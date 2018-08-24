قضايا متنوعة شغلت المغردين العرب، أبرزها، إيقاف معارضين في مصر، وأنباء عن إصابة العشرات بالكوليرا في الجزائر، و وفاة الممثل الأردني ياسر المصري، وجدل حول تغريدة القرضاوي بشأن الحج.

بعد إيقاف مرزوق.. مغردون "كلنا مساجين على قائمة الانتظار"

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تفاعل نشطاء مصريون على فيسبوك وعلى تويتر مع خبر اعتقال معارضين من بينهم السفير السابق معصوم مرزوق الذي دعا لإجراء استفتاء على استمرار النظام السياسي الحالي في مصر.

وقررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس السفير معصوم مرزوق، وستة معارضين سياسيين 15 يوما على ذمة التحقيقات، على أن يستأنف التحقيق يومي الأحد والاثنين المقبلين.

واستقطبت هذه الأنباء اهتمام المغردين، فدشنوا هاشتاغات حملت أسماء المعارضين الثلاثة للتعبير عن تضامنهم معهم.

وندد مغردون بما وصفوها بـ " سياسة تكميم أصوات المعارضين" قائلين إن "الاعتقالات في صفوفهم تعكس ضعف النظام ومخاوفه".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmedHakes يسقط الخوف في جمهورية الخوف

يسقط الخوف في دولة الخوف

يسقط الخوف بداية كل ضياع

يسقط الخوف الذي يسقط المواطن في الذل ويجعله يرضي بكل انحراف

يسقط الخوف الذي جعل من الوطن خرابة

يسقط الخوف الذي اسكت المصريين عن بيع أرضهم

يسقط الخوف الذي لا يحارب الفساد #معصوم_مرزوق — ahmed hakes (@AhmedHakes) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

في المقابل، دافع آخرون عن سياسات الحكومة وطالبوها باتخاذ الاجراءات اللازمة إزاء كل "شخص يقوض الاستقرار والأمن العام".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ehabammar1 #معصوم_مرزوق ان الحفاظ علي دولتنا المصرية يستدعي منا مكاشفة قوية لكل من يتآمرون علينا و محاسبة كل من يتورط في التآمر ضد ارادة هذا الشعب و سيادته علي وطنه ...معصوم مرزوق لم يتم القبض عليه الا بعد ثبوت تورطه في اتصالات مع اطراف معادية و التخطيط لزعزعة الأمن و الاستقرار في مصر ../4 — ehab ammar (@ehabammar1) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Yehia5Yehia نيابة امن الدولة تبدا تحقيقاتها مع خلية تشويه مصر ومحاولة قلب نظام الحكم واساءة استخدام مواقع التواصل واسماء المتهمين كل

معصوم مرزوق، رائد سلامة، نرمين حسين، يحى القزاز، عمرو محمد، عبد الفتاح سعيد، سامح سعودى)

عقبال الاعدام — محمد يحيي الديسطي (@Yehia5Yehia) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨

وهاجم آخرون مرزوق لدعمه في وقت سابق حركة تمرد التي اعتبروها سببا في إسقاط حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي. و دعوا كافة السياسيين إلى استخلاص الدروس من الماضي واحترام صناديق الانتخابات.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ayman_shweky لست سعيداً ولا شامتاً باعتقال السفير #معصوم_مرزوق الذي جاب العالم شرقاً وغرباً لاقناعهم بالتعجيل بالإطاحة بمرسي وكتب عشرات المقالات بالأهرام تأييداً للانقلاب ولكن ما يحدث ضروري كي يتعلم الجميع الأدب واحترام صندوق الانتخابات الذي قضينا عقوداً نحلم بنزاهته ثم كفرنا به مع اول تجربة — أيمن شويقى (@ayman_shweky) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

#الكوليرا_في_الجزائر

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ينتقد مغردون جزائريون عبر #الكوليرا_في_الجزائر و#الكوليرا_في_عهد_بوتفليقة تعامل المسؤولين مع انتشار وباء الكوليرا في 4 ولايات في البلاد.

وقد أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 41 شخصا بداء الكوليرا وإغلاق مؤقت لمستشفى متخصص في علاج الأمراض الوبائية.

