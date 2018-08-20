تغريدة جديدة لترامب تثير الجدل، وأجواء مناسك الحج، و قانون الانترنت في مصر، من أبرز المواضيع التي شغلت المغردين العرب.

الحج بين الدين والسياسة

مصدر الصورة Getty Images

تصدر هاشتاغ #يوم_عرفه، المرتبة الأولى عالميا على تويتر بنحو مليون تغريدة وثقت الأجواء الروحانية لفريضة الحج ومراسمها وواكبت تدفق الحجاج على صعيد جبل عرفة.

وأظهرت فيديوهات على تويتر هطول أمطار قوية على الحرم المكي مرفقة برياح قوية، في حين اصطف الحجاج لأداء الصلاة.

ومع اقتراب عيد الأضحى، ازدانت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وبطاقات تهنئة وبدعوات الخير، مرفقة بهاشتاغات #بالاستغفار_تنعم_بحياتك ، و#عيد_الاضحي.

وتضمنت تعليقات المغردين دعوات للتسامح والتآخي. كما ناشد مغردون الحكام العرب إلى نبذ الخلافات خلال هذه المناسبة ولم شمل الأمة.

وتطرق آخرون للحديث عن تسييس الحج وتسخير الدين لخدمة مآرب حكومات دول المنطقة.

و استنكر مغردون ما يتردد منذ فترة عن منع القطريين من العبادة وأداء شعيرة الحج، إلا أن آخرين أطلقوا هاشتاغ #اهلا_وسهلا_بحجاج_قطر واعتبروا ما يروج حول منع القطريين من الحج محاولة لتضليل الرأي العام الدولي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mamdouh_rashed1 #اهلا_وسهلا_بحجاج_قطر

المملكة استقبلت مايقارب 500 حاج قطري ووفرت لهم جميع سبل الراحة واستقبلتهم أفضل أستقبال

وفي هذه رسالة للقطرين عامه بأن المملكة لاتسيس الحج والدليل على ذلك المقاطع والصورة المنتشرة التى تثبت ان المملكة تعامل الحجاج دون تميز — ممدوح الراشد (@mamdouh_rashed1) ١٩ أغسطس ٢٠١٨

و استرجع نشطاء عبر هاشتاغ #العيدية و #حكاوينا_وفولورز_العيد و#هتعيد_علي_مين_في_مصر ذكرياتهم مع الأعياد والعيدية .

# قانون _الانترنت في مصر

مصدر الصورة Getty Images

يستمر الجدل في مصر حول "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الذي صادق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

ويمنح القانون الجديد جهات التحقيق المختصة حق حجب المواقع الإلكترونية إذا نشرت مواد تعد تهديدا "لأمن البلاد أو اقتصادها".

ويحظر القانون "نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، كما يأمر مقدمي خدمة الانترنت بـ "تسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم".

و تحت هاشتاغ # قانون _الانترنت، انتقد نشطاء القانون بسبب مواده التي تقر مبدأ الحبس في الجرائم الخاصة بالتواصل الاجتماعي واعتبروها خطوة جديدة للتضييق على الحريات في مصر.

أما مؤيدو القانون فيرونه ضرورة للتصدي للمواقع التي تشجع على التطرف والإرهاب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @22_Rgyptian السيسي يقر قانون لرقابة الإنترنت ويتضمن عقوبات بالحبس والغرامات بالملايين....

.

من اول يوم وهوبيتكلم عن القانون ده والحكومه قالت معنداش الوسائل التكنولوجيه اللي تسمح بكده.وبعد تصدر هشتاك #ارحل_ياسيسي الترندالعالمي حب يستخدم القانون ده فزاعه.لان برضه معندوش الوسائل اللي تسمح بكده — نحــــــلة (@22_Rgyptian) ١٩ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @nezaralmaktry حضرتك لو دخلت على موقع بالغلط والموقع ده من وجهة نظر الدولة ( خطر ) على الدولة هتدفع ٣٠٠ ألف دولار!#قانون_الإنترنت — Nezar Sameer (@nezaralmaktry) ١٩ أغسطس ٢٠١٨

"دول الخليج ستدفع" جدل بعد تغريدة جديدة لترامب

لا تزال تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تمويل إعادة إعمار سوريا، تشغل المغردين العرب.

مصدر الصورة ERIC BARADAT

وقال ترامب في تغريدة له عن إيقاف بلده " المعونات السنوية المثيرة للسخرية البالغة 230 مليون دولار لإعادة إعمار سوريا."

وأضاف:"السعودية ودول ثرية في الشرق الأوسط ستبدأ في الدفع بدلا من واشنطن."

