محطات عديدة استوقفت المغردين العرب، من بينها تراجع الليرة التركية، وإيران تطالب العراق بـ"تعويضات" عن حرب الثمانينيات ،ودعوات في الجزائر لمقاطعة الحفلات الفنية.

#الليرة_التركية: بين مساندة وترحيب العرب

مصدر الصورة Anadolu Agency

حاز تراجع قيمة الليرة التركية على اهتمام المغردين العرب، فأفردوا عدة هاشتاغات للحديث على تداعيات ذلك التراجع على الدور الذي تلعبه أنقرة في المنطقة.

وتعرضت الليرة التركية لانخفاض قياسي في الفترة الماضية، بلغ ذروته الجمعة 10 أغسطس/آب 2018، بعد تصاعد الأزمة بين أنقرة وواشنطن.

وأعلن مغردون عن مساندتهم للموقف التركي ونددو بأسموها بـ "الحملة الشعواء التي تقودها الولايات المتحدة على اقتصادات الدول المسلمة".

وأرجع مغردون آخرون تراجع الليرة التركية إلى ما وصفوه بالحرب الاقتصادية القذرة التي يشنها أعداء النجاح في المنطقة على النموذج التركي.

في المقابل، أطلق مغردون آخرون هاشتاغ #انهيار_الاقتصاد_التركي، طالبوا فيه السياح العرب بمغادرة تركيا أو مقاطعتها و ربطوا تراجع الليرة بما وصفوه بسياسة اردوغان التسلطية وتدخلاته في المنطقة.

ورأى المتفاعلون مع #ارحل_يا_اردوغان بأن اردوغان يجني نتائج عدائه لدول الخليج البديل المرجح لاستيعاب المنتجات التركية التي تتعرض الآن للعقوبات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SoudAlsubaiey #الليرة_التركية



اتضح ان متانة الاقتصاد ليست في المصانع والمباني والنفط انما في متانة العلاقات السياسيه ، فبقرار دولي واحد تتحول ارصدتك الملياريه الى ورق كلينكس ..! — سعود مطلق السبيعي (@SoudAlsubaiey) ١٠ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrHAKEM الأمة وشعوبها تخوض معركة تحرر كبرى من النفوذ الغربي والأمريكي في كل الساحات والمجالات العسكرية والسياسية والفكرية والاقتصادية وما الحرب على تركيا إلا إحدى تجليات الصراع والوقوف مع الشعب التركي في هذه المعركة ودعمه اقتصاديا واجب شرعا ومن الجهاد في سبيل الله بالمال#الليرة_التركية — أ.د. حاكم المطيري (@DrHAKEM) ١٠ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KeNt_977 الغرب يريد تركيع تركيا بأي طريقةٍ كانت، ويضع العصي في دولاب تقدمها وتطورها، وتحجيم دورها في المنطقة .. من أفشل الإنقلاب، قادر على تجاوز أزمة #الليرة_التركية !؟ — واحد من الناس ! (@KeNt_977) ١٠ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @VIP_K777 #انهيار_الاقتصاد_التركي

أربعة دول تعاني من أزمات بسبب خلافها السياسي مع السعودية:

١) قطر

٢) تركيا

٣) إيران

٤) كندا



والحل في: (قصر اليمامة!!)

👀 من أعقل الأربعة يأتي صاغرا مبادرا قبل الطوفان الذي لا يبقي ولا يذر؟

تذكوا قريبا اردوغان يبيع قطر وياتي للسعودية 🇸🇦 تذكروها جيدا — خالد السيحان (@VIP_K777) ١١ أغسطس ٢٠١٨

وفي الوقت الذي يرى فيه مغردون أن تركيا قادرة على تجاوز هذه الأزمة معتمدة على تحالفها مع روسيا وإيران، حذر البعض من التأثيرات السياسية لتدهور الليرة على باقي دول المنطقة قائلين إن ذلك سيدخل المنطقة في دوامة جديدة، خاصة مع تفاقم الأزمة الأمريكية الإيرانية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @uae_3G في 2017 محفظة كويتية اشترت بقيمة مليار درلار سندات بالليرة التركية ومدة السندات 3 سنوات دقوا طيران ياهل الروضة 😂 ...



