح وزير الطاقة إذ قرأوا فيه "محاولة للتغطية على عجز وزارته في توفير خدمة أساسية من خلال تأجيج صراع مذهبي على خلفية اسم الباخرة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sara_kassas التيار ما تغير ؛ بعدن تغيير و إصلاح

تغيير : غيروا وزارة الكهربا من توليد طاقة ل توليد الفري و الصيصان

إصلاح : كانت الباخرة عايشة صارت اسراء ثم سوزي

#ليش_تغير_التيار — Sara Kassas (@sara_kassas) ٧ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AFeddah طلعت قصة الباخرة انو اسمها «عايشة» هكذا برر معالي وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل الخلاف .

الى هذا الدرك وصلت الامور ؟! يالها من ديماغوجيّة !#يا_عيبشوم. — Ali feddah (@AFeddah) ٧ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @GhassanJawad1 كلام الوزير ابي خليل عن تغيير اسم الباخرة من "عائشة" إلى إسراء حتى لا تثير النعرات.. دليل اخر أن اللبنانيين يعيشون في غيتوات ولا يعرفون بعضهم

ذكرني وقت خالتي زارتني بالحازمية عام 2007 واخدتني عا جنب ملبكة وموترة وسألتني:"معقول المسيحية يعملولنا شي يا خالتي؟" 😲😲😲 — Ghassan Jawad (@GhassanJawad1) ٥ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FaresHalabi صدقا، قرأت خبر تغيير اسم الباخرة التركية أكثر من مرة، افتكرت الامر مزحة سمجة وأن عائشة الباخرة مكانها الطبيعي في الجنوب او الشمال، لا فرق.

اذ تبين ان الخبر صحيح ووزير الطاقة غير الاسم مراعاة لشعور الطائفة الشيعية!

نعيش بالقعر يا رفاق، القعر. pic.twitter.com/RJbClNyc8U — Fares فارس (@FaresHalabi) ٥ أغسطس ٢٠١٨

وطالب آخرون بإيجاد حلول جذرية لمشكلة الكهرباء التي يعاني منها لبنان منذ سنين.

ويستعين لبنان ببواخر توليد الطاقة لتغطية عجزه من الكهرباء.

#خليه_يربي_الريش

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أطلق نشطاء جزائريون حملة جديدة لمقاطعة اللحوم البيضاء تحت شعار " خليه يربي الريش"

وتبنت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك الحملة، إذ دعت الجزائريين إلى المشاركة فيها بعد الارتفاع الجنوني لأسعارها التي بلغت حدود 4 دولارات للكيلوغرام الواحد.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع الحملة باعتبارها خطوة تحفظ كرامة الشعب وطالبوا بخفض الأسعار حتى تتناسب مع القدرة الشرائية للمواطن البسيط.

وسبق أن شهدت الجزائر وعدة دول مغاربية حملات مقاطعة لمواجهة الغلاء .

وانقسم المغردون بين متحمس لتلك الحملات و آخر يرفض المشاركة فيها بحجة أنها ستضر بالتجار الصغار، في حين شكك البعض الآخر في أهداف هذه الحملات واتهم جهات سياسية بالوقوف وراءاها.

#معصوم_مرزوق يثير الجدل في مصر

تفاعل رواد موقع فيسبوك في مصر مع المبادرة التي أطلقها الدبلوماسي المصري السابق معصوم مرزوق بتنظيم استفتاء على بقاء أو رحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتعقيبا على المبادرة، أطلق نشطاء عدة هاشتاغات من بينها #معصوم_مرزوق، #ادعم_مبادرة_معصوم_مرزوق، #مبادرة_معصوم_مرزوق .

كما احتل اسم معصوم مركزا متقدما في لائحة الترند على غوغل في مصر.

وقد تباينت الآراء إزاء مبادرة الدبلوماسي المصري السابق.

وفي الوقت الذي هاجمه فيه البعض معلنا رفضه لمقترحه الذي عدوه دعوة لخراب مصر، رحب آخرون بالمبادرة واعتبروها حلا ناجعا للخروج مما وصفوه بـ "الوضع السياسي المتأزم الذي تمر به مصر".