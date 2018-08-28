تفاعل حول بيان للأزهر حول التحرش و#قاعدة_تميم_الجوية الجديدة في قطر

بيان الأزهر عن التحرش، و إنشاء "قاعدة تميم الجوية"، وحقيقة استهداف مطار دبي، وزواج سياسي في السودان، من بين المواضيع التي شغلت رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

الأزهر "التحرش حرام شرعا".. ومغردون يتفاعلون

مصدر الصورة KENZO TRIBOUILLARD

قوبل بيان الأزهر بخصوص التحرش بردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الأزهر أصدر بيانا حرم فيه التحرش شرعا، معتبرا أنه سلوك "مدان بشكل مطلق ولا يجوز تبريره بسلوك أو ملابس الفتاة".

كما دعا الأزهر إلى تفعيل القوانين التي تجرم التحرش.

وثمن قطاع واسع من المغردين بيان الأزهر واعتبروه "انتصارا للمرأة التي عادة ما يحملها المجتمع مسؤولية تعرضها للتحرش فتصبح المعتدى عليها هي الضحية والمتهمة في ذات الوقت".

بالمقابل، وصف مغردون آخرون البيان بـ "المنقوص".

وقد شهدت مصر في الآونة الأخيرة، وقوع العديد من حالات التحرش، كان آخرها مقتل رجل على يد شخص تحرش بزوجته.

#قاعدة_تميم_الجوية الجديدة.. ما الذي تعنيه؟

مصدر الصورة KARIM JAAFAR

كشفت قطر عن خطط لتطوير قواعدها الجوية وإنشاء قاعدة عسكرية جديدة تحمل اسم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، لاستيعاب المنظومة والأسلحة التي اشترتها مؤخرا.

حظيت هذه الأنباء باهتمام المغردين في الخليج فخصصوا هاشتاغ #قاعدة_تميم_الجوية لتقديم قراءاتهم الخاصة في الخطوة القطرية.

ومن المغردين من قلل من أهمية الخطوة القطرية قائلين إن توسيع الدوحة لقواعدها العسكرية لا يناسب حجمها الجيوغرافي ما سيتطلب تجنيد قوات أجنبية إضافية.

ورأى آخرون في الخطوة القطرية نقلة نوعية ستحول قطر إلى قاعدة عسكرية تنفذ عمليات طويلة الأمد.

واعتبر آخرون أن سباق التسلح الذي تشهده دول الخليج "يؤكد أن قرار الحرب وارد" بينما استبعد آخرون ذلك واصفين ما يحدث بمجرد "حرب للاستهلاك الإعلامي".

زواج سياسي يشغل السودانيين

تفاعل مدونون سودانيون مع خبر زواج وزير ديوان الحكم الاتحادي من رئيسة الحزب الديمقراطي الليبرالي.

وينتمي الوزير لحزب المؤتمر الوطني ذو التوجهات الإسلامية، في حين تنتمي زوجته إلى الحزب الديمقراطي ذو التوجه اليساري.

وقد انضم الحزب أخيرا في حكومة الوفاق الوطني التي ضمت العديد من الأحزاب السودانية بعدما كان ينشط في صفوف المعارضة.

وانقسم المغردون بين منتقد ومتحفظ على زواج السياسيين.

فالمنتقدون يرون قبول رئيسة حزب علماني بأن تكون زوجة ثانية أمرا يتناقض مع سياسة حزبها وأهدافه، وفق قولهم.

لم تتأكد بي بي سي من صحة المعلومات التي يتداولها المغردون.

في المقابل، اعتبر آخرون أن زواجهما حرية شخصية.

حقيقة استهداف مطار دبي

ما إن تردد خبر استهداف الحوثي لمطار دبي الدولي، حتى قفز هاشتاغ #صماد3_تقصف_مطار_دبي إلى قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولا في الإمارات مسجلا أكثر من 18 ألف تغريدة.

وأعلنت جماعة أنصار الله الحوثي، الاثنين 27 أغسطس/ آب، استهداف مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز "صماد 3".

من جهتها، نفت الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، صحة ما صرحت به جماعة الحوثي، مؤكدة أن حركة الملاحة الجوية تسير بشكل طبيعي.

وفي الوقت الذي تناول فيه مغردون إماراتيون الخبر بالسخرية متهمين دولا معادية في المنطقة بالترويج للأخبار الكاذبة لفائدة الحوثي، حذر آخرون من تعاظم قدرات وعتاد الحوثيين.