قضايا سياسية واجتماعية شدت المغردين العرب، جاء على رأسها، العلاقات التركية القطرية، والأمطار تغرق شوارع الخرطوم، والعهدة الخامسة تقسم الجزائريين.. فما القصة؟

مغردون: " قطر بين مطرقة أمريكا وسندان تركيا"

مصدر الصورة Anadolu Agency Image caption قطر تضخ 15 مليار دولار في الاقتصاد التركي

ما أن أعلنت قطر ضخ 15 مليار دولار لدعم تركيا ، حتى سارع مغردون إلى تقديم آرائهم عبر جملة هاشتاغات #قطر_تركيا_علاقات_وثيقة و#تميم_يخضع_لاوردغان.

وأثنى مغردون بالخطوة القطرية إذا رأى فيه البعض اعترافا بجميل أنقرة وموقفها الداعم للدوحة خلال المقاطعة الرباعية التي فرضت عليها.

ووصفوا موقف الدوحة بالمشرف.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrMohamedGlal في الوقت اللي قطر محتاجة فيه كل دعم وانها متكترش أعدائها .. اختارت انها تكون فعلا دولة لها سيادة وتقف جنب تركيا أيا كانت العواقب .

موقف مشرف ومحترم 🌷 — محمد جلال (@DrMohamedGlal) ١٦ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @althani_faisal دعم للاقتصاد التركي

بـ 15 مليار دولار ما يقارب 55 مليار ريال

قطري تستثمر مباشرة في تركيا🇶🇦🇹🇷

الرجال أفعال لا أقوال

موقف مشرف سيسطره التاريخ

بحروف من نور لسمو الامير

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#قطر_تركيا_علاقات_وثيقة — فيصل بن جاسم ال ثاني (@althani_faisal) ١٥ أغسطس ٢٠١٨

في المقابل، رأى مغردون أن خطوة الدوحة الأخيرة لا تعدو سوى محاولة لاسترضاء أنقرة بعدما ما راج عن وجود توتر بينهما.

وتابع مغردون بأن ما حصل مؤخرا كشف، حسب رأيهم، " انبطاح الدوحة للضغط التركي وارتهانها لأجندات أنقرة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hsom67 اختارت الدوحة الانحياز للاتراك ويبدو أنها ستختار الانحياز للايرانيين ، اتساءل أن كانت قطر تدرك انها ترتمي في محور الشر العالمي وأنها ستواجه تبعات خرق العقوبات الأمريكية ، نشفق على شعبنا العربي في قطر من مغامرات نظام اختار حماية نفسه وتعريض شعبه للعقوبات#تميم_يخضع_لاوردغان — هاني مسهور (@hsom67) ١٥ أغسطس ٢٠١٨

في حين، تساءل مغردون عن ما أسموها بـ "الفاتورة التي قد تدفعها الدوحة لوقوفها بجانب أنقرة وتجاهلها الغضب الأمريكي".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hamadlahdan امس : قطر تخلت عن تركيا .

اليوم : قطر ترضخ لتركيا .

هذا حال اعلامهم ، للعلم قطر استثمرت 15 مليار في احد اكبر الاقتصاديات بالمنطقة كما انها دعمت حليفاً كان حاضراً بكل امكانياته لصد حصار قطر ، لكن ماذا عن 80 مليار دولار التي تم صرفها على نظام السيسي ومالذي قدمه السيسي للخليجيين . — حمد لحدان المهندي (@hamadlahdan) ١٥ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abdulkhaleq_UAE أمير قطر في زيارة عاجلة لتركيا لشرح موقفه من المواجهة المتصاعدة بين تركيا وأمريكا. قطر في ورطة كبرى: هل ستقف مع ترامب وشريكها العالمي امريكا ام ستصطف مع اردوغان وشريكها الاقليمي تركيا ام ستختار الحياد ما يستعدي غضب أنقره وواشنطن معا. هذا وقت دفع فاتورة اللعب على التناقضات. — Abdulkhaleq Abdulla (@Abdulkhaleq_UAE) ١٥ أغسطس ٢٠١٨

#السودان_يغرق

مصدر الصورة EBRAHIM HAMID

دشن نشطاء سودانيون على مواقع التواصل #السودان_يغرق بعد هطول أمطار غزيرة على العاصمة الخرطوم وسط تحذيرات من حدوث خسائر مادية.

وأعرب مستخدمون عن سخطهم تجاه تهالك البنية التحتية ونشروا صورا للشوارع التي غمرتها المياه تماما.

وشكا آخرون من أنهم علقوا لساعات في الشوارع ومن عدم استجابة مسؤولي الحي لنجدتهم.

ولم يخل الأمر من انتقادات للمسؤولين، إذ حملهم البعض مسؤولية ما يحدث للبلاد في كل مرة تهطل فيها أمطار غزيرة.

ودعا نشطاء إلى توظيف موارد البلاد المتنوعة للنهوض بمستوى الخدمات.

وقد قتل 23 على الأقل في السودان من جراء الأمطار التي اجتاحت مناطق مختلفة في البلاد، خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

#في_عهد_فخامته.. هاشتاغ يقييم الأوضاع في الجزائر

تتباين الآراء على مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر بشأن ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى عهدة رئاسية الخامسة.

مصدر الصورة Nacerdine ZEBAR

ويناشد نشطاء بوتفليقة بالترشح للرئاسة مرة أخرى باعتباره أحد الشخصيات التي نجحت في إخراج الجزائر من دوامة العشرية السوداء، وفق قولهم.

وعرض مغردون مآثر وإيجابيات حكم بوتفليقة وذيلوا تغريداتهم بهاشتاغ #العهدة_الخامسة و#في_عهد_فخامته.

على النقيض، عبر نشطاء عن اعتراضهم لترشح بوتفليقة مرة، وطالبوا بضخ دماء جديدة للنهوض بالوضعية المتردية التي تمر بها البلاد، على حد وصفهم.