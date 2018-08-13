قضايا اليوم التي حازت على اهتمام رواد مواقع التواصل العرب: #الليره_التركيه_تنهار... بين الشماتة والتضامن، ومناقشة ظاهرة تفشي الفساد على حد وصف المغردين في لبنان.

#الليرة_التركية

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نبدأ اليوم تقريرنا بالاهتمام العربي وخاصة الخليجي بتدهور قيمة العملة التركية.

وعلى مدار عطلة نهاية الأسبوع انتشر هاشتاغ يحمل عنوان #الليرة_التركية ليظهر في أكثر من 75 ألف تغريدة.

كما ظهر أيضا هاشتاغ حمل عنوان #الليره_التركيه_تنهار ليظهر بدوره في قرابة ستة آلاف تغريدة خلال نفس الفترة الزمنية.

وانقسمت آراء المغردين تجاه تدهور قيمة العملة التركية، إذ احتفى عدد من المستخدمين الخليجيين بتدهورها انعكاسا للخلافات السياسية بين عدد من دول الخليج وتركيا، بينما رأى آخرون أنه يجب التضامن مع الدولة التركية على أسس دينية إسلامية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @I_SaMi707 #انهيار_الليره_التركيه ..

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ما يهمني انهيار #الليره_التركيه او ارتفاعها ولا تهمني تركيا بما فيها يهمني بلدي #السعودية وامنها واقتصادها ، اذا كانت تركيا حكومة او شعب من الدول التي تحارب بلدي وتسعى لزعزعة الامن فيه وإلحاق الضرر به فأنا اتمنى انهيار تركيا كلها وليست عملتها فقط. — ﮼سامي ﮼المالكي 🇸🇦 (@I_SaMi707) ١٢ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @muayqil_kassab اختلفوا مع أردوغان كما تشاؤون فهذا حقكم، حتى أنني أختلف معه في كثير من الأمور، ولكن لا تنسوا بأن الغرب يستهدف تركيا لأنها دولة مسلمة. لا تفرحوا بسقوط الليرة التركية، فالذين سيعانون هم المواطنون الأتراك، والإسلام يجمعنا. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان.#إنهيار_الليرة_التركية — معيقل كساب العتيبي (@muayqil_kassab) ١١ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @JKhashoggi الذين يتشفون من انهيار الليرة والاقتصاد التركي لا يملكون ان ينقذوه ولا ان يغرقوه.

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الذي يؤثر سلبا او ايجابا هو حكومتها ان صححت مسارها والدائنين الكبار ، أوربا وأمريكا.

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تركيا لاعب أساسي في المنطقة وانكفاءها سيحدث فراغ لا تملك قوة ملئة غير ايران وإسرائيل. — جمال خاشقجي (@JKhashoggi) ١٢ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fahddeepaji1 لمن قال إننا شامتين في #أردوغان نقول له نحن لسنا كذلك لكن ماذا نقول لمن قال:

(أمن إيران من أمن تركيا)ولَم يقلها عندما تعرضت السعودية ومكة للصواريخ الإيرانية.

لم نفرح ولكن لن نزعل على #إنهيار_الليرة_التركية بل نذكر أسباب ذلك بكل موضوعية بعيدا عن العواطف،ونرد على من كذب منهم. — #فهد ديباجي (@fahddeepaji1) ١١ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mahaawyy_ ليش كل هالكره إتجاه تركيا من الدول العربية الثانية؟ مب مفروض احنا مسلمين و نتكاتف؟ " مثل المؤمنين في تكاتفهم و تراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى من ع عضواً تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى"

أعوذ بالله من الكره اللهم إنا نعوذ بك من قسوةٍ في قلوبنا! #الليرة_التركية_تنهار — المها (@Mahaawyy_) ١٢ أغسطس ٢٠١٨

#الفساد_ساد

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وننتقل إلى لبنان حيث انتشر هاشتاغ ندد خلاله المستخدمون بما وصفوه بفساد متفش في بلدهم.

وانتشر هاشتاغ #الفساد_ساد ليظهر في أكثر من 14 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @malakwehbiii #الفساد_ساد وفضايح بالجملة من كهرباء وماء وهاتف وأملاك بحرية وسكة حديد ومشاريع وهمية وبطالة مقنعة وفضائح الأدوية و....لائحة تطول وما في لا حسيب ولا رقيب ..وبلددد — Malak wehbi (@malakwehbiii) ١١ أغسطس ٢٠١٨

بينما رأى مستخدمون أن الحديث عن الفساد سهل، ولكن اثباته صعب.

بينما تناول آخرون القضية بشكل ساخر.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FadwaZahreddine #الفساد_ساد اهضم نكتة انو عنا وزارة لمحاربة الفساد و بعدن لهلق ما كمشوا ولا فاسد.. مسؤولينا قديسين و أنبياء السلام على اسمهن 😜 — Fadwa (@FadwaZahreddine) ١١ أغسطس ٢٠١٨