واستغرب جزائريون انتشار الأوبة الخطيرة بعد عقود من اندثارها وإعلان العديد من البلدان التخلص منها نهائيا.

ورأى مدونون أن انتشارها في بلد غني كالجزائر يدل "على فشل المسؤولين منذ الاستقلال في بناء استراتيجية للنهوض بقطاع الصحة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @_____MH8 لن ارسل اي معلومة عن هذا المرض، كلكم تعرفون اسبابه و شاهدتم بلدان فقيرة لا تتوفر فيها ادنى شروط الحياة هاجمها هذا الفيروس تعيش تحت وطأة الحروب و النزاعات المسلحة منذ عشرات السنين.

سوف اصب جام غضبي على هذا النظام على حنكة فخامته و حاشيته.#الكوليرا_في_عهد_بوتفليقة — Halim (@_____MH8) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @laluzdemividamm #الكوليرا_في_الجزائر

اقل شيء تفعله الحكومة،إقالة وزيري الصحة والمياه والإعتذار للشعب،كيف لبلد غني وخال من الحروب أن يصاب بوباء كهذا؟إلى متى الإستهتار بأرواح المواطنين !لو سخرت الدولة المليارات التي تصدقت بها على الدول الإفريقية من خلال مسح ديونها لمعالجة المياه ماحدثت الكارثة — ⁦🇩🇿⁩мคяìαຖค🇵🇸 (@laluzdemividamm) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

تواصل الاهتمام بالحج

لا تزال تغريدة رجل الدين يوسف القرضاوي، تثير الجدل.

وكان القرضاوي قال في تغريدته إن "هذا الحج ليس لله تعالى حاجة فيه.. الله غني عن العباد، وإذا فرض عليهم فرائض فإنما ذلك ليزكوا أنفسهم وليرتقوا في معارج الرقي الروحي والنفسي والأخلاقي إلى ربهم، ولتتحقق لهم المنافع المختلفة في حياتهم".

وأطلق نشطاء هاشتاغ #القرضاوي_ليس_لله_حاجة_بالحج وجهوا من خلالها انتقادات لاذعة للقرضاوي وصلت إلى حد اتهامه بالدعوة لـ "إسقاط الركن الخامس" من أركان الإسلام.

من جهة أخرى، نفى مغردون ما يردده البعض حول تغريدة القرضاوي، قائلين إن بعض "الجهات سعت إلى إخراجها من محتواها إلى توظيفها سياسيا".

وفي رد له بعد الهجوم الذي تعرض له، كتب القرضاوي سلسلة تغريدات أشار فيها إلى أن تغريداته أخرجت من سياقها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alqaradawy نزع الكلمات من سياقها عمل المفلسين، كما أن التصيد والتربص والكذب نهج الذين لا يخشون الله والدار الآخرة (لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ) . pic.twitter.com/Mfz67cQuAX — يوسف القرضاوي (@alqaradawy) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

من جهة أخرى، أشاد مغردون بجهود السعودية في نجاح الحج من خلال تدشين هاشتاغ #نجاح_حج_١٤٣٩الذي ظهر في أكثر من 120 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SALEHALHARBIO #نجاح_حج_١٤٣٩ الحمد لله الذي شرف هذه البلاد بخدمة ضيوفه وبهمم شباب الوطن عسكريين ومدنيين وتوجيه ولاة الأمر نجح الموسم بتوفيق من آلله لا خطب رنانه ليل نهار ولا إستخدام القوه الجبريه فليمت في غيضه كل كاره والحاسد#العالم_في_قلب_المملكة #القرضاوي_ليس_لله_حاجة_بالحج — د/صالح الحربي (@SALEHALHARBIO) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

وفاة الممثل الأردني #ياسر_المصري

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نعى مغردون عرب الممثل الأردني ياسر المصري الذي رحل عن عمر يناهز 48 عاما إثر حادث سير في مدينة الزرقاء بالأردن.

ونشر المغردون عبر هاشتاغ #ياسر_المصري صورا من أعماله الفنية التي تنوعت بين التاريخي والدراما البدوية.