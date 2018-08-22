#ادعم_منه_جبران ... حملة لدعم "فتاة التجمع" المصرية
قضايا اليوم: حملة لدعم الفتاة المصرية "منة جبران" التي نشرت مقطعين لشابين تحرشا بها لفظيا على حد وصفها، ومغردون سوريون يحيون الذكرى الخامسة لهجوم الغوطة الشرقية الكيماوي المزعوم، ومغردون يواصلون احتفالاتهم بالعيد ونقاش حول صور الذبح.
#ادعم_منه_جبران
نبدأ تقريرنا اليوم من مصر حيث ظهرت حملة لدعم الفتاة المصرية منة جبران، والتي تعرف باسم "فتاة التجمع".
وكانت منة قد أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حول التحرش في شوارع مصر وذلك بعد أن نشرت مقطعي فيديو ظهر فيهما شابين تحرشا بها لفظيا على حد وصفها.
وهاجم العديد منة عند نشرها للمقطعين متهمين إياها بالتشهير بالشابين.
ولكن مذيعة مصرية تدعى سالي عبد السلام نشرت صورة لها مع منة أمس عبر صفحتها على انستغرام تتحدث فيها عن ما حدث لمنة في أعقاب تناول وسائل الإعلام لقصتها.
وتقول المذيعة المصرية إن منة فقدت وظيفتها كما أن أسرتها استاءت منها إثر ما حدث. وطلبت المذيعة من الجميع أن يقفوا بجانب منة.
وانتشر هاشتاغ #ادعم_منه_جبران عبر تويتر وورد عليه قرابة أربعة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
الذكرى الخامسة لهجوم الغوطة الشرقية
تداول نشطاء سوريون عبر تويتر على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية هاشتاغ #كيماوي_الأسد إذ وافق أمس الثلاثاء الـ21 من أغسطس الذكرى الخامسة للهجوم الذي شهدته منطقة الغوطة الشرقية وأسفر عن مقتل المئات في عام 2013 .
ويأتي الهاشتاغ للتذكير بما حدث، وللتحذير من استخدام أسلحة كيماوية في الحرب السورية.
ونشر المستخدمون صورا من ذلك اليوم تظهر عددا من الجثث الهامدة بينها أطفال، ولكن نعتذر عن عرض هذه الصور في تقريرنا اتباعا لسياستنا التحريرية.
عيد الأضحى وذبح الخراف
وننتقل إلى الاحتفالات بعيد الأضحى في العالم العربي إذ تصدر عدد من هاشتاغات العيد قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في عدد من الدول العربية.
وانتشر هاشتاغ حمل اسم العيد ليظهر في أكثر من خمسين ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.
وبجانب تغريدات الأمنيات بالخير والصحة في العيد، تداول مستخدمون صورا تظهر شوارع غارقة في الدماء بعد ذبح الخراف.
كما ظهر في بعض الصور أطفال ملطخة ثيابهم بالدماء.
وعلقت ممثلة مصرية تدعى ايتن عامر على الصور قائلة: "قرأت مقالا أنه لا يجب على الأطفال من دون العاشرة أن يشاهدون ذبح الخرفان، ولكن من يفهم؟!"