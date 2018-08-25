جدل وردود فعل بعد وفاة سائحين بريطانيين في مصر
قضايا اليوم: جدل وردود فعل بعد وفاة سائحين بريطانيين بمدينة الغردقة السياحية المصرية، والمستخدمون السعوديون يتداولون هاشتاغ #شكرا_لمن_ساهم_في_نجاح_الحج.
السائحان البريطانيان
نبدأ اليوم تقريرنا من مصر، حيث أثار حادث وفاة سائحين بريطانيين في مدينة الغردقة السياحية جدلا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وظهرتا كلمتي "السائحيين البريطانيين" في قائمة أكثر الهاشتاغات والكلمات تداولا عبر تويتر في مصر صباح السبت.
وكان سائح بريطاني يبلغ من العمر 69 عاما قد توفي الثلاثاء الماضي، بينما قضت زوجته، التي تبلغ 64 عاما، نحبها بعد خمس ساعات من وفاته هو، إثر نقلها للمستشفى ومحاولة إنعاش قلبها لثلاثين دقيقة.
وتقول السلطات المصرية إنه لا توجد شبهة جنائية.
ونشرت النيابة العامة في مصر البيان التالي التي قالت فيه إنه لا يوجد أي غازات سامة في غرفة السائحين بعد شكوك في تسممها بغاز مسرب.
وتسببت الحادثة في مغادرة عدد من السياح الآخرين الفندق والعودة إلى بريطانيا.
وتحدث مغردون عن احتمالية تسمم السائحين من طعام تناولوه.
#شكرا_لمن_ساهم_في_نجاح_الحج
وننتقل إلى السعودية حيث انتشر هاشتاغ حمل عنوان #شكرا_لمن_ساهم_في_نجاح_الحج.
وورد على الهاشتاغ أكثر من خمسة آلاف تغريدة على مدار الأيام الثلاثة الماضية.
وعبر الهاشتاغ شكر المستخدمون السلطات السعودية على تنظيم الحج هذا العام، وتوجهوا بشكر خاص إلى رجال الأمن الذين كانوا متواجدين لمساعدة الحجاج.