المغردون العرب يترقبون بدء الدوري الانجليزي
قضايا اليوم: تفاعل مع بدء الموسم الكروي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في انجلترا والسعودية، وتفاعل في الجزائر مع حادثة قتل في موقف للسيارات.
تفاعل مع بدء الدوري الانجليزي
نبدأ اليوم بالتفاعل مع بدء الموسم الكروي في عدد من الدول، إذ نجد الدوري الانجليزي في قائمة أكثر الهاشتاغات والوسوم تداولا في مصر.
ويبدأ الدوري الانجليزي اليوم بمباراة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي.
وورد اسم الدوري الانجليزي في نحو خمسة آلاف تغريدة على مدار أربع وعشرين ساعة الماضية.
وعرض المستخدمون توقعاتهم للموسم الجديد.
وترقب المغردون العرب رؤية المصري، محمد صلاح، هداف الدوري للموسم الماضي في صفوف ليفربول.
#توقع_بطل_الدوري_السعودي_2019
وفي السعودية، انتشر هاشتاغ حمل عنوان: #توقع_بطل_الدوري_السعودي_2019
وانطلقت فعاليات الدوري السعودي للمحترفين، وهو الاسم الذي يطلق على الدوري الرئيسي لكرة القدم في السعودية.
وعبر الهاشتاغ عرض المستخدمون توقعاتهم للموسم، والفرق التي برأيهم ستفوز به، وجاءت توقعات المستخدمين بين نادي الاتحاد والنصر والهلال والأهلي.
حادثة قتل في موقف للسيارات بالجزائر
وفي الجزائر أثار حادث قتل في موقف للسيارات ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك.
ونقلت صحف محلية تفاصيل الحادثة التي وقعت بمحافظة بجاية الساحلية، وتقول الصحف إن حراس موقف سيارات ضربوا شابا يبلغ من العمر 36 عاما ضربا مبرحا حتى توفي بعد أن رفض دفع حق دخول موقف السيارات.
وكان الخلاف حول 200 دينار جزائري ما يعادل نحو دولار ونصف كما نقلت الصحف.