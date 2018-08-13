#الليره_التركيه_تنهار... بين الشماتة والتضامن
قضايا اليوم التي حازت على اهتمام رواد مواقع التواصل العرب: #الليره_التركيه_تنهار... بين الشماتة والتضامن، ومناقشة ظاهرة تفشي الفساد على حد وصف المغردين في لبنان.
#الليرة_التركية
نبدأ اليوم تقريرنا بالاهتمام العربي وخاصة الخليجي بتدهور قيمة العملة التركية.
وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع انتشر هاشتاغ يحمل عنوان #الليرة_التركية ليظهر في أكثر من 75 ألف تغريدة.
كما ظهر أيضا هاشتاغ حمل عنوان #الليره_التركيه_تنهار ليظهر بدوره في قرابة ستة آلاف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية.
وانقسمت آراء المغردين تجاه تدهور قيمة العملة التركية، إذ احتفى عدد من المستخدمين الخليجيين بتدهورها انعكاسا للخلافات السياسية بين عدد من دول الخليج وتركيا، بينما رأى آخرون أنه يجب التضامن مع الدولة التركية على أسس دينية إسلامية.
#الفساد_ساد
وننتقل إلى لبنان حيث انتشر هاشتاغ ندد خلاله المستخدمون بما وصفوه بفساد متفش في بلدهم.
وانتشر هاشتاغ #الفساد_ساد ليظهر في أكثر من 14 ألف تغريدة.
بينما رأى مستخدمون أن الحديث عن الفساد سهل، ولكن اثباته صعب.
بينما تناول آخرون القضية بشكل ساخر.