مغردون مصريون: #اعدموا_المتحرش_القاتل
قضايا اليوم: حادثة قتل في مدينة الاسكتدرية المصرية تثير جدلا، ووفاة جون ماكين تقسم آراء المستخدمين العرب.
#اعدموا_المتحرش_القاتل
نبدأ تقريرنا اليوم من مصر حيث أثارت حادثة قتل على شاطىء بالاسكندرية جدلا واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفقا للرواية المتداولة قام رجل معاكسة زوجة رجل آخر، ما تسبب في مشاجرة بين الرجلين اسفرت عن مقتل الزوج بعد أن طعنه الرجل المعاكس.
وانتشر فيديو للحادثة على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، ويظهر في الفيديو الزوج ملقيا على وجه غارقا في دمائه، بينما يحوط بالقاتل عدد من الرجال المدججين بالعصي في محاولة لمنعه من الهروب.
وفي المقطع يمكن سمع صراخ الزوجة وهي تنادي على من يساعد زوجها الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة.
وانتشر هاشتاغ حمل عنوان #اعدموا_المتحرش_القاتل، وظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في مصر صباح الأحد بنحو ألفي تغريدة.
وأعادت الحادثة قضية التحرش إلى ساحة النقاش.
#جون_ماكين
وننتقل إلى هاشتاغ آخر ظهر في عدد من الدول العربية صباح الأحد حمل عنوان اسم السيناتور الأمريكي جون ماكين، الذي توفى السبت عن عمر يناهز 81 عاما.
ونعى ماكين عدد من المغردين العرب.
ولكن جاءت العديد من التغريدات لتنتقد دوره في عدد من الحروب التي شاركت بها الولايات المتحدة.
وورد على هاشتاغ #جون_ماكين أكثر من 2500 تغريدة منذ الإعلان عن وفاته.