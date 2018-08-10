المغردون العرب يترقبون بدء الدوري الانجليزي

قضايا اليوم: تفاعل مع بدء الموسم الكروي عبر مواقع التواصل الاجتماعي في انجلترا والسعودية، وتفاعل في الجزائر مع حادثة قتل في موقف للسيارات.

تفاعل مع بدء الدوري الانجليزي

مصدر الصورة Getty Images Image caption نجم نادي ليفربول المصري محمد صلاح

نبدأ اليوم بالتفاعل مع بدء الموسم الكروي في عدد من الدول، إذ نجد الدوري الانجليزي في قائمة أكثر الهاشتاغات والوسوم تداولا في مصر.

ويبدأ الدوري الانجليزي اليوم بمباراة بين مانشستر سيتي وليستر سيتي.

وورد اسم الدوري الانجليزي في نحو خمسة آلاف تغريدة على مدار أربع وعشرين ساعة الماضية.

وعرض المستخدمون توقعاتهم للموسم الجديد.

وترقب المغردون العرب رؤية المصري، محمد صلاح، هداف الدوري للموسم الماضي في صفوف ليفربول.

#توقع_بطل_الدوري_السعودي_2019

مصدر الصورة Getty Images Image caption مشجعون سعوديون اثناء مباراة بالموسم الماضي لدوري المحترفين السعودي

وفي السعودية، انتشر هاشتاغ حمل عنوان: #توقع_بطل_الدوري_السعودي_2019

وانطلقت فعاليات الدوري السعودي للمحترفين، وهو الاسم الذي يطلق على الدوري الرئيسي لكرة القدم في السعودية.

وعبر الهاشتاغ عرض المستخدمون توقعاتهم للموسم، والفرق التي برأيهم ستفوز به، وجاءت توقعات المستخدمين بين نادي الاتحاد والنصر والهلال والأهلي.

حادثة قتل في موقف للسيارات بالجزائر

مصدر الصورة Facebook Image caption صورة للشاب عيسى زبير الذي قتل في موقف السيارات كما تداول رواد مواقع التواصل

وفي الجزائر أثار حادث قتل في موقف للسيارات ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وخاصة فيسبوك.

ونقلت صحف محلية تفاصيل الحادثة التي وقعت بمحافظة بجاية الساحلية، وتقول الصحف إن حراس موقف سيارات ضربوا شابا يبلغ من العمر 36 عاما ضربا مبرحا حتى توفي بعد أن رفض دفع حق دخول موقف السيارات.

وكان الخلاف حول 200 دينار جزائري ما يعادل نحو دولار ونصف كما نقلت الصحف.