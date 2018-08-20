هاشتاغ "يوم عرفة" يتصدر تويتر عالميا وتغريدة لترامب تثير الجدل عربيا
تغريدة جديدة لترامب تثير الجدل، وأجواء مناسك الحج، و قانون الانترنت في مصر، من أبرز المواضيع التي شغلت المغردين العرب.
الحج بين الدين والسياسة
تصدر هاشتاغ #يوم_عرفه، المرتبة الأولى عالميا على تويتر بنحو مليون تغريدة وثقت الأجواء الروحانية لفريضة الحج ومراسمها وواكبت تدفق الحجاج على صعيد جبل عرفة.
وأظهرت فيديوهات على تويتر هطول أمطار قوية على الحرم المكي مرفقة برياح قوية، في حين اصطف الحجاج لأداء الصلاة.
ومع اقتراب عيد الأضحى، ازدانت مواقع التواصل الاجتماعي بصور وبطاقات تهنئة وبدعوات الخير، مرفقة بهاشتاغات #بالاستغفار_تنعم_بحياتك ، و#عيد_الاضحي.
وتضمنت تعليقات المغردين دعوات للتسامح والتآخي. كما ناشد مغردون الحكام العرب إلى نبذ الخلافات خلال هذه المناسبة ولم شمل الأمة.
وتطرق آخرون للحديث عن تسييس الحج وتسخير الدين لخدمة مآرب حكومات دول المنطقة.
و استنكر مغردون ما يتردد منذ فترة عن منع القطريين من العبادة وأداء شعيرة الحج، إلا أن آخرين أطلقوا هاشتاغ #اهلا_وسهلا_بحجاج_قطر واعتبروا ما يروج حول منع القطريين من الحج محاولة لتضليل الرأي العام الدولي.
و استرجع نشطاء عبر هاشتاغ #العيدية و #حكاوينا_وفولورز_العيد و#هتعيد_علي_مين_في_مصر ذكرياتهم مع الأعياد والعيدية .
# قانون _الانترنت في مصر
يستمر الجدل في مصر حول "قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات" الذي صادق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.
ويمنح القانون الجديد جهات التحقيق المختصة حق حجب المواقع الإلكترونية إذا نشرت مواد تعد تهديدا "لأمن البلاد أو اقتصادها".
ويحظر القانون "نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار التنظيمات الإرهابية، كما يأمر مقدمي خدمة الانترنت بـ "تسليم ما لديهم من معلومات تتعلق بنظام معلوماتي أو جهاز تقني، موجودة تحت سيطرتهم أو مخزنة لديهم".
و تحت هاشتاغ # قانون _الانترنت، انتقد نشطاء القانون بسبب مواده التي تقر مبدأ الحبس في الجرائم الخاصة بالتواصل الاجتماعي واعتبروها خطوة جديدة للتضييق على الحريات في مصر.
أما مؤيدو القانون فيرونه ضرورة للتصدي للمواقع التي تشجع على التطرف والإرهاب.
"دول الخليج ستدفع" جدل بعد تغريدة جديدة لترامب
لا تزال تغريدة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول تمويل إعادة إعمار سوريا، تشغل المغردين العرب.
وقال ترامب في تغريدة له عن إيقاف بلده " المعونات السنوية المثيرة للسخرية البالغة 230 مليون دولار لإعادة إعمار سوريا."
وأضاف:"السعودية ودول ثرية في الشرق الأوسط ستبدأ في الدفع بدلا من واشنطن."
وختم:"أريد تطوير الولايات المتحدة وجيشنا والدول التي تساعدنا!"
أثارت تغريدة ترامب غضب الكثيرين ما دفع ببعضهم إلى إطلاق هاشتاغ #حفظا_للسياده_اطردوا_سفير_امريكا.
وصف المغردون تغريدة ترامب بـ "البلطجة" وطالبوا دول الخليج باتخاذ موقف صارم تجاه "العنتريات الأمريكية"، على حد وصفهم.
من جهة أخرى، وصف البعض المطالبات بطرد السفير الأمريكي بالمبالغ فيها. وأشاروا أن إلى السعودية ملتزمة بتمويل إعادة تمويل إعمار المناطق المنكوبة ونصرة الضعفاء منذ سنوات عديدة.
أنباء #اعتقال_إمام_الحرم_المكي_صالح_آل_طالب
تداول مغردون سعوديون خبرا يفيد باعتقال إمام الحرم المكي السابق الشيخ صالح آل طالب.
وكان حساب معتقلي الرأي، المعني بحقوق الإنسان في السعودية، ذكر خبر السبت اعتقال إمام الحرم الشيخ الدكتور صالح آل طالب.
و أضاف في تغريدة نشرها أن "سبب الاعتقال هو خطبة له عن المنكرات ووجوب إنكارها على فاعلها."
ووفقا للحساب ذاته، فقد اعتقل أحد شيوخ قبيلة شمر الممتدة بين شمال السعودية والعراق وسورية والكويت، بعد نشره تغريدات انتقد فيها أمراء الأسرة الحاكمة.
لم يتسن لبي بي سي الـتأكد من صحة هذه الأنباء، إذ لم يصدر أي تعليق رسمي.
وجددت هذه الأنباء الحديث عن الاعتقالات التي طالت رجال الدين والحقوقيين في السعودية.
ويطالب نشطاء بالإفراج الفوري عن معتقلين الرأي واعتبروا الاعتقالات مثالا آخرعلى "خدعة عهد الحريات التي تروج" له السلطات. وتابعوا بأن "السجن أصبح مآل كل من يشكك في برنامج الرئيس الإصلاحي".
من ناحية أخرى، يؤيد آخرون تلك الحملات ويدعون إلى ضرب كل الجهات التي تسعى إلى تقويض أمن المملكة.