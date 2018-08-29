تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في لبنان خبر مقتل شاب بعد أن سمعه رجل دين "يتطاول على الذات الإلهية".

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ووفقا وسائل إعلام لبنانية، فقد أقدم شقيقان على قتل رجل أهان أخاهم الشيخ وشتم "الذات الإلهية".

بينما أشارت الرواية المتداولة على تويتر إلى أن محمد الدهيبي شكا من غلاء الأسعار عندما كان يتسوق في محل ببلدة برج اليهودية فتفوه بعبارة "حل عن ربي" ما اعتبره الشيخ المعتدي مسا بالذات الإلهية.

وتعالت الأصوات المنددة بالجريمة لا سيما بعدما ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجناة "بتروا أطراف الضحية واقتلعوا قلبه" الأمر الذي نفته قوات الأمن في بيان أصدرته حول الواقعة.

وقالت الشرطة إن :"تلاسنا حصل بين شيخ ورجل، تطور إلى تضارب بالسكاكين بعد تدخل أشقاء الشيخ". وأضافت أن " المعتدى عليه أصيب بعدة طعنات أدت إلى وفاته."

وأثار الخبر موجة استنكار واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ طالب مغردون بمحاسبة المتورطين على "تصرفاتهم الداعشية".

واعتبر مغردون ما حدث نتيجة طبيعية لانتشار "الفكر التكفيري" وتنصيب البعض أنفسهم حكاما على الآخرين.

على النقيض، نقلت مواقع لبنانية عن قاض شرعي في المنطقة قوله إن "ما حصل لا علاقة له بالدين، إنما هو جريمة موصوفة بكل ما للكلمة من معنى ".

وتداول مغردون صورا من جنازة القتيل.

وطرح نشطاء تساؤلات عديدة حول انتشار مظاهر العنف في المجتمعات العربية خاصة أن مواقع التواصل الاجتماعي باتت تضج بفيديوهات توثق اعتداءات ومشاجرات لأتفه الأسباب وعوض أن يبادر أحد للحيلولة دون وقوعها يكتفي بتصويرها.