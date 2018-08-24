حبس معصوم مرزوق في مصر وانتشار الكوليرا في الجزائر
قضايا متنوعة شغلت المغردين العرب، أبرزها، إيقاف معارضين في مصر، وأنباء عن إصابة العشرات بالكوليرا في الجزائر، و وفاة الممثل الأردني ياسر المصري، وجدل حول تغريدة القرضاوي بشأن الحج.
بعد إيقاف مرزوق.. مغردون "كلنا مساجين على قائمة الانتظار"
تفاعل نشطاء مصريون على فيسبوك وعلى تويتر مع خبر اعتقال معارضين من بينهم السفير السابق معصوم مرزوق الذي دعا لإجراء استفتاء على استمرار النظام السياسي الحالي في مصر.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر حبس السفير معصوم مرزوق، وستة معارضين سياسيين 15 يوما على ذمة التحقيقات، على أن يستأنف التحقيق يومي الأحد والاثنين المقبلين.
واستقطبت هذه الأنباء اهتمام المغردين، فدشنوا هاشتاغات حملت أسماء المعارضين الثلاثة للتعبير عن تضامنهم معهم.
وندد مغردون بما وصفوها بـ " سياسة تكميم أصوات المعارضين" قائلين إن "الاعتقالات في صفوفهم تعكس ضعف النظام ومخاوفه".
في المقابل، دافع آخرون عن سياسات الحكومة وطالبوها باتخاذ الاجراءات اللازمة إزاء كل "شخص يقوض الاستقرار والأمن العام".
وهاجم آخرون مرزوق لدعمه في وقت سابق حركة تمرد التي اعتبروها سببا في إسقاط حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي. و دعوا كافة السياسيين إلى استخلاص الدروس من الماضي واحترام صناديق الانتخابات.
#الكوليرا_في_الجزائر
ينتقد مغردون جزائريون عبر #الكوليرا_في_الجزائر و#الكوليرا_في_عهد_بوتفليقة تعامل المسؤولين مع انتشار وباء الكوليرا في 4 ولايات في البلاد.
وقد أعلنت وزارة الصحة عن إصابة 41 شخصا بداء الكوليرا وإغلاق مؤقت لمستشفى متخصص في علاج الأمراض الوبائية.
واستغرب جزائريون انتشار الأوبة الخطيرة بعد عقود من اندثارها وإعلان العديد من البلدان التخلص منها نهائيا.
ورأى مدونون أن انتشارها في بلد غني كالجزائر يدل "على فشل المسؤولين منذ الاستقلال في بناء استراتيجية للنهوض بقطاع الصحة".
تواصل الاهتمام بالحج
لا تزال تغريدة رجل الدين يوسف القرضاوي، تثير الجدل.
وكان القرضاوي قال في تغريدته إن "هذا الحج ليس لله تعالى حاجة فيه.. الله غني عن العباد، وإذا فرض عليهم فرائض فإنما ذلك ليزكوا أنفسهم وليرتقوا في معارج الرقي الروحي والنفسي والأخلاقي إلى ربهم، ولتتحقق لهم المنافع المختلفة في حياتهم".
وأطلق نشطاء هاشتاغ #القرضاوي_ليس_لله_حاجة_بالحج وجهوا من خلالها انتقادات لاذعة للقرضاوي وصلت إلى حد اتهامه بالدعوة لـ "إسقاط الركن الخامس" من أركان الإسلام.
من جهة أخرى، نفى مغردون ما يردده البعض حول تغريدة القرضاوي، قائلين إن بعض "الجهات سعت إلى إخراجها من محتواها إلى توظيفها سياسيا".
وفي رد له بعد الهجوم الذي تعرض له، كتب القرضاوي سلسلة تغريدات أشار فيها إلى أن تغريداته أخرجت من سياقها.
من جهة أخرى، أشاد مغردون بجهود السعودية في نجاح الحج من خلال تدشين هاشتاغ #نجاح_حج_١٤٣٩الذي ظهر في أكثر من 120 ألف تغريدة.
وفاة الممثل الأردني #ياسر_المصري
نعى مغردون عرب الممثل الأردني ياسر المصري الذي رحل عن عمر يناهز 48 عاما إثر حادث سير في مدينة الزرقاء بالأردن.
ونشر المغردون عبر هاشتاغ #ياسر_المصري صورا من أعماله الفنية التي تنوعت بين التاريخي والدراما البدوية.