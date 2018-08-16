قررت الشابة المصرية منة جبران عدم السكوت على "المضايقات" التي تعرضت لها في أحد شوارع القاهرة فصورتها ورفعتها على حسابها على فيسبوك.

ويظهر الفيديو المتداول شابا يخرج من سيارته ويتحدث مع الفتاة أثناء وقوفها في الشارع، ويدعوها لشرب القهوة في مقهى قريب بحي التجمع الخامس.

وقد اعتذر الشاب للفتاة مؤكدا أنه لم يكن يقصد مقايضاتها.

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وأظهر فيديو آخر سيارة سوداء على بعد أمتار من الفتاة، يخرج من شاب ثلاثيني ويدعوها للركوب معه، ثم سألها عن شارع " محمد الحبوب" عندما اكتشف أنها تصور ما حدث.

إشادات و تضامن مع الفتاة

انتشرت مقاطع الفيديو كالنار في الهشيم وتحولت إلى هاشتاغات وأوسمة عديدة ("شارع محمد الحبوب" و #فتاة_التجمع) استطاعت تصدر الترند على غوغل وتويتر.

وانقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لتصرف منة، إذ أشادت الكثيرات بجرأتها وعبرن عن دعمهن لها أمام وابل الانتقادات والشتائم، والتهديدات التي تعرضت لها.

كما لاقت الفتاة تشجيعا واسعا من الرجال.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BaSsmaEBaz مش ممكن المرض النفسي.. الي راحوا فتحوا برفايل البنت ومنزلين صورها وكاتبين شوفوا بتلبس ايه وبالتالي عادي تتعاكس! شئ مقزز وبيدل على مدى انحطاط افكارهم واخلاقهم .. هو انت بتشوف البنت لابسة ايه اذا بتقيم تعاكسها ولا لأ مش على اساس انك متربي فمش بتعاكس اصلا مثلا؟

"شارع محمد الحبوب" — Basma El Baz (@BaSsmaEBaz) ١٥ أغسطس ٢٠١٨

هجوم وانتقادات

في المقابل، هاجم مغردون آخرون الفتاة واتهموها بتضخيم القصة وبالتشهير بالناس دون سبب مقنع، على حد قولهم.

و برر آخرون تعرضها للتحرش بأنها ملابسها كانت غير لائقة، رغم أنها لم تظهر في الفيديوهات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NEWEGYPTIANA للتوضيح، أنا لا بجيب اللوم عليها ولا بكدب قصتها وهي حقها تشوف الموضوع يضايق، أنا بس بقول إن الزيطة ملهاش لزوم خصوصاً أنها هي نفسها نزلت الڤيديو بكابشن "في التجمع وبيحصل كده" اللي هو أصلاً أستفزازي لو ده كان منظورها للموضوع، مش مثلاً بتوضح اللي حصل والقضية ورا الڤيديو وشكراً:D — almonds (@NEWEGYPTIANA) ١٥ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة 2 التي بعث بها @NEWEGYPTIANA نو أوفينس بس أنا مش شايفة الراجل بتاع أون ذا ران ده متحرش ولا الموضوع كان يستدعي الڤيديو، كل ما في الموضوع أنه شاف سترينچر جذابة شدته وقرر ميضيعش الفرصة التي قد تؤدي لحاجة كويسة في وقت لاحق من الزمن ويستجمع شجاعته ويدعوها لإحتساء كوب من القهوة بأدب في أون ذا ران زي في الأفلام+ — almonds (@NEWEGYPTIANA) ١٥ أغسطس ٢٠١٨

وفتحت الحادثة الجدل مجددا حول الفرق بين التحرش اللفظي والغزل المباح.

ويرى مغردون أن حملات "فضح المتحرشين" التي انتشرت في العالم أخذت منعرجا معاكسا.

ورأوا أن تلك الحملات أصبحت "تضيق على الرجل، وتعطي مساحة أوسع للمرأة لتفعل ما تشاء"، وفق تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohamedsayedm13 #فتاة_التجمع هي منة بس اللي بتتعرض للتحرش ف المنطقة دي ؟! كذا فيديو ؟😏 غريبة شوية؟

وفيه فرق يا جماعة ولازم نفرق بين المعاكسة والتحرش عشان كلمة التحرش دي واخدة وضع مش وضعها خالص

وياريت الشباب اللي بتتعرض لمعاكسات وتحرش من الفتيات تبتدي تعمل فيديوهات زي منة عشان فعلا بقت ظاهرة😏 — إعمل عبيط (@mohamedsayedm13) ١٥ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RyanAmina #على_كوفي #منة_جبران انا مع الناس اللي بتقول انه مجرحهاش بكلمة ولا شتمها.. اوكي انا معاك هو فعلا الولد بيتكلم بادب.. وواضح جدا انه ابن ناس.. بس برضه يكلمها بتاع ايه؟ اخته؟ زميلته؟ معرفة مثلا؟ يعني هو يقبل ان مراته تستناه في مكان ييجي يلاقيها قاعدة في كوفي مع حد يقولها مين ده يا — 🌷😏أمينة مش زهايمر🌷 (@RyanAmina) ١٦ أغسطس ٢٠١٨

وفي الوقت الذي أدرج فيه البعض ما حدث لفتاة التجمع تحت الغزل المقبول، يصف البعض ما تعرضت له بالتحرش اللفظي.

وتنظر مغردات إلى حملات فضح المتحرشين على أنها نصرة للمرأة التي تتعرض للعنف اللفظي والمادي في الأماكن العامة.

وعابت المتفاعلات مع قصة فتاة التجمع على " ثقافة لوم الضحية" التي تبرر التحرش الجنسي وتصور الفتاة على أنها المسؤولة الوحيدة لما حدث لها.

الظاهرة في تراجع

وتعرف المحامية فاطمة صلاح، التحرش على أنه فعل غير مرحب به قد يؤذي أو يضايق الفتاة معنويا وماديا. و تقول المحامية إن "لوم الضحية ثقافة منتشرة في كافة أرجاء العالم وتختلف من مجتمع إلى آخر."

وتقول المحامية :" الثقافة انحسرت وإن كانت مازالت موجودة ولكنها ب في تراجع بسبب شجاعة الناجيات من التحرش ورفضهم ترك حقهم والسكوت عن التحرش كجريمة فى حقهن وزيادة الوعى بالقانون والأهم تفعيله."

وتضيف المحامية انتصار السعيد، مديرة مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون لبي بي سي إن "ثقافتنا أقوى من القانون لذلك عادة ما يرمى اللوم على ملابس الفتاة في قضايا المتعلقة بالتحرش."

ونوهت السيدة انتصار إلى القانون المصري يصنف "التتبع والملاحقة على أنه تحرش وهذا ما حدث مع فتاة التجمع."

وتردف السيدة انتصار: "ظاهرة التحرش قلت في مصر بعد إقرار قانون مكافحة التحرش في 2014 ولكنها لم تختف." وتتابع :" شجاعة الفتيات ومبادرتهن على توثيق المضايقات التي يتعرضن لها أسهمت في تراجع الظاهرة مقارنة بعام 2013."

على صعيد آخر، غذت الفيديوهات حس الفكاهة عند المصريين وحاولوا محاكاة ما حدث على طريقتهم الخاصة.