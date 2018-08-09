قضايا سياسية واجتماعية وفنية شغلت اهتمام المغردين العرب، من بينها عودة الفنانة المصرية حلا شيحة للوسط الفني، والغارات الإسرائيلية على قطاع غزة، وبالإضافة للجدل الذي أثاره وزير جزائري حول جائزة نوبل.

حلا شيحة تشعل مواقع التواصل الاجتماعي

مصدر الصورة youtube

ضجت مواقع التوصل الاجتماعي بعد انتشار تقارير حول عودة الفنانة المصرية حلا شيحة للوسط الفني بعد غياب دام 12 عاما.

وتداولت مواقع صحفية مصرية قرار عودة شيحة للتمثيل وخلعها الحجاب، وهو ما أكدته شقيقتها الممثلة هنا شيحة.

وقد نشر موقع اليوم السابع صورة للفنانة من دون غطاء رأس.

وكانت الفنانة المصرية أعلنت عام 2007 اعتزالها الكامل عن التمثيل وارتداءها النقاب.

وبقيت حلا عدة سنوات مقيمة في كندا، مع زوجها الإيطالي الجنسية، يوسف هاريسون الذي اعتنق الإسلام قبل زوجه بها.

وتباينت آراء المغردين إزاء الخبر، بين مرحب بعودة حلا للفن و آخر منتقد يرى في تصرفها بعدا عن الدين.

واعتبر آخرون الخوض في تفاصيل حياة الفنانة الشخصية، دليلا على نمطية التفكير في مجتمعاتنا وانجرارها وراء السفاسف.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Otty1986 ولا حجاب حلا شيحه ولا خلعها للحجاب هيضر الإسلام ولا جواز معز مسعود من شيري هيضر الإسلام ولا إعلانات عمرو خالد للفراخ هتضر الإسلام مين أساسا الأشخاص دي ومين قال إنهم بيمثلوا الإسلام ؟دي بشر عاديه تصيب وتخطأ منهم نواياه سليمه ومنهم لأ وربنا أعلم بالنوايا نهدي شويه وندع الخلق للخالق — Otty3# تحيا_مصر (@Otty1986) ٩ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Elgamela2 #حلا_شيحه

يا جماعة الخير ندعو لها ولانفسنا بالهداية كل شخص سيحاسب على ما يفعله

ياريت يخليه في حاله لا نقابها افادنا في شيء ولا خلع النقاب سيضرنا في شيء

أسأل الله لنا ولها الهدايه — ست الدار (@Elgamela2) ٩ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @daliaref3at يادين النبي

أيه كمية الصريخ دي علشان حلا قلعت النقاب والحجاب!!!

الاسلامجية بيعيطو والناس العادية بتتسافل....قد كدا شعوركم أن السيطرة بتروح واجعكم،قد كدا محروقين من واحدة اختارت؟ — سكورپ (@daliaref3at) ٩ أغسطس ٢٠١٨

كما رأى مغردون أن قصة حلا شحية من التدين لخصت التحولات التي مرت بها المجتمعات العربية والإعلام العربي الذي كان يروج في فترة معينة للحجاب و التستر، وفق تعبيرهم .

#غزه_تحت_القصف

ما إن سمع دوي الغارات في غزة، حتى اعتلى هاشتاغ #غزه_تحت_القصف لائحة الهاشتاغات الأكثر استخدما في معظم الدول العربية، مسجلا أكثر من 20 ألف تغريدة.

مصدر الصورة SAID KHATIB Image caption مشاهد أثناء تشييع جثمان الطفلة بيان خماش ووالدتها اللتين قتلتا جراء الغارات الإسرائيلية الليلة الماضية على قطاع غزة

وقد قتل ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص بينهم سيدة ورضيعتها في سلسلة غارات جوية إسرائيلية على مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وقالت إسرائيل إن هذا التصعيد يأتي ردا على إطلاق صواريخ على الأراضي الإسرائيلية من القطاع.

وتناقل نشطاء من غزة صورا تظهر حجم الدمار الذي خلفته الغارات الإسرائيلية.

