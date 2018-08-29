مصريون يطالبون بـ #استقالة_اتحاد_الكرة بسبب الخلاف مع محمد صلاح

قضايا اليوم: مغردون مصريون يطالبون باستقالة اتحاد كرة القدم بعد تفاقم الأزمة مع محمد صلاح، وردود فعل على تقرير الأمم المتحدة عن الحرب في اليمن، ونشطاء يمنيون يتداولون #قضية_الطفلة_أصيلة_النهمي .

#استقاله_اتحاد_الكره_مطلب_شعبي

مصدر الصورة Getty Images

نبدأ تقريرنا اليوم من مصر حيث ظهرت مطالبات باستقالة اتحاد الكرة المصري على خلفية الخلاف مع اللاعب المصري ونجم ليفربول محمد صلاح.

وتداول مغردون داعمون لصلاح هاشتاغ حمل عنوان #استقاله_اتحاد_الكره_مطلب_شعبي ، وظهر الهاشتاغ في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في مصر صباح الأربعاء.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Thanaa0516 كل واحد دافع عن صلاح بيدافع عن حلمه

رافضة للفتونة والعنجهية وشلة المنتفعين

رافضة للتهديد ويا فيها لاخفيها

رافضة لتوريث الفشل والخوف وقتل المواهب

رافضة للاستسلام والغوغائية

لانى بعشق مصر لازم نساعد ونساند

الاحسن اللى رفع اسم مصر ادعم #محمد_صلاح#استقالة_اتحاد_الكرة_مطلب_شعبي pic.twitter.com/HCMUttkQsu — 🇪🇬Thanaa🇸🇪 (@Thanaa0516) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨

وكان من بين من طالبوا باستقالة الاتحاد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس.

كما غرد لاعب فريق الأهلي المصري شريف إكرامي برأيه في الخلاف بين صلاح والاتحاد.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SEkramyofficial كل ما تحدث عنه صلاح من تفاصيل خلال معسكر المنتخب الأخير في مصر من انتهاك لخصوصيته و إزعاجه بشكل لم يحدث من قبل،حقيقه

محمد صلاح لم يطلب أبداً أن يُعامل بشكل استثنائي أو إعتباره فريق داخل الفريق فلا داع لمحاولات لن تُجدي لتشويه صورته التي ترسخت داخل قلوب الجميع لمجرد خلاف ..٢ — SherifEkramy (@SEkramyofficial) ٢٨ أغسطس ٢٠١٨

بينما رأى آخرون أن صلاح يجب التعامل معه كما يتم التعامل مع الآخرين حتى وإن كان نجما كبيرا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Alaaserageldin انا مش ضد نجومية صلاح ونجاحة بس دا في الاخر لاعب كرة عاوز يعتزل دوليا اهلًا وسهلا هو مش اول واحد يهرب اول ما يشوف النور عملها حسام غالي من قبلة بس في الاخر بيرجعوا ويشتغلوا محللين يلفوا علي القنوات #استقاله_اتحاد_الكره_مطلب_شعبي — ALAA SERAG ELDIN (@Alaaserageldin) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨

وكان صلاح قد اشتكى عبر مقاطع نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي من طريقة تعامل اتحاد الكرة مع رسائله ومراسلات المحامي الخاص به.

وتفاقمت الأزمة وخرجت العديد من التصريحات الإعلامية في الوسط المصري ممن يدعم صلاح في خلافه مع اتحاد الكرة، وممن يهاجمه لما وصفوه بعدم احترامه للاتحاد.

ويقول الاتحاد إن صلاح ووكيله هددا بالمطالبة باستقالة الاتحاد في حال عدم تلبية المطالب التي تتضمن تعيين حارس شخصي لصلاح، وعدم مطالبته بإجراء مقابلات صحفية.

كما نشر صلاح مجموعة فيديوهات يرد فيها على بيان الاتحاد.

اليمن و"جرائم الحرب"

مصدر الصورة Getty Images

وننتقل إلى قضية أخرى وهي الحرب في اليمن والتقرير الذي أصدره خبراء حقوق الإنسان بالأمم المتحدة الثلاثاء.

وجاءت ردود فعل على التقرير الذي خلص إلى أن مختلف أطراف النزاع في اليمن قد تكون ارتكبت جرائم حرب.

وانقسمت الآراء تجاه التقرير، فجاءت تغريدات الخليجيين من السعوديين والإماراتيين داعمة للتحالف، بينما جاءت تغريدات أخرى لتندد بدور التحالف في الأزمة اليمنية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @maalabbadi تقرير لجنة الخبراء التابعه لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحده عن انتهاكات حقوق الانسان في اليمن ..هذا التقرير فضيحه بكل المقاييس للأمم المتحده..تقرير متحيز للحوثيين ويفتقد المصداقيه..ويبرهن على تهالك اجهزة الأمم المتحده وفشلها.. — محمد العبادي (@maalabbadi) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @DrMahmoudRefaat تقرير #الأمم_المتحدة حول الحرب على #اليمن لم يكشف جديد لكنه إثبات جديد لحجم ومدى اللا أخلاقية المرعب حيث يتم سحق المدنيين منذ سنوات وقتل الأطفال والنساء والشيوخ وتدمير كل مرافق الحياة، ليتبقى السؤال: أي شرعية يمكن أن يحوزها رئيس أو حاكم بحرق شعبه وتدمير وطنه وبأياد خارجية؟ — Mahmoud Refaat (@DrMahmoudRefaat) ٢٨ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MJumeh ينبغي أن ترد الحكومة اليمنية على التقرير الأممي اليوم وبسرعة، قبل عرضه على مجلس حقوق الإنسان بخصوص استعمال التقرير لمصطلح "سلطة الأمر الواقع"، في إشارة للحوثيين، لأننا بصدد انقلاب وحكومة شرعية في اليمن، حسب قرارات الأمم المتحدة.

الخبراء ارتكبوا خطأ اصطلاحياً يحتم مخاطبتهم لتصحيحه — Dr Mohammed Jumeh (@MJumeh) ٢٨ أغسطس ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @MBA_AlThani_ تقرير #الأمم_المتحدة حول #اليمن يدعو إلى القلق، نبذ الانتهاكات و جرائم الحرب في أيّ بقعة واجبٌ أخلاقي وإنساني.

ندعو جميع الفرقاء في اليمن لوضع الإنسان اليمني نصب أعينهم، و البدء بحوار وطني موّسع يشمل كافة أطياف الشعب اليمني دون استثناء لحقن الدماء و تحقيق المصالحة. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) ٢٨ أغسطس ٢٠١٨

#قضية_الطفلة_أصيلة_النهمي

مصدر الصورة Twitter Image caption صورة للطفلة تداولها المستخدمون

لا نزال في اليمن حيث يطالب نشطاء عبر #قضية_الطفلة_أصيلة_النهمي بتفعيل القوانين للحد من جرائم العنف ضد الأطفال التي تحولت إلى ظاهرة تقض المجتمع على حد وصفهم.

يأتي هذا بعد أيام من وفاة طفلة تدعى أصيلة جراء تعذيب والدها لها، بحسب ما ذكره نشطاء على تويتر.

وناشد المتفاعلون مع الهاشتاغ المنظمات الحقوقية بالتدخل لإنقاذ أخت أصيلة التي تعاني بدورها من تعنيف والدها.