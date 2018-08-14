إحالة محمد #صلاح للشرطة الانجليزية بسبب مقطع فيديو... ما القصة؟

قضايا اليوم: إحالة محمد صلاح للشرطة الانجليزية بسبب مقطع فيديو... وهاشتاغ في السعودية يحمل عنوان #عالم_بلا_رجال يثير جدلا.

مقطع محمد صلاح

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نبدأ اليوم تقريرنا بمقطع فيديو انتشر للاعب المصري ونجم نادي ليفربول الانجليزي محمد صلاح تسبب في تحويله من قبل ناديه إلى الشرطة المحلية.

وفي الفيديو يظهر صلاح وهو يقود سيارته ببطء بينما يستخدم هاتفه منتهكا بذلك قوانين المرور البريطانية.

وقام بتصوير المقطع أحد المعجبين بمحمد صلاح الذي كان يحاول الحصول على توقيع النجم المصري.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @lewishamballack “Mo Salah is a nice guy”-biggest myth in football. Fans are the reason he’s got a career he can at least pay them a bit of a respect. pic.twitter.com/8ALw4OAm27 — Joseph (@lewishamballack) ١٣ أغسطس ٢٠١٨

ومصور المقطع يمكن سماعه في الفيديو وهو يصرخ غاضبا لما وصفه بتجاهل صلاح له ولمن كان معه.

وجاءت العديد من ردود الفعل عبر تويتر من المستخدمين الانجليز، إذ رأى أحد ناشري الفيديو أن صلاح ليس شخصا لطيفا بسبب عدم تفاعله مع المعجبين، ولكن أغلبية التعليقات جاءت داعمة للنجم المصري فيما فعله، قائلين أنه لا يجب عليه التوقف بسيارته والتفاعل مع معجبين وسط شارع عام مزدحم أثناء قيادته لسيارته.

كما رأى مؤيدوه أنه يجب إعطاء صلاح بعض الخصوصية، خاصة أنه كان من المحتمل أن تكون عائلته معه بالسيارة.

يمكنكم قراءة المزيد من التفاصيل حول ما حدث في هذا المقال الإخباري.

#عالم_بلا_رجال

مصدر الصورة Getty Images

وننتقل إلى السعودية حيث دشن المغردون هاشتاغ أثار جدلا بين الرجال والنساء من رواد تويتر حمل عنوان #عالم_بلا_رجال.

وأشعل الهاشتاغ حربا كلامية بين المستخدمين، إذ رفض العديد عنوان الهاشتاغ.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @brjs_90 #عالم_بلا_رجال

سيكون عالماً بلا نساء أيضاً

ستنقرض النساء بعد انقراض الرجال

كأقصى حد بعد 120 سنه ستكون هناك

إمرآه وحيده تحتضر

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وأقصد انقراض الرجال

وإتلاف أنابيب الحيوانات المنوية الخاصة بهم

بالمستشفيات لكي لا تحقن النساء آنفسهن بها للانجاب

انقراض شامل لكل مايخص الذكور 🙂 — ⚱️د/ إبريز العتيبي ⚱️ (@brjs_90) ١٤ أغسطس ٢٠١٨

وورد على هاشتاغ #عالم_بلا_رجال أكثر من تسعة آلاف تغريدة على مدار 24 ساعة.