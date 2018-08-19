تكاليف الحج محور نقاش المغردين العرب

#WorldPhotographyDay

أطلق مغردون هاشتاغ #WorldPhotographyDay للاحتفال باليوم العالمي للتصوير الفوتوغرافي. وورد الهاشتاغ في أكثر من 25 ألف تغريدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ليكون من الهاشتاغات الأكثر تدولا في عدد من الدول العربية.

ونشر مغردون صورا التقطوها خلال رحلاتهم وزياراتهم لمواقع أثرية حول العالم كما نشر كثيرون صورا التقطوها على هواتفهم الذكية.

وتبادل كثيرون على موقعي فيسبوك وانستاغرام نصائح لكيفية التقاط أفضل الصور بالهاتف الذكي أو الكاميرات الرقمية كما ناقش البعض التطبيقات الخاصة التي تتيح للمستخدم تصحيح جودة الصورة.

#عمرك_ذهبت_للحج_او_لا

مصدر الصورة AHMAD AL-RUBAYE

وإلى السعودية حيث انتشر هاشتاغ #عمرك_ذهبت_للحج_او_لا في آلاف التغريدات خلال الساعات الماضية. وتحدث مغردون عن رحلاتهم السابقة إلى الحج كما تحدث آخرون عن أسباب عدم قدرتهم على القيام بمناسك الحج.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SPORT_TNT #عمرك_ذهبت_للحج_او_لا

أنا الآن في منى لآداء فريضة الحج دعواتكم



اللهم ﻻ‌ﻳﺄﺗﻲ ﻓﺠﺮ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻌﻴﺪ.. ﻋﻠﻰ أﻱ ﺑﻴﺖ ﻣﻦ ﺑﻴﻮﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ إلآ ﻭﻗﺪ ملأته فرحاً ﻭﺳﻌﺎﺩﻩ ﻭفككت ﻛﺮﺏ أﻫﻠﻪ ﻭﻳﺴﺮﺕ ﻟﻬﻢ ﺃﻣﺮهم ﻭﺷﻔﻴﺖ ﻣﺮﻳﻀﻬﻢ .. اللهم آمين — أبو محمد (@SPORT_TNT) ١٩ أغسطس ٢٠١٨

وتحدث بعض المغردين عن ارتفاع تكلفة أداء مناسك الحج وعدم قدرتهم على تحمل تكاليف السفر والمكوث خلال رحلتهم.

#السعاده_مرات_تكون

وإلى موضوع آخر حيث انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم هاشتاغ #السعاده_مرات_تكون ليرد في أكثر من 60 ألف تغريدة خلال الساعات الماضية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @1hekma1 قواعد السعادة الأربعة:

• لا تكره أحدا مهما أخطأ في حقك،

• عش في بساطة مهما علا شأنك،

• توقع خيرًا مهما كثر البلاء،

• أعطي الكثير حتى لو امتلكت القليل.#السعاده_مرات_تكون — اقوال و حكم الفلاسفة (@1hekma1) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @An_141a #السعاده_مرات_تكون : باسعاد غيرك.. والله ياشعور انك تغيّر نفسيه واحد من نفسيّه سيئه الى نفسيه حلوه شعور مامثله شعور.. الله يجعلنا مصدر سعاده لغيرنا 💙 — الدحمي ، 🇸🇦 (@An_141a) ١٩ أغسطس ٢٠١٨

وتحدث المغردون عن معنى كلمة السعادة بالنسبة لهم والطرق التي يمكن أن يتبعوها للحصول على السعادة الكاملة. وسأل كثيرون عما إذا كان الاكتفاء المادي يؤدي إلى السعادة أم أن الوصول إليها يكمن في طرق مختلفة.

وسلط المغردون الضوء على اختلاف مفهوم السعادة بين البلدان فبعض الشعوب تسعى لتحقيق السعادة عن طريق الشهرة والمال والبعض الآخر عن طريق عيش حياة ذات قيمة.