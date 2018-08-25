جدل وردود فعل بعد وفاة سائحين بريطانيين في مصر

قضايا اليوم: جدل وردود فعل بعد وفاة سائحين بريطانيين بمدينة الغردقة السياحية المصرية، والمستخدمون السعوديون يتداولون هاشتاغ #شكرا_لمن_ساهم_في_نجاح_الحج.

السائحان البريطانيان

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نبدأ اليوم تقريرنا من مصر، حيث أثار حادث وفاة سائحين بريطانيين في مدينة الغردقة السياحية جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرتا كلمتي "السائحيين البريطانيين" في قائمة أكثر الهاشتاغات والكلمات تداولا عبر تويتر في مصر صباح السبت.

وكان سائح بريطاني يبلغ من العمر 69 عاما قد توفي الثلاثاء الماضي، بينما قضت زوجته، التي تبلغ 64 عاما، نحبها بعد خمس ساعات من وفاته هو، إثر نقلها للمستشفى ومحاولة إنعاش قلبها لثلاثين دقيقة.

وتقول السلطات المصرية إنه لا توجد شبهة جنائية.

ونشرت النيابة العامة في مصر البيان التالي التي قالت فيه إنه لا يوجد أي غازات سامة في غرفة السائحين بعد شكوك في تسممها بغاز مسرب.

وتسببت الحادثة في مغادرة عدد من السياح الآخرين الفندق والعودة إلى بريطانيا.

وتحدث مغردون عن احتمالية تسمم السائحين من طعام تناولوه.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mariam_mourad_ بمناسبه موضوع سياح الغردقه، قبل رمضان صديق بينظم رحلات كان عامل رحله لشرم و طلع و مجموعه معاه، اكلوا فى الاوتيل و كلهم بما فيهم المنظم راحوا المستشفى، بعيدا عن نظريات المؤامره الرقابه محتاجه تزيد على مطاعم و اكل الاوتيلات خصوصا ان ضرب السياحه اتسبب فى رداءة المواد اللى بيستخدموها — Mariam Mourad (@mariam_mourad_) ٢٤ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Manal_Abdelaal .في أحد اوتيلات الغردقة، توفى سائح بريطاني بعد نقله للمستشفى بسبب حالة اعياء أصابته، بعد 3 ساعات، زوجته توفت في الاوتيل. المسؤولين بيقولوا "وفاة طبيعية"، في الوقت اللي شركة توماس كوك بتؤكد وجود إصابات اخرى بحالة إعياء، ونقلت كل السائحين.

شكلنا داخلين على عك محترم وفضيحة دولية! — Manal (@Manal_Abdelaal) ٢٣ أغسطس ٢٠١٨

#شكرا_لمن_ساهم_في_نجاح_الحج

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة أرشيفية لحجاج يتوجهون لرمي الجمرات

وننتقل إلى السعودية حيث انتشر هاشتاغ حمل عنوان #شكرا_لمن_ساهم_في_نجاح_الحج.

وورد على الهاشتاغ أكثر من خمسة آلاف تغريدة على مدار الأيام الثلاثة الماضية.

وعبر الهاشتاغ شكر المستخدمون السلطات السعودية على تنظيم الحج هذا العام، وتوجهوا بشكر خاص إلى رجال الأمن الذين كانوا متواجدين لمساعدة الحجاج.