وختم:"أريد تطوير الولايات المتحدة وجيشنا والدول التي تساعدنا!"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @realDonaldTrump The United States has ended the ridiculous 230 Million Dollar yearly development payment to Syria. Saudi Arabia and other rich countries in the Middle East will start making payments instead of the U.S. I want to develop the U.S., our military and countries that help us! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

أثارت تغريدة ترامب غضب الكثيرين ما دفع ببعضهم إلى إطلاق هاشتاغ #حفظا_للسياده_اطردوا_سفير_امريكا.

وصف المغردون تغريدة ترامب بـ "البلطجة" وطالبوا دول الخليج باتخاذ موقف صارم تجاه "العنتريات الأمريكية"، على حد وصفهم.

من جهة أخرى، وصف البعض المطالبات بطرد السفير الأمريكي بالمبالغ فيها. وأشاروا أن إلى السعودية ملتزمة بتمويل إعادة تمويل إعمار المناطق المنكوبة ونصرة الضعفاء منذ سنوات عديدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @BassamJaara ترامب : لن نسدد الدفعات المالية السنوية التي تعهدت بها لبرنامج اعادة الاستقرار في سوريا والبالغة 230 مليون دولار لأنها "سخيفة" وستدفعها السعودية وبلدان اخرى غنية في الشرق الاوسط عوضا عنا.. بلطجي — بسام جعارة (@BassamJaara) ١٩ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @omaral3nazi هذي طريقه مع كل العالم،والصين واوربا قاعد تدفع وهذي سياسه ترامب منذ البدايه

وأمريكا كل سنه تدفع هذا المبلغ الشعب الامريكي ما أعترض،، وطالما أنه لم يتدخل في الشأن الداخلي فهو فعليا لم يخترق السياده #حفظا_للسياده_اطردوا_سفير_امريكا — Omar Al3nzi (@omaral3nazi) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @rafa_4040 المال مال الشعب كيف يتجرأ احمق وسفيه مثل ترامب ويطالب به يوه نسيت من قال انا دفعنا لهم نص ترليون من قبل

اذا دفعو له مايطلب فسلاما ع السياده

واهلًا بزياده الضرائب ورفع فأتوه الماء والكهرب والبانزين والاتصالات اهلا بالفساد وزياده الاستبداد والفقر #حفظا_للسياده_اطردوا_سفير_امريكا — رفا📸✨ (@rafa_4040) ١٩ أغسطس ٢٠١٨

أنباء #اعتقال_إمام_الحرم_المكي_صالح_آل_طالب

تداول مغردون سعوديون خبرا يفيد باعتقال إمام الحرم المكي السابق الشيخ صالح آل طالب.

وكان حساب معتقلي الرأي، المعني بحقوق الإنسان في السعودية، ذكر خبر السبت اعتقال إمام الحرم الشيخ الدكتور صالح آل طالب.

و أضاف في تغريدة نشرها أن "سبب الاعتقال هو خطبة له عن المنكرات ووجوب إنكارها على فاعلها."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @m3takl_en 🔴 We confirm that among the detainees of the campaign of Ramadan is Sheikh Ali bin Abar al-Zaal (@abuabbar), one of the elders of Shamar. The detention came because of 2 tweets of OPINION !! pic.twitter.com/J9U5fQ00O5 — Prisoners of Conscie (@m3takl_en) ١٨ أغسطس ٢٠١٨

ووفقا للحساب ذاته، فقد اعتقل أحد شيوخ قبيلة شمر الممتدة بين شمال السعودية والعراق وسورية والكويت، بعد نشره تغريدات انتقد فيها أمراء الأسرة الحاكمة.

لم يتسن لبي بي سي الـتأكد من صحة هذه الأنباء، إذ لم يصدر أي تعليق رسمي.

وجددت هذه الأنباء الحديث عن الاعتقالات التي طالت رجال الدين والحقوقيين في السعودية.

ويطالب نشطاء بالإفراج الفوري عن معتقلين الرأي واعتبروا الاعتقالات مثالا آخرعلى "خدعة عهد الحريات التي تروج" له السلطات. وتابعوا بأن "السجن أصبح مآل كل من يشكك في برنامج الرئيس الإصلاحي".

من ناحية أخرى، يؤيد آخرون تلك الحملات ويدعون إلى ضرب كل الجهات التي تسعى إلى تقويض أمن المملكة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @TurkiShalhoub لم يكتفوا باعتقال الناشطين تعسفاً ومن دون تهم، ولا بإخفائهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم، ولم يكتفوا بتعذيبهم نفسياً وجسدياً، ولا بتشويه سمعتهم، ولا بمنع عائلاتهم من السفر، ولا بفصل أبنائهم من وظائفهم.. اليوم يريدون محاكمتهم سرياً !

📌أين الشرع الذي تزعمون تطبيقه؟#لا_للمحاكمات_السرية — تركي الشلهوب🤐 (@TurkiShalhoub) ١٧ أغسطس ٢٠١٨