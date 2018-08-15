رونالدينهو في "بيراميدز" المصري و"أزمة الخبز" في السودان

رونالدينهوفي نادي بيراميدز المصري، ونقص الدقيق يفاقم أزمة الخبز في السودان، وجدل المساواة في الميراث متواصل في تونس، وتصاعد التوتر بين أمريكا وتركيا، من المواضيع التي شغلت المغردين العرب.

#رونالدينهو_في_بيراميدز

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تفاعل نشطاء مصريون مع انضمام نجم كرة القدم البرازيلي رونالدينهو لطاقم التحليل في قناة بيراميدز المصرية المملوكة لرئيس الهيئة العامة للرياضة السعودي تركي آل الشيخ.

وقد ظهر رونالدينهو نجم برشلونة الإسباني سابقا عبر شاشة لتحليل مباراة طلائع الجيش وبيراميدز، ضمن الجولة الثالثة من الدوري المصري.

وتباينت الآراء حول انضمام رونالدينهو لأستديو بيراميدز ، بين ساخر يرى في حضوره مجرد شكليات وآخر مرحب يعتبر حضوره تأكيدا على قدرة القناة على صناعة توجه إعلامي جديد في عالم كرة القدم في مصر.

#السودان_انعدام_الخبز

تفاقمت أزمة نقص الخبز في الخرطوم، وسط تذمر المواطنين وغضب المغردين الذين أطلقوا عدة هاشتاغات للتعبير عن آرائهم في ما يحدث.

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وقد تداول نشطاء صورا تظهر اصطفاف المواطنين في طوابير طويلة أمام المخابز في انتظار الحصول على الخبز.

كما اشتكى المتفاعلون مع هاشتاغ #السودان_انعدام_الخبز و #السودان_ازمه_الخبز قلة حيلتهم أمام "تكرر الأزمات المعيشية وغلاء الأسعار".

وحمل مغردون الحكومة مسؤولية ما يحدث، وشددوا على ضرورة محاربة الفساد ، والاستفادة من ثروات البلاد المتنوعة جيدا.

وظهرت أزمة الخبز منذ أسبوعين بسبب انقطاع الكهرباء وشح الوقود في البلاد، ما أثر على عمل المخابز والمطاحن.

وقد أقر وزير المالية وشؤون المستهلك، بالأزمة لكنه أكد أنها في طريقها للزوال، مضيفا أن ولاية الخرطوم ستستلم حصتها كاملة من الدقيق خلال يوميين.

#ادعموا_الليرة_التركية بين الدعم والرفض

دعا نشطاء عرب إلى مقاطعة المنتجات الأمريكية لمواجهة ما وصفوها بالحرب الاقتصادية ضد تركيا.

وتناقل مغردون صورا تظهر إقبال العرب على استبدال عملتهم المحلية إلى التركية. وذيلت الصور بهاشتاغات مثل #ادعموا_الليرة_التركية، و#قاطعوا_السلع_الأمريكية، و#نصرة_تركيا_واجبة.

ورأى المتفاعلون مع الهاشتاغات أن الوقوف بجانب تركيا خلال أزمة الليرة واجب على كل مسلم إلا أن مغردين آخرين اعتبروا تلك الحملات دعوة للتسول، ووصفوا الدور التركي في المنطقة بالتخريبي.

"المساواة في الإرث" في تونس جدل يتردد أصداؤه عربيا

لايزال مقترح الرئيس التونسي، الباجي قايد السبسي، بتحويل المساواة في الميراث بين النساء والرجال إلى قانون يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.

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و يدعو مقترح السبسي إلى إقرار المساواة في الميراث مع ترك حرية الاختيار للمورثين الذين يفضلون عدم المساواة.

وجد مقترح السبسي صدى في العديد من الدول العربية، إذ تفاعل الكثير من النشطاء معه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن المغردين من وصف مقترح السبسي بالثوري و اعتبروه انتصارا للحريات وللعلمانية ، ومنهم من عدوه هدما لقيم المجتمع التونسي وحربا على تعاليم الإسلام.

وبعيدا عن المعارضة الدينية لما ورد في خطاب السبسي، يرى آخرون أن مطالب الرئيس لا تجسد أوليات المرأة التونسية و حذروا من أن يكون مقترحه "مجرد حملة انتخابية مبكرة" و "مناورة سياسية".