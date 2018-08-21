"سبني أبوس إيدك".. ما قصة طفل المترو في مصر؟
قضايا اجتماعية وإنسانية استأثرت باهتمام المغردين العرب أهمها:الاحتفالات بحلول العيد، وقصة طفل المترو في مصر، وعودة التجنيد الإجباري في المغرب، وحملة لمساندة طفل يعاني من مرض نادر في اللسان في لبنان.
"سبني أبوس إيدك".. ما قصة طفل المترو في مصر؟
تفاعل نشطاء فيسبوك وتويتر في مصر مع فيديو لرجل يعتدي بالضرب المبرح على طفل من البائعين المتجولين داخل عربة المترو.
وأظهر الفيديو المتداول طفلا يتوسل لمجموعة رجال، أحدهم كان يرتدي ملابس أمن، حتى لا يقوموا بجره خارج العربة وهو يردد بصوت باكي محاولا استجدائه: "سبني أبوس إيدك."
وبدا الطفل متشبثا بقوة بأحد مقاعد المترو بينما كان رجل الأمن يسحبه ويوجه له اللكمات لإخراجه من العربة .
أثار الفيديو غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تداول عشرات الآلاف مقطع الفيديو عشرات المرات وأرفقوه بكلمات وهاشتاغات اقتبسوها من كلام البائع المتجول الصغير.
وطالب مغردون بالتحقيق مع من قام بضرب الطفل وبوضع حد لهذه التصرفات "البلطجية" التي تهين المواطن في كرامته و إنسانيته، على تعبيرهم.
وتناقل نشطاء روايات عديدة حول الطفل، أبرزها، أنه يبيع أدوات مدرسية لإعالة أسرته لشراء ملابس العيد.
ومن جهة أخرى، قال المتحدث الإعلامي لوزارة النقل إن:" طفل من الباعة المتجولين تسلل إلى إحدى العربات المخصصة للسيدات، فطالبته بالخروج لكنه أبى فطلبت هي الأمن."
بقرار يشمل النساء.. المغرب يعيد التجنيد الإجباري
استقبل نشطاء مغاربة عودة قانون التجنيد الإجباري للبلاد بإطلاق #التجنيد_الاجباري و#الخدمة_العسكرية.
وقد صادق مجلس الوزراء المغربي برئاسة ملك البلاد محمد السادس أمس الاثنين على مشروع قانون "الخدمة العسكرية الإجبارية" للشبان والشابات لأول مرة بعد إلغائها عام 2006.
و انقسم المغردون إلى فريقين، رحب أحدهما بالقانون باعتباره خطوة لإذكاء الروح الوطنية في صفوف الشبان بينما انتقد فريق آخر الخطوة وعدوها "محاولة لضمان ولاء الشباب العاطل عن العمل والمهمش خاصة بعد المظاهرات التي شهدتها منطقة الريف في السنوات الماضية."
وينتظر أن يعرض مشروع القانون الخدمة العسكرية الإجبارية على البرلمان لمناقشته في أكتوبر/تشرين الأول القادم.
تويتر يزدان ببطاقات التهنئة احتفالا بالعيد
بمناسبة حلول عيد الأضحى، ضجت مواقع التواصل الاجتماعي برسائل المعايدات ، إذ تبادل مغردون التهنئة بأجمل الكلمات والعبارات.
ودون المغردون أمنياتهم بحلول العيد عبر هاشتاغ #عيد_الاضحي_المبارك في أكثر من 160 ألف تغريدة.
وتشارك مغردون صورا وثقت أجواء العيد في بلدانهم ومدنهم والعادات التي يتبعونها.
واتسمت بعض التغريدات الإيجابية، إلا أن تغريدات أخرى تحدث عن معاناة سكان غزة في ظل الحصار و أوضاع السوريين خلال هذا العيد.
كما اشتكى كثيرون من ارتفاع الأسعار وعدم قدرة الكثيرين على توفير احتياجاتهم في العيد، فاغتنم آخرون الفرصة بإطلاق نداءات للتذكير بالمسنين والفقراء والمحاصرين جراء الحروب والصراعات.
وبادر نشطاء مغاربة إلى إطلاق حملة "جيبها تعيد معاك" بهدف خلق أسري للاحتفال مع المسنين المقيمين في بيوت العجزة.
ودعا آخرون بأن يعم السلام والأمن في الشرق الأوسط. كما دعوا كافة الأطراف المتنازعة في المنطقة إلى إنهاء الاقتتال ونبذ الطائفية والقبلية ونشر المحبة والتآخي.
#تبرع_للطفل_محمد_العوطة
أطلق نشطاء لبنانيون نداء عبر هاشتاغ #تبرع_للطفل_محمد_العوطة لمساعدة الطفل الذي يعاني من مرض عضال نادر باللسان.
ويحتاج الطفل عملية عاجلة تقدر بحوالي 20ألف دولار.