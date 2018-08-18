اهتمام بأداء منتخب مصر لكرة لماء بعد اكتساحه منتخبي الأرجنتين والسعودية
قضايا اليوم: المصريون يتابعون فعاليات كأس العالم للشباب لكرة الماء بعد اكتساح منتخبهم لمنتخبي الأرجنتين والسعودية، وتفاعل مع خبر وفاة كوفي عنان.
مصر تهزم الارجنتين بعد اكتساحها السعودية
نبدأ اليوم تقريرنا بالتفاعل المصري حول نتيجة مباراة لكرة الماء بين منتخبي مصر والأرجنتين انتهت نتيجتها 22 - 6 لصالح المنتخب المصري أمس الجمعة.
وتأتي المباراة في دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للشباب التي تستضيفها المجر.
وكان المنتخب المصري قد اكتسح أيضا المنتخب السعودي منذ يومين، بنتيجة 6- 3
وكتب أحد المستخدمين المصريين: "غلبنا السعودية. وكسبنا الارجنتين. وأخيرا موقع مصر الجغرافي بين بحرين ونيل طلعنا منه بفايدة."
وكانت نتيجة مباراة المنتخبين المصري والسعودي، والتي أقيمت الخميس، موقف سخرية بين رواد مواقع التواصل في البلدين.
وكان تركى آل الشيخ، وهو رئيس هيئة الرياضة في السعودية، غرد معلقا على نتيجة مباراة مصر والسعودية متوعدا بمحاسبة "المسؤول" وواصفا النتيجة بالمؤسفة.
ورد على تغريدة آل الشيخ احد المستخدمين بسخرية قائلا: "احمد ربك أنهم ما غرقوا" في إشارة إلى لاعبي المنتخب السعودي.
كوفي عنان
وننتقل إلى موضوع آخر، إذ تفاعل عدد من المغردون العرب مع خبر وفاة كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان.
وجاءت ردود فعل من العرب كان ضمنها تغريدة نعي من وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية أنور قرقاش.