وندد المغردون بمقتل أم ورضيعها جراء القصف وحملوا الخذلان والصمت العربي مسؤولية ما يحدث لأهالي القطاع منذ سنوات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @osgaweesh اللهم احفظ أهالي قطاع غزة #غزه_تحت_القصف فليتدخل من يعتلون عروش وقصور الدول العربية والإسلامية ولينقذوا الشعب الفلسطيني من هذه المقتلة فورا — أسامة جاويش (@osgaweesh) ٨ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SoudAlsubaiey #غزه_تحت_القصف



اين كندا عن إبادة اسرائيل لشعب فلسطين ، هل تجروء على ان تفعل شئ ولو حتى بيان عن حقوق الانسان الفلسطيني ..! — سعود مطلق السبيعي (@SoudAlsubaiey) ٨ أغسطس ٢٠١٨

كما انتقد نشطاء وسياسيون ما أسموه بسياسية الكيل بالمكيلين التي يعتمدها المجتمع الدولي في التعامل مع القضايا الإنسانية.

وألقى البعض باللائمة على حماس و سياساتها إلا أن آخرين اعتبروا ذلك "شرعنة" للقصف.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abdulaziz_8829 #غزة_تحت_القصف 12 طفل تايلندي حوصروا في كهف منذ أيام قليلة، فقامت لهم الدنيا ولم تقعد، وتابعت أخبارهم كل وسائل الإعلام العالمية، وهناك2 مليون إنسان محاصرين في كهف مظلم اسمه غزة منذ 12 عام، بلا أدنى مقومات الحياة، ولا أحد يأبه بهم أو يلقي لحصارهم بالاً!

حسبنا الله ونعم الوكيل! — عبدالعزيز عبدالله القعمري (@Abdulaziz_8829) ٨ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @m_altayer من الذي جعلها تحت القصف؟

من الذي أطلق 50 صاروخا على إسرائيل الليلة وهو يعلم أنها كيان مغتصب سفاح سيرد بأحدث الأسلحة؟



ذراع إيران: حماس#غزه_تحت_القصف — MMT (@m_altayer) ٩ أغسطس ٢٠١٨

وزير التعليم العالي في الجزائر : "بماذا تفيدنا جائزة نوبل؟"

أثار وزير التعليم العالي والبحث العلمي في الجزائر، الطاهر الحداد، موجة من السخرية بعدما تساءل عن جدوى جائزة نوبل.

و في معرض رده على سؤال حول سبب حلول الجامعات الجزائرية في مراكز متدنية في التصنيفات العالمية، قال الوزير إن " وزارته يمكن أن تصبح في مصاف الجامعات الأولى في العالم من خلال اتباع معايير بسيطة."

وأضاف :"الجامعات الكبرى تعتمد على جائزة نوبل.. ولكن إذا كان لدينا عشرة باحثين متحصيلن على جائزة نوبل فذلك لن يفيد الجامعة الجزائرية في شيء."

ووصف نشطاء تصريح الوزير بالصادم واعتبروه دليلا على فشل المنظومة التربوية في الجزائر.

هل شجعت إليسا الآخرين للحديث عن معانتهم مع السرطان؟

يبدون أن إعلان المغنية اللبنانية إليسا عن إصابتها بالسرطان وتغلبها عليه ، شجع الكثيرين في العالم العربي كي يكشف عن معانتهم مع المرض.

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فبعد يوم من كشف إليسا عن مرضها أعلنت الرئاسة السورية عن إصابة، أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري بالمرض ذاته.

وبينما تمنى البعض الشفاء لزوجة الأسد، هاجمها البعض منتقدا سياساتها الداعمة لزوجها.

ولكن بعيدا عن الجدل الذي فجره مرض أسماء الأسد، فقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعشرات القصص التي تحدثت عن معاناة مرضى السرطان في العالم العربي.

ولعل أبزر تلك القصص وأكثرها تأثيرا قصة الطفلة السعودية نوال الغامدي التي توفيت الإربعاء بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأفرد مغردون هاشتاغ #نوال_الغامدي_محاربه_السرطان للحديث عن صلابة وشجاعة الطفلة في محاربة المرض الخطير.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HudaAlessa3 شيماء العيدي انسانه تعاني من مرض السرطان وتكافحه بالامل والطاقه الايجابيه ولكنها لم تسلم من كلام الناس٠٠٠بوركتى ياحبييبتي وربي يشافيك ويعافيك وثقي تماما أن كلام الناس لايقدم ولايأخر😘😘 pic.twitter.com/l7UTuKE6B1 — الأستاذه هدى (@HudaAlessa3) ٩ أغسطس ٢٠١٨