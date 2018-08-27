محمد صلاح يشكو الاتحاد المصري وترامب يخطىء في رسم العلم الأمريكي

محطات عديدة استوقفت المغردين العرب: أبرزها، أزمة جديدة بين محمد صلاح واتحاد الكرة المصري، وترامب يخطىء في رسم العلم الأمريكي، وأنباء عن اعتقال سعد لمجرد.

محمد صلاح يشكوالاتحاد المصري على تويتر

مصدر الصورة MB Media

اشتكى النجم المصري محمد صلاح الاتحاد المصري لكرة القدم بسبب ما عده تجاهلا من مسؤولي الاتحاد لرسائله.

وغرد صلاح على تويتر، قائلا "الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا".

وأضاف "ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي.. لا أدري لماذا كل هذا؟."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MoSalah الطبيعي أن أي اتحاد كرة يسعى لحل مشاكل لاعبيه حتى يوفروا له الراحة.. لكن في الحقيقة ما أراه عكس ذلك تمامًا.. ليس من الطبيعي أن يتم تجاهل رسائلي ورسائل المحامي الخاص بي ... لا أدري لماذا كل هذا؟ أليس لديكم الوقت الكافي للرد علينا؟! — Mohamed Salah (@MoSalah) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

من جهته، نشر الاتحاد المصري لكرة القدم بيانا توضيحيا تعقيبا على تغريدة صلاح، مؤكدا أنه لم يتعمد تجاهل رسائل صلاح.

وعلى إثر ذلك، أطلق مغردون #محمد_صلاح و#ادعم_محمد_صلاح لتقديم آرائهم فيما حدث فأعرب معظمهم عن تضامنهم مع صلاح وانتقدوا اتحاد الكرة المصري.

فغرد أحدهم قائلا:" من الصعب أن يتقبل البعض وجود شخص ناجح خارج منظومتهم .. منظومة الفشل والمحسوبية ضدك يا ابومكة .. بس احنا كلنا معاك #ادعم_محمد_صلاح."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NadaBassiouny7 العالم كله ينظر لمحمد صلاح ويضعه في مصاف أساطير مع ميسي ورونالدو عاملوه زي ما الاتحادات دي بتعامل ميسي ورونالدو ، بدلا من اسلوب التجاهل والتهرب ، محمد صلاح يمثل القوة الناعمة لمصر ، اغنية The Egyptian king اللي بتتغنى في مدرجات الانفيلد دي تسوى كتير#ادعم_محمد_صلاح @MoSalah — Nada Bassiouny ندى بسيوني (@NadaBassiouny7) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

وكانت أزمة اندلعت بين صلاح واتحاد الكرة المصري بسبب استغلال صورته كدعاية لشركة اتصالات منافسة للشركة الراعية للاعب وزيارة بعثة المنتخب لرمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، الموالي لروسيا.

وأفادت تقارير وقتها بأن محمد صلاح يفكر في الاعتزال الدولي.

ترامب يخطىء في رسم العلم الأمريكي

مصدر الصورة BRENDAN SMIALOWSKI

رصدت عدسات المصورين خطأ وقع به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عندما أخفق في رسم العلم الأمريكي.

حدث ذلك خلال زيارته لمستشفى أطفال بولاية أوهايو الأسبوع الماضي حين شارك الأطفال في فقرة التلوين والرسم.

وبحسب الصور التي تداولها مغردون، فقد أضاف الرئيس الأمريكي خطا أزرق للعلم الأمريكي، بدلا من الخطين الأحمر والأبيض.

وسخر نشطاء من ترامب وتناقلوا الصورة مئات المرات.

هل سعد لمجرد في ورطة جديدة؟

تفاعل رواد مواقع التواصل مع خبر اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد في فرنسا.

مصدر الصورة FETHI BELAID

وتضاربت الأنباء حول سبب اعتقاله إلا أن تقارير أشارت إلى الاشتباه في تورطه بحادثة اغتصاب جديدة إثر تقدم امرأة بشكوى ضده، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مغربية.

وقد احتل اسم "سعد لمجرد" مركزا متقدما في لائحة الترند على تويتر وغوغل.

وتنوعت التعليقات بين التصديق والتشكيك في صحة اعتقال المجرد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @iAHMEDsalih مره اخري يتم القبض علي المطرب سعد لمجرد في قضيه اعتداء جنسي وايضا في فرنسا — احمد صالح🇪🇬Ahmd Saleh (@iAHMEDsalih) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

#حجاب_بن_نحيت

نعى مغردون سعوديون وخليجيون الشاعر حجاب بن نحيت، الذي رحل عن عمر يناهز 74 عاماً بعد وعكة صحية ألمت به بشكل مفاجئ.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jxsess #حجاب_بن_نحيت

مدري وش اقوول عنه هذا الرجل رغم عمري الصغير الا انتي تعلمت من شعره الحب و قيمة الام الله يسكنك فسيح جناتك مو يا حجاب الا ياجدي حجاب الله يرحمك رحمه واسعه يارب — Don't play with me (@jxsess) ٢٦ أغسطس ٢٠١٨

ولمع نجم بن نحيت في ستينات القرن الماضي، ويعد واحدا من أبزر الشعراء في السعودية.

وقد ظهر الهاشتاغ #حجاب_بن_نحيت في أكثر من 150 ألف تغريدة.