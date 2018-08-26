مغردون مصريون: #اعدموا_المتحرش_القاتل

قضايا اليوم: حادثة قتل في مدينة الاسكتدرية المصرية تثير جدلا، ووفاة جون ماكين تقسم آراء المستخدمين العرب.

#اعدموا_المتحرش_القاتل

مصدر الصورة Getty Images Image caption صورة أرشيفية لشاطيء بالاسكندرية

نبدأ تقريرنا اليوم من مصر حيث أثارت حادثة قتل على شاطىء بالاسكندرية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا للرواية المتداولة قام رجل معاكسة زوجة رجل آخر، ما تسبب في مشاجرة بين الرجلين اسفرت عن مقتل الزوج بعد أن طعنه الرجل المعاكس.

وانتشر فيديو للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ويظهر في الفيديو الزوج ملقيا على وجه غارقا في دمائه، بينما يحوط بالقاتل عدد من الرجال المدججين بالعصي في محاولة لمنعه من الهروب.

وفي المقطع يمكن سمع صراخ الزوجة وهي تنادي على من يساعد زوجها الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة.

وانتشر هاشتاغ حمل عنوان #اعدموا_المتحرش_القاتل، وظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في مصر صباح الأحد بنحو ألفي تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hazemkhater77 #إعدموا_المتحرش_القاتل الاعدام لكل المتحرشين عاوزين البلد تنضف اما الكلب ده فالاعدام قليل عليه لازم يكون عبره مش كفايه انه تحرش بزوجه الراجل لا كمان قتله . حسبي الله ونعم الوكيل — hiroo khater (@hazemkhater77) ٢٥ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @IbrahimsaidAdam معندوش رحمه

الأغرب أن المحامي اللي بيدافع عنه عديم الانسانيه والرحمه بيقول مريض نفسي

وخالص عزائي لإسرته الكريمه

ولابد من محاكمه عاجله لوقف البلطجة بهذا الشكل

من لا يرحم لا يرحم #اعدموا_المتحرش_القاتل — ibrahim saeed Hema(4) (@IbrahimsaidAdam) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

وأعادت الحادثة قضية التحرش إلى ساحة النقاش.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Excelance7 #اعدموا_المتحرش_القاتل

في أقل من شهر شوفناحالتين تحرش

الاولي في #التجمع_الخامس وكان مكافأة المتحرش شركة اعلانات اتعاقدت معاه عشان يمثل

التانية ف اسكندرية شخص بيعاكس واحدة أدام جوزها اللي لما دافع عن مراته #المتحرش قتله وسط آلاف الناس

ايه البجاحة دي ؟

ايه القرف اللي بقينا فيه ده — جناب الكومندا المهم (@Excelance7) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Bondqworld الست بتخرج لوحدها تتعاكس

" هى ليه خرجت لوحدها لازم يبقى معاها حد " #متحرش_التجمع

خرجت ومعاها جوزها تتعاكس وجوزها يتقتل

" ما هى لو لابسه محترم مكنش حد عاكسها " #اعدموا_المتحرش_القاتل

حسبى الله ونعم الوكيل فى دا شعب اللى يقف مع واحد بيتعرض لبنات الناس لاء ويشهروه كمان — BO n DQ 🌚 (@Bondqworld) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @bentmasrya100 اعدموا كل الرجاله وريحونا والله شويه اخبار تقرف من اول متحرش التجمع

للشخص اللى قتل جوز واحده عشان بيدافع عن شرفه

لمغتصبى البنات ومغتصب طفله 5 سنين وبعدين قتلها

ايه البلاعه اللى عايشين فيها دى حاجه اخر قرف والله ..#اعدموا_المتحرش_القاتل — ™ بنت صاحب تويتر (@bentmasrya100) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

#جون_ماكين

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وننتقل إلى هاشتاغ آخر ظهر في عدد من الدول العربية صباح الأحد حمل عنوان اسم السيناتور الأمريكي جون ماكين، الذي توفى السبت عن عمر يناهز 81 عاما.

ونعى ماكين عدد من المغردين العرب.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Omar_OKO رحيل السياسي النبيل ومرشح الرئاسة السابق #جون_ماكين



أحد أكبر مؤيدي ثورات الربيع العربي والثورة السورية وطالب بتدخل عسكري صارم لإسقاط نظام بشار ووقف همجية بوتين في العالم... كما أنه أول سياسي أمريكي بارز اعترف وأدان الانقلاب العسكري في مصر من قلب القاهرة pic.twitter.com/coURZKcbX5 — Omar™ (@Omar_OKO) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sarmhm وفاة #جون_ماكين اصدق شخص دعم الثورة السورية وكان اكثر المتشددين ضد الاسد وايران وروسيا وتنظيمات السواد داعش والنصرة ومن اقوى المؤيدين للثوار وهو اول وارفع مسؤول زار المحرر المحرر

نعزي الثورة السورية بوفاته pic.twitter.com/Kx26MxzoVl — محمد نور المفتاح (@sarmhm) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

ولكن جاءت العديد من التغريدات لتنتقد دوره في عدد من الحروب التي شاركت بها الولايات المتحدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @asmasaqrq وفاة السيناتور الأميركي #جون_ماكين عن 81 عاماً بعد ان خرب الشرق الاوسط بمشروعه الفوضى الخلاقه هو ورايس كما يسمونها وربيع الخراب ودمر العراق وسوريا وليبيا الخ بالسرطان الذي نشره بضرب العراق بالاسلحه المحرمه pic.twitter.com/K12rFVRJu4 — ‎أسماء بنت صقر بن سلطان القاسمي (@asmasaqrq) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

وورد على هاشتاغ #جون_ماكين أكثر من 2500 تغريدة منذ الإعلان عن وفاته.