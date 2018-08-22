ادعم_منه_جبران ... حملة لدعم "فتاة التجمع" المصرية

قضايا اليوم: حملة لدعم الفتاة المصرية "منة جبران" التي نشرت مقطعين لشابين تحرشا بها لفظيا على حد وصفها، ومغردون سوريون يحيون الذكرى الخامسة لهجوم الغوطة الشرقية الكيماوي المزعوم، ومغردون يواصلون احتفالاتهم بالعيد ونقاش حول صور الذبح.

#ادعم_منه_جبران

نبدأ تقريرنا اليوم من مصر حيث ظهرت حملة لدعم الفتاة المصرية منة جبران، والتي تعرف باسم "فتاة التجمع".

وكانت منة قد أثارت جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حول التحرش في شوارع مصر وذلك بعد أن نشرت مقطعي فيديو ظهر فيهما شابين تحرشا بها لفظيا على حد وصفها.

وهاجم العديد منة عند نشرها للمقطعين متهمين إياها بالتشهير بالشابين.

ولكن مذيعة مصرية تدعى سالي عبد السلام نشرت صورة لها مع منة أمس عبر صفحتها على انستغرام تتحدث فيها عن ما حدث لمنة في أعقاب تناول وسائل الإعلام لقصتها.

مصدر الصورة Instagram Image caption الصورة التي نشرتها المذيعة المصرية سالي عبد السلام

وتقول المذيعة المصرية إن منة فقدت وظيفتها كما أن أسرتها استاءت منها إثر ما حدث. وطلبت المذيعة من الجميع أن يقفوا بجانب منة.

وانتشر هاشتاغ #ادعم_منه_جبران عبر تويتر وورد عليه قرابة أربعة آلاف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SodfaBa3dechi #أدعم_منة_جبران و ادعم حق اى واحدة فى انها تمشي بامان حتى لو مش على مزاجك و مش عاجبك شكلها و لبسها

ادعمها ضد تفشي الهراء الفكري بتاع شكلها يبقي تستاهل يتعمل فيها كده

ادعمها لأنها مارتكبتش جريمة تستحق انها يتم تشويهها بالشكل ده — صدفة بعضشى #مصرية⁦⁦⁦⁦ (@SodfaBa3dechi) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @youssef_hussen آخر حاجه كنت أتوقعها إني أشوف التحرش وجهة نظر ، وبقى الطرف المُتحرش ليه رأي ووجهة نظر وأنصار بيقولوا رأيهم ويدافعوا عنه ويتصوروا كمان معاه !! .. الواحد حاسس إنه بيحلم والله . #ادعم_منه_جبران — Joe (@youssef_hussen) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

الذكرى الخامسة لهجوم الغوطة الشرقية

تداول نشطاء سوريون عبر تويتر على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية هاشتاغ #كيماوي_الأسد إذ وافق أمس الثلاثاء الـ21 من أغسطس الذكرى الخامسة للهجوم الذي شهدته منطقة الغوطة الشرقية وأسفر عن مقتل المئات في عام 2013 .

ويأتي الهاشتاغ للتذكير بما حدث، وللتحذير من استخدام أسلحة كيماوية في الحرب السورية.

ونشر المستخدمون صورا من ذلك اليوم تظهر عددا من الجثث الهامدة بينها أطفال، ولكن نعتذر عن عرض هذه الصور في تقريرنا اتباعا لسياستنا التحريرية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @waelwanne على كل إنسان أن يعلم أنه في هذه الوقت قبل خمس سنوات كان هناك في غوطة دمشق 1500 عائلة تودع 1500 شهيد من أطفالهم ونسائهم ورجالهم قتلهم نظام الأسد بهجوم كيمائي، قتلهم وترك الألم في عائلاتهم، ولن يزيل هذا الألم إلا الاستمرار في الثورة حتى النصر والقصاص من القتلة.#كيماوي_الأسد — وائل عبد العزيز (@waelwanne) ٢١ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @moneef222 منذ خمس سنوات وفي مثل هذه الساعات كان المجرم يعد صواريخه الكيماوية ، اكثر من 1000 ماتوا لكن صدى شهقاتهم الاخيرة لازال ماثلا ، ولازالت اعين العالم معصوبة عن المجرم ويريدونه رئيساً علينا.#AssadChemicals#كيماوي_الأسد — منيف الطائي (@moneef222) ٢٠ أغسطس ٢٠١٨

عيد الأضحى وذبح الخراف

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وننتقل إلى الاحتفالات بعيد الأضحى في العالم العربي إذ تصدر عدد من هاشتاغات العيد قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في عدد من الدول العربية.

وانتشر هاشتاغ حمل اسم العيد ليظهر في أكثر من خمسين ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وبجانب تغريدات الأمنيات بالخير والصحة في العيد، تداول مستخدمون صورا تظهر شوارع غارقة في الدماء بعد ذبح الخراف.

كما ظهر في بعض الصور أطفال ملطخة ثيابهم بالدماء.

وعلقت ممثلة مصرية تدعى ايتن عامر على الصور قائلة: "قرأت مقالا أنه لا يجب على الأطفال من دون العاشرة أن يشاهدون ذبح الخرفان، ولكن من يفهم؟!"