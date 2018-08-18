اهتمام بأداء منتخب مصر لكرة لماء بعد اكتساحه منتخبي الأرجنتين والسعودية

قضايا اليوم: المصريون يتابعون فعاليات كأس العالم للشباب لكرة الماء بعد اكتساح منتخبهم لمنتخبي الأرجنتين والسعودية، وتفاعل مع خبر وفاة كوفي عنان.

مصر تهزم الارجنتين بعد اكتساحها السعودية

مصدر الصورة Twitter Image caption نتيجة مباراة مصر الارجنتين

نبدأ اليوم تقريرنا بالتفاعل المصري حول نتيجة مباراة لكرة الماء بين منتخبي مصر والأرجنتين انتهت نتيجتها 22 - 6 لصالح المنتخب المصري أمس الجمعة.

وتأتي المباراة في دور ربع النهائي ببطولة كأس العالم للشباب التي تستضيفها المجر.

وكان المنتخب المصري قد اكتسح أيضا المنتخب السعودي منذ يومين، بنتيجة 6- 3

مصدر الصورة Twitter Image caption نتيجة مباراة مصر والسعودية

وكتب أحد المستخدمين المصريين: "غلبنا السعودية. وكسبنا الارجنتين. وأخيرا موقع مصر الجغرافي بين بحرين ونيل طلعنا منه بفايدة."

وكانت نتيجة مباراة المنتخبين المصري والسعودي، والتي أقيمت الخميس، موقف سخرية بين رواد مواقع التواصل في البلدين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RanaElbasiony مصر : ٣٦ ، السعودية : ١ في بطولة كرة الماء

ده احنا اللي عومنا الجنيه يا جماعه 😎 — Rana Basiony (@RanaElbasiony) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @reda_abd_el3al بخصوص فوز منتخب مصر على السعوديه ٣٦-١ فى كرة الماء بعد التحقيق اكتشفوا ان لاعيبة السعوديه مش بيعرفوا يعوموا 😂 — كابتن رضا عبد العال (@reda_abd_el3al) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @basmaeltonsy انهاردة مصر كسبت الارجنيتين 22-6 في كورة الماء ومن يومين كسبت السعودية 36-1 طب ما نروح نشجع كورة الماء يا جماعة بدل القرف بتاع منتخب كرة القدم 😂😂 — ﮼بسمة (@basmaeltonsy) ١٧ أغسطس ٢٠١٨

وكان تركى آل الشيخ، وهو رئيس هيئة الرياضة في السعودية، غرد معلقا على نتيجة مباراة مصر والسعودية متوعدا بمحاسبة "المسؤول" وواصفا النتيجة بالمؤسفة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Turki_alalshikh نتيجة مباراة منتخب كرة الماء اليوم مؤسفة، ولا تمثل المملكة لا مستوى ولا نتيجة...

ما حدث لن يمر، وستتم محاسبة المتسبب، فمن يمثل الوطن يجب أن يكون في مستوى المسؤولية..

أخاف أنكم ناسين الحارس بس !! — تركي آل الشيخ (@Turki_alalshikh) ١٦ أغسطس ٢٠١٨

ورد على تغريدة آل الشيخ احد المستخدمين بسخرية قائلا: "احمد ربك أنهم ما غرقوا" في إشارة إلى لاعبي المنتخب السعودي.

كوفي عنان

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وننتقل إلى موضوع آخر، إذ تفاعل عدد من المغردون العرب مع خبر وفاة كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان.

وجاءت ردود فعل من العرب كان ضمنها تغريدة نعي من وزير الدولة الإماراتية للشؤون الخارجية أنور قرقاش.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AnwarGargash رحل عن الدنيا الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان بعد مسيرة سياسية حافلة، قامة دبلوماسية تميّز بأدائه في وظيفة شاقة وظروف صعبة، نتقدم بالعزاء الصادق لأسرته الصغيرة والكبيرة. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @La_Nina143 #كوفي_عنان شخصية حاولت أن تغير العالم لمكان جميل.. أعلنوا وفاته قبل قليل.

إلى من يريدون التعليق على وفاته لا داعي أن تحكموا على مصيره بالنار أو أي شيء سيء فالله وحده من يقرر مصيره. فأنتم حينما تموتون لن تريدوا من الأحياء غير الكلام الحسن والدعوة الطيبة.. — La-Niña (@La_Nina143) ١٨ أغسطس ٢٠١٨