وش_تعنيلك_برامج_التواصل... ما هو تطبيقك المفضل؟

قضايا اليوم: السعوديون يتداولون هاشتاغ #وش_تعنيلك_برامج_التواصل، وفي مصر المغردون يتحدثون عن ذكريات عيد الأضحى مع اقترابه.

#وش_تعنيلك_برامج_التواصل

مصدر الصورة Getty Images

نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية حيث تداول المغردون هاشتاغ #وش_تعنيلك_برامج_التواصل.

وعبر الهاشتاغ ناقش المستخدمون إيجابيات مواقع التواصل وسلبياتها، ذاكرين التطبيقات أو مواقع التواصل الاجتماعي المفضلة لديهم.

وفي إحدى التغريدات عبر سأل حساب متابعينه للتصويت على مواقع وتطبيقات التواصل المفضلة لديهم ، وجاءت نتيجة التصويت في صالح تويتر، وجاء سناب تشات في المركز الثاني تلاه انستغرام.

وجاء فيسبوك في المركز الأخير حاصدا واحد بالمئة فقط من أصوات المستخدمين والذي تعدى عددهم 1300

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abo36fares #وش_تعنيلك_برامج_التواصل

انا مو ضد التطور لكن حقيقة لابد أن تقال

ياليتنا نرجع لزمن ماقبل النت لأن الجيل الحالي السلبيات اكثر من الإيجابيات

الحين لما تجتمع العائلة في مكان واحد

تلقى كل واحد ماسك جواله ومشغول عنك

ونفس الشيء في المجالس وحتى عملك ولاتستغرب حتى في السيارة

يتبع» — ِعَـــلِيّ (@abo36fares) ١٧ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mom1__ #وش_تعنيلك_برامج_التواصل

الواتساب رسايل دينيه

البيبي . نكت وطقطقه وتبي تشوفني نقطه😂👌🏻

السناب. بارتي ورقص

تويتر .خذني جيتك وسب وهوشه

انستا. بثوث. واعلانات

هذا الواقع الي عايشينه بعض الناس🙂 — انثئ جنوبيه (@Mom1__) ١٧ أغسطس ٢٠١٨

وورد على هاشتاغ #وش_تعنيلك_برامج_التواصل نحو سبعة آلاف تغريدة.

#لما_العيد_بيهل_بنفتكر

مصدر الصورة Getty Images

وفي مصر تداول مستخدمون هاشتاغ حمل عنوان #لما_العيد_بيهل_بنفتكر.

وعبره كتب المغردون ذكرياتهم من أعياد الاضحى السابقة.