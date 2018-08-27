محمد صلاح يشكو الاتحاد المصري وترامب يخطىء في رسم العلم الأمريكي
محطات عديدة استوقفت المغردين العرب: أبرزها، أزمة جديدة بين محمد صلاح واتحاد الكرة المصري، وترامب يخطىء في رسم العلم الأمريكي، وأنباء عن اعتقال سعد لمجرد.
محمد صلاح يشكوالاتحاد المصري على تويتر
اشتكى النجم المصري محمد صلاح الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب ما عده تجاهلا من مسؤولي الاتحاد لرسائله.
وغرد صلاح على تويتر، قائلا "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا".
وأضاف "ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي.. لا أدري لماذا كل هذا؟."
من جهته، نشر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا توضيحيا تعقيبا على تغريدة صلاح، مؤكدا أنه لم يتعمد تجاهل رسائل صلاح.
وعلى إثر ذلك، أطلق مغردون #محمد_صلاح و#ادعم_محمد_صلاح لتقديم آرائهم فيما حدث فأعرب معظمهم عن تضامنهم مع صلاح وانتقدوا اتحاد الكرة المصري.
فغرد أحدهم قائلا:" من الصعب أن يتقبل البعض وجود شخص ناجح خارج منظومتهم .. منظومة الفشل والمحسوبية ضدك يا ابومكة .. بس احنا كلنا معاك #ادعم_محمد_صلاح."
وكانت أزمة اندلعت بين صلاح واتحاد الكرة المصري بسبب استغلال صورته كدعاية لشركة اتصالات منافسة للشركة الراعية للاعب وزيارة بعثة المنتخب لرمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، الموالي لروسيا.
وأفادت تقارير وقتها بأن محمد صلاح يفكر في الاعتزال الدولي.
ترامب يخطىء في رسم العلم الأمريكي
رصدت عدسات المصورين خطأ وقع به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما أخفق في رسم العلم الأمريكي.
حدث ذلك خلال زيارته لمستشفى أطفال بولاية أوهايو الأسبوع الماضي حين شارك الأطفال في فقرة التلوين والرسم.
وبحسب الصور التي تداولها مغردون، فقد أضاف الرئيس الأمريكي خطا أزرق للعلم الأمريكي، بدلا من الخطين الأحمر والأبيض.
وسخر نشطاء من ترامب وتناقلوا الصورة مئات المرات.
هل سعد لمجرد في ورطة جديدة؟
تفاعل رواد مواقع التواصل مع خبر اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد في فرنسا.
وتضاربت الأنباء حول سبب اعتقاله إلا أن تقارير أشارت إلى الاشتباه في تورطه بحادثة اغتصاب جديدة إثر تقدم امرأة بشكوى ضده، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مغربية.
وقد احتل اسم "سعد لمجرد" مركزا متقدما في لائحة الترند على تويتر وغوغل.
وتنوعت التعليقات بين التصديق والتشكيك في صحة اعتقال المجرد.
#حجاب_بن_نحيت
نعى مغردون سعوديون وخليجيون الشاعر حجاب بن نحيت، الذي رحل عن عمر يناهز 74 عاماً بعد وعكة صحية ألمت به بشكل مفاجئ.
ولمع نجم بن نحيت في ستينات القرن الماضي، ويعد واحدا من أبزر الشعراء في السعودية.
وقد ظهر الهاشتاغ #حجاب_بن_نحيت في أكثر من 150 ألف تغريدة.