#الليره_التركيه — حمد المزروعي (@uae_3G) ١٠ أغسطس ٢٠١٨

حاج يحاول فتح باب الكعبة

تداول نشطاء مقطع فيديو يظهر حاجا وهو يعتلي عتبة باب الكعبة، قبل أن ينزله رجال الأمن بالقوة.

مصدر الصورة youtube

ويظهر المقطع المتداول رجلا وهو يعبث بقفل الكعبة ويحاول فتحه، بينما سقطت ملابس الإحرام عن جسده بشكل كامل.

وحقق الفيديو مشاهدة عالية فاقت 50 ألف مشاهدة على يوتيوب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MAR2030WA حاج تعلق في باب الكعبة يحاول فتحه..

التهاون مع بعض الحجاج قد يؤدي لعواقب وخيمة لا سمح الله... لا نقول استخدام العنف ولكن استخدام الحزم. pic.twitter.com/rLz5vyQerk — د.مروة العرجاني (@MAR2030WA) ١٠ أغسطس ٢٠١٨

وقد أصدرت شرطة منطقة مكة المكرمة بيانا كشفت فيه تفاصيل الحادثة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @makkahregion شرطة مكة المكرمة:

رجال الأمن يسيطرون على شخص قفز

إلى عتبة باب الكعبة المشرفة

.. اتضح أنه يعاني من اعتلالات نفسية وتمت

إحالة قضيته للنيابة العامة. pic.twitter.com/P7GmOPPQ9C — إمارة منطقة مكة (@makkahregion) ١٠ أغسطس ٢٠١٨

#كلنا_مقاطعون في وجه الحفلات الغنائية في الجزائر

تناقل نشطاء جزائريون فيديوهات تظهر احتجاجا على إقامة سهرة فنية في مدينة الأغواط وأرفقوها بهاشتاغات #كلنا_مقاطعون و‫#‏بورقلة_نقتدي‬ .

وتنتشر في الآونة الأخيرة ظاهرة مقاطعة الحفلات الموسيقية بالجزائر، بعدما رفض سكان مدينة ورقلة الشهر الماضي سهرة لنجوم موسيقى "الراي".

وقد أطلق المغردون وقتها حملة #خليه_يغني_وحدو للتعبير عن معارضتهم لإقامة المهرجانات الفنية وطالبوا باستغلال كلفتها لإصلاح البنية التحتية ولتوفير مواطن شغل لأهالي المنطقة.

في سياق متصل، لا تزال "الاحتجاج بالصلاة" تثير جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان المحتجون في ولاية ورقلة أدوا صلاة العشاء، ورفعوا بعدها شعارات مطالبة بتحسين الخدمات الأساسية.

وتلقب محافظة ورقلة، الواقعة في جنوب الجزائر بـ "عاصمة النفط" لاحتوائها على أهم حقول النفط بالبلاد.

وبينما تعالت الأصوات المؤيدة لمطالب المحتجين، استنكر آخرون أسلوب الاحتجاج، واعتبروه مؤشرا على انتشار التطرف ومصادرة الفنون في حين رد آخرون بهاشتاغ #نصلي_وين_نحب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Sami04675934 هكذا يبدأ الارهاب يحتج صاحب الفكر الداعشي بتوظيف الصلاة والتكبير والتهليل في توظيف سياسي رخيص وفاضح للدين الحنيف من اجل مآرب واهداف شخصية دنيوية بستعطاف الناس كما لو انه يحارب الفساد والفسق بينما هو أبعد ما يكون عن الصالح العام اذا تساهلت السلطات مع هكذا تدعيس فعلى الجزائر السلام — Sami (@Sami04675934) ١١ أغسطس ٢٠١٨

جدل بعد مطالبة إيران العراق بـ "تعويضات" عن الحرب

ألقت العقوبات الأمريكية الأخيرة على إيران بظلالها على تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العراق.

