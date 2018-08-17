#وش_تعنيلك_برامج_التواصل... ما هو تطبيقك المفضل؟
قضايا اليوم: السعوديون يتداولون هاشتاغ #وش_تعنيلك_برامج_التواصل، وفي مصر المغردون يتحدثون عن ذكريات عيد الأضحى مع اقترابه.
#وش_تعنيلك_برامج_التواصل
نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية حيث تداول المغردون هاشتاغ #وش_تعنيلك_برامج_التواصل.
وعبر الهاشتاغ ناقش المستخدمون إيجابيات مواقع التواصل وسلبياتها، ذاكرين التطبيقات أو مواقع التواصل الاجتماعي المفضلة لديهم.
وفي إحدى التغريدات عبر سأل حساب متابعينه للتصويت على مواقع وتطبيقات التواصل المفضلة لديهم ، وجاءت نتيجة التصويت في صالح تويتر، وجاء سناب تشات في المركز الثاني تلاه انستغرام.
وجاء فيسبوك في المركز الأخير حاصدا واحد بالمئة فقط من أصوات المستخدمين والذي تعدى عددهم 1300
وورد على هاشتاغ #وش_تعنيلك_برامج_التواصل نحو سبعة آلاف تغريدة.
#لما_العيد_بيهل_بنفتكر
وفي مصر تداول مستخدمون هاشتاغ حمل عنوان #لما_العيد_بيهل_بنفتكر.
وعبره كتب المغردون ذكرياتهم من أعياد الاضحى السابقة.