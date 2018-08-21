قضايا اجتماعية وإنسانية استأثرت باهتمام المغردين العرب أهمها:الاحتفالات بحلول العيد، وقصة طفل المترو في مصر، وعودة التجنيد الإجباري في المغرب، وحملة لمساندة طفل يعاني من مرض نادر في اللسان في لبنان.

"سبني أبوس إيدك".. ما قصة طفل المترو في مصر؟

تفاعل نشطاء فيسبوك وتويتر في مصر مع فيديو لرجل يعتدي بالضرب المبرح على طفل من البائعين المتجولين داخل عربة المترو.

مصدر الصورة youtube

وأظهر الفيديو المتداول طفلا يتوسل لمجموعة رجال، أحدهم كان يرتدي ملابس أمن، حتى لا يقوموا بجره خارج العربة وهو يردد بصوت باكي محاولا استجدائه: "سبني أبوس إيدك."

وبدا الطفل متشبثا بقوة بأحد مقاعد المترو بينما كان رجل الأمن يسحبه ويوجه له اللكمات لإخراجه من العربة .

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أثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداول عشرات الآلاف مقطع الفيديو عشرات المرات وأرفقوه بكلمات وهاشتاغات اقتبسوها من كلام البائع المتجول الصغير.

وطالب مغردون بالتحقيق مع من قام بضرب الطفل وبوضع حد لهذه التصرفات "البلطجية" التي تهين المواطن في كرامته و إنسانيته، على تعبيرهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sherifelbendary معتقدش إن أمن المترو كان هيتعامل بالعنف ده لو مسك في المترو حرامي او متحرش مش طفل بيبيع عشان يجيب مصاريف العيد له ولأهله .. شيء محزن فعلاً اللي الواحد شافه ده #سيبني_أعيد_أبوس_إيدك — sherif elbendary (@sherifelbendary) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @samah_khair في فيديو لامين شرطة و عسكري تقريبا بيقبضوا على طفل بيبيع في المترو ..انا معرفش الولد عمل ايه بس المنظر محزن جدا و الطريقة مع الطفل غير انسانية بالمرة ضرب و شتيمة علشان تقبض على طفل مايزيدش عمره عن ١٤ سنة !!! — 🇪🇬Samah khair ♏ (@samah_khair) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

وتناقل نشطاء روايات عديدة حول الطفل، أبرزها، أنه يبيع أدوات مدرسية لإعالة أسرته لشراء ملابس العيد.

ومن جهة أخرى، قال المتحدث الإعلامي لوزارة النقل إن:" طفل من الباعة المتجولين تسلل إلى إحدى العربات المخصصة للسيدات، فطالبته بالخروج لكنه أبى فطلبت هي الأمن."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohand_bo_state - ضد الضرب والاهانه للطفل .

- ضد عمل الاطفال اي كان السبب .

- مع محاكمة المسئول عن وجود طفل يبيع داخل محطات المترو من الاساس

- ضد وجود اي بائع جائل داخل المترو كمحطه او كعربه ، حضراتكم غليتم التذكرة لتحسين الخدمة وللاسف الخدمة كل يوم بتسوء عن اليوم... https://t.co/cWgXDPXnaT — mohannad abo state (@mohand_bo_state) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

بقرار يشمل النساء.. المغرب يعيد التجنيد الإجباري

استقبل نشطاء مغاربة عودة قانون التجنيد الإجباري للبلاد بإطلاق #التجنيد_الاجباري و#الخدمة_العسكرية.

مصدر الصورة Getty Images

وقد صادق مجلس الوزراء المغربي برئاسة ملك البلاد محمد السادس أمس الاثنين على مشروع قانون "الخدمة العسكرية الإجبارية" للشبان والشابات لأول مرة بعد إلغائها عام 2006.

و انقسم المغردون إلى فريقين، رحب أحدهما بالقانون باعتباره خطوة لإذكاء الروح الوطنية في صفوف الشبان بينما انتقد فريق آخر الخطوة وعدوها "محاولة لضمان ولاء الشباب العاطل عن العمل والمهمش خاصة بعد المظاهرات التي شهدتها منطقة الريف في السنوات الماضية."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @RimKhalifi إيجابيات #التجنيد_الاجباري :

أولا- تكوين المواطن المغربي تكوينا أساسيا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن حوزة وطنه في جميع الظروف وبصورة فعالة.

