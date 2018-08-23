قضايا اليوم: مغردون يتحدثون عن شهادات جامعية مزورة تستخدم في البحرين للحصول على وظائف، وفي مصر استمرار الاهتمام بقضية تحرش التجمع، وفي المغرب ردود فعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي على حادث اغتصاب جماعي.

#الشهادات_المزوره_في_البحرين

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نبدأ تقريرنا اليوم من البحرين، حيث تداول مغردون هاشتاغ حمل عنوان #الشهادات_المزوره_في_البحرين.

وظهر الهاشتاغ في قائمة اكثر الهاشتاغات تداولا في البحرين صباح الخميس.

ويأتي انتشار الهاشتاغ بعدما نشرت صحيفة محلية تقريرا تحدث عن تورط كبار المديرين والمسؤولين في بعض الجهات الحكومية والخاصة في الحصول على شهادات إلكترونية مزورة من جامعات وهمية.

ولم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة تلك المعلومات.

وذكر التقرير أن العديد ممن يستخدمون تلك الشهادات هم أجانب من الجنسية الآسيوية.

وورد على الهاشتاغ أكثر من ألفي تغريدة.

اغتصاب جماعي في المغرب

مصدر الصورة Chouftv Youtube Channel Image caption لقطة من فيديو للفتاة التي تعرضت للاغتصاب

وننتقل إلى المغرب حيث اهتزت مواقع التواصل الاجتماعي على وقع حادثة اغتصاب جماعي لفتاة قاصر تدعى "خديجة".

ووفقا لوسائل إعلام مغربية، فقد احتجز 10 أشخاص فتاة لم تتجاوز 17 سنة واغتصبوها، ثم رسموا وشوما على جسدها، تحتوي على رموز وعبارات نابية.

وألقت الشرطة القبض على الجناة جميعهم باستثناء اثنين منهم، لا يزال البحث عنهما جاريا.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع القصة، وأعربوا عن مؤازرتهم للفتاة.

وطالب نشطاء السلطات باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من جرائم الاغتصاب وحماية النساء.

وأشار مغردون إلى أن القانون وحده لا يكفي للوقاية من الاغتصاب.

واقترح نشطاء وحقوقيون تنظيم حصص توعية للمراهقين داخل المدارس.

وتأتي هذه الحادثة بعد أيام من وقفة نظمتها جمعية "ما تقيش ولدي" احتجاجا على انتحار فتاة عقب تبرئة مغتصبيها العام الماضي.

#متحرش_التجمع

وننتقل إلى مصر حيث لا يزال يسري النقاش حول قضية التحرش المعروفة بقضية فتاة التجمع.

ونجد صباح الخميس في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في مصر هاشتاغ يحمل عنوان #متحرش_التجمع.

وتداول مستخدمون أخبارا غير مؤكدة عن عرض للشاب المتهم بالتحرش أن يكون وجه إعلان لشركة قهوة.

ولم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة خبر العرض على "متحرش التجمع" ليشارك في الإعلان المذكور أعلاه.