فقد شهد موقع تويتر حربا افتراضية بين السياسيين العراقيين والإيرانيين على خلفية مطالبة نائبة الرئيس الإيراني، معصومة ابتكار، العراق بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت ببلادها نتيجة الحرب التي اندلعت بين البلدين في ثمانينات القرن الماضي.

وجاءت تغريدة معصومة كرد على إعلان رئيس الوزراء حيدر العبادي التزام العراق بتنفيذ العقوبات الأمريكية ضد إيران رغم معارضته لها.

وتأتي مطالبة نائبة الرئيس الايراني بعد يوم من مطالبة نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي، الحكومة العراقية بدفع نحو 1100 مليار دولار كتعويضات للحرب .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ebtekarm علاوه بر این غرامتهای زیست محیطی جنگ عراق و جنگ کویت و اسیب به خلیج فارس که در دولت هشتم مطالعه و محاسبه ان بالغ بر میلیاردها دلار ارزیابی شد و در کمیته غرامت سازمان ملل مطرح شد را نیز باید اضافه کرد. https://t.co/dyxGz9WPbs — Massoumeh Ebtekar (@ebtekarm) ٩ أغسطس ٢٠١٨

ولم تمر ثوان حتى جاء رد العراقي عبر تغريدة لعضو البرلمان العراقي فائق الشيخ علي، لتتوالى بعدها تعليقات السياسيين العراقيين على تصريحات المسؤولين الإيرانيين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @faigalsheakh رداً على مطالبة نائب رئيس مجلس الشورى الإيراني محمود صادقي العراق بتعويضهم عن الحرب ب1.1 مليار دولار أميركي.

فإني باسم عوائل ضحايا الإرهاب أطالبك وأطالب دولتك ب11 مليار دولار أميركي، كتعويض عن مليون عراقي قتلتموه، حينما أدخلتم القاعدة إلى بلادنا منذ 2003م بحجة محاربة الأميركيين! — فائق الشيخ علي/كلمتي للتاريخ (@faigalsheakh) ٩ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alhashimi_Tariq #إيران تسعى للتخفيف من آثار #العقوبات_الأمريكية بزج الاقتصادالعراقي وتحميله العبئ الأكبر وقدطالب نائب إصلاحي أمس ترليون دولار!! تعويضات عن حرب الثمان سنوات !! الرد في إحترام العقوبات كما وعد العبادي وهي فرصة يتحرر فيها الاقتصاد العراقي من الهيمنة والتبعية لايران. فهل سيفعل ؟ — طارق الهاشمي (@alhashimi_Tariq) ٩ أغسطس ٢٠١٨

ولم يكن المغردون العراقيون بمنأى عن التطورات الأخيرة، إذ انتقد بعضهم التصريحات الإيرانية واعتبروها محاولة لجعل العراق يدفع فاتورة العقوبات الأمريكية على طهران.

وأعرب آخرون عن مساندتهم لإيران وأشادوا بمواقف إيران الداعمة للعراق خلال أزماته.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fawazfawaz_dr استحضارات ومعالجات وخطط وتخطيط إيراني لكسر الحصار الاقتصادي عبر الاستفادة من الدولار العراقي، لكن هل يكفي رغيف الخبر الواحد لاشباع افواه جائعة #اميركا بحصارها اليوم على إيران تختلف بحصارها على العراق سابقا #ايران عدد نفوسها فوق 80 مليون. — د.فواز الفواز (@fawazfawaz_dr) ١١ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zaid_al_janabyy بعد افلاس #ايران ظهر الوجه الحقيقي لها لدى جميع العراقيين . رأس الافعى تطالب #العراق بدفع 1100 مليار دولار كتعويضات الحرب وجاء هذا القرار بعد ان اعلن العبادي التزامه بالعقوبات الامريكية

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صحيفة ( المدى ) العراقية : العقوبات دفعت الحكومة العراقية للتوجة نحو الاسواق الخليجية — زيد العراقي 🇮🇶 (@zaid_al_janabyy) ١٠ أغسطس ٢٠١٨