ثانيا - تكوين هذا المواطن تكوينا فنيا ومهنيا من شأنه رفع مستواه الاجتماعي وتأهيله إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد. — بنت المغرب (@RimKhalifi) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fatyezgh #التجنيد_الاجباري

ان يكون من ابناء الوزراء و البرلمانيين ...

هم الفوج الاول للمبادرة.

والفوج الثاني هادوك اشباه الفنانين

اصحاب الاوسمة 😂😂

وصحاب التشويكة والسلفيات ....😂😂😂

....... — fz ...fatīy (@fatyezgh) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FerrahNour #التجنيد_الإجباري: أغلب الشباب الذين التقيتهم يبحثون بجد كيف يتملصون من الخدمة العسكرية الإجبارية. عندما تجعل الدولة الشباب في أولوياتها سيخدمونها طوعا لا كرها. — نورالدين فراح (@FerrahNour) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

وينتظر أن يعرض مشروع القانون الخدمة العسكرية الإجبارية على البرلمان لمناقشته في أكتوبر/تشرين الأول القادم.

تويتر يزدان ببطاقات التهنئة احتفالا بالعيد

مصدر الصورة Anadolu Agency

بمناسبة حلول عيد الأضحى، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل المعايدات ، إذ تبادل مغردون التهنئة بأجمل الكلمات والعبارات.

ودون المغردون أمنياتهم بحلول العيد عبر هاشتاغ #عيد_الاضحي_المبارك في أكثر من 160 ألف تغريدة.

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وتشارك مغردون صورا وثقت أجواء العيد في بلدانهم ومدنهم والعادات التي يتبعونها.

واتسمت بعض التغريدات الإيجابية، إلا أن تغريدات أخرى تحدث عن معاناة سكان غزة في ظل الحصار و أوضاع السوريين خلال هذا العيد.

كما اشتكى كثيرون من ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الكثيرين على توفير احتياجاتهم في العيد، فاغتنم آخرون الفرصة بإطلاق نداءات للتذكير بالمسنين والفقراء والمحاصرين جراء الحروب والصراعات.

وبادر نشطاء مغاربة إلى إطلاق حملة "جيبها تعيد معاك" بهدف خلق أسري للاحتفال مع المسنين المقيمين في بيوت العجزة.

ودعا آخرون بأن يعم السلام والأمن في الشرق الأوسط. كما دعوا كافة الأطراف المتنازعة في المنطقة إلى إنهاء الاقتتال ونبذ الطائفية والقبلية ونشر المحبة والتآخي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ashrafshetiwy1 #معركه_الوعى:

أضاحى العيد ...

السوق في حالة كساد تجلت تأثيراتها على وجوه التجار قبل أفواههم التي اشتكت من ضعف الإقبال؛ نتيجة غلاء الأسعار، في حين امتلأت حظائر المكان بمئات من رؤوس الأغنام والماشية.#أسرف_شتيوى — ashrafshetiwy (@ashrafshetiwy1) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AmeenaAmeena11 لن تنسينا الأفراح وجع الأمة

لن تنسينا غزة

و لا القدس

و لا الأقصى

و لا كل فلسطين

لن تنسينا سوريا

و لا اليمن

و لا العراق

و لا ليبيا

و لا بورما

و لا اي شبر من الأمة

سنفرح و نحزن

و لكن لن ننساكم أبدا

كل عام و أنتم الأمل رغم الألم

عيدكم حرية🙏كل عام وانتم بألف خير pic.twitter.com/DobbFyRwXk — Ameena Ameena (@AmeenaAmeena11) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

#تبرع_للطفل_محمد_العوطة

أطلق نشطاء لبنانيون نداء عبر هاشتاغ #تبرع_للطفل_محمد_العوطة لمساعدة الطفل الذي يعاني من مرض عضال نادر باللسان.

ويحتاج الطفل عملية عاجلة تقدر بحوالي 20ألف دولار.