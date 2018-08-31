جدل حول بسبب تغريدة لمسؤول سعودي حول" مشروع سلوى" ، ولقاء صلاح لراموس، ومذيعة مصرية "تجرح" نفسها بالسكين على الهواء، وإحياء اليوم العالمي للمختفين قسريا.

ماذا حصل بين صلاح وراموس؟

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تفاعل المغردون العرب مع أجواء حفل اختيار أفضل لاعب كرة قدم في أوروبا.

وتوج الكرواتي لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد الإسباني كأفضل لاعب في الموسم المنصرم متوفقا على البرتغالي رونالدو والمصري محمد صلاح لاعب ليفربول.

وقد حل صلاح في المرتبة الثالثة.

و تصدر اسم "لوكا مودريتش" مراتب متقدمة في لوائح الترند عربيا، إذ تداول مغردون صورا وثقت أهم المحطات في حياة الاعب الكرواتي، الذي تحول من راعي غنم إلى أحد أفضل لاعبي كرة القدم في العالم.

كما نشر مغردون مقطع فيديو لسيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني وهو يربت على كتف محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، خلال الحفل.

وانتقد أغلب المغردين راموس واصفين تصرفه بالاستفزازي.

وكان راموس قد أصاب صلاح في كتفه الأيسر خلال مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

تغريدة مسؤول سعودي تجدد النقاش حول قناة سلوى

أعادت تغريدة لمستشار في الديوان الملكي بالسعودية، الحديث حول مشروع "قناة سلوى" الذي روج له مغردون قبل أشهر على أنه يهدف لفصل قطر عن الخليج.

وكتب المستشار في الديوان الملكي السعودي، سعود القحطاني في تغريدة: "انتظر بفارغ الصبر والشوق تفاصيل تطبيق مشروع #قناة_جزيرة_شرق_سلوى هذا المشروع العظيم التاريخي الذي سيغير الجغرافيا في المنطقة."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @saudq1978 كمواطن:

انتظر بفارغ الصبر والشوق تفاصيل تطبيق مشروع #قناة_جزيرة_شرق_سلوى

هذا المشروع العظيم التاريخي الذي سيغير الجغرافيا في المنطقة.

تغيير الجغرافيا لا يقدر عليه في كوكب الأرض إلا قادة هذه البلاد الطاهرة العظيمة.

حفظ الله مولاي خادم الحرمين الشريفين وسمو سيدي ولي العهد. pic.twitter.com/6brmmB1cz9 — سعود القحطاني (@saudq1978) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

ورغم عدم صدور تصريح رسمي بهذا الشأن، إلا أن مغردين قرأوا في تغريدة القحطان "إعلانا ببدء حفر القناة".

وفي الوقت الذي استنكر فيه مغردون ما يرتدد حول "عزل قطر جغرافيا" عن طريق شق قناة في البحر، وصف آخرون المشروع بـ "الوهمي".

مذيعة مصرية تجرح يدها على الهواء

أثارت مذيعة مصرية الجدل بعدما جرحت يدها على الهواء خلال تقديمها فقرة تتناول ظاهرة الانتحار.

ويبدو أن المذيعة حاولت محاكاة مشهد انتحار لتوعية الناس من خطورة الظاهرة.

واستخدمت المذيعة سكينا ومثلت محاولة لقطع شريان يدها بالسكين. وأظهر مقطع الفيديو السكين وقد اصطبغ بلون أحمر.

وانتشر مقطع الفيديو بشكل واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إذ تباينت آراء المغردين بين التأييد والانتقاد لتصرف المذيعة.

وسبق للإعلامية أن قصت شعرها خلال مطالبتها بمحاكمات فورية للضالعين في العمليات الإرهابية فتشبهت بالمرأة الصعيدية التي تقص شعرها حتى تأخذ بثأرها.

#اليوم_العالمي_للمفقودين

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سلط مغردون عبر #اليوم_العالمي_للمفقودين الضوء على ملف المفقودين في الحروب والمعتقلين قسريا في العالم العربي.

يأتي هذا بالتزامن مع إحياء اليوم العالمي لضحايا الاختفاء القسري في 30 أغسطس/ آب.

وطالب نشطاء في لبنان عبر #حقنا_نعرف_وينن إلى إقرار قانون يساعد في كشف مصير آلاف المفقودين خلال الحرب الأهلية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ola_raydan #اليوم_العالمي_للمفقودين

لا يسعنا سوى المطالبة بعودتهم و مساءلة سلطاتنا التي تمادت في صمتها و نأيها بنفسها في مواضيعهم 😔علّنا نسمع عنهم خبر، الصبر لأمهاتهم عسى أن يعودوا الى أحضانكم 🙏 pic.twitter.com/X9da3X5W7t — Ola Raydan (@ola_raydan) ٣٠ أغسطس ٢٠١٨

وتناقل المغردون العرب عبر هاشتاغ #اليوم_العالمي_للإخفاء_القسري قصصا لشبان يقول نشطاء إنهم "تعرضوا للاحتجاز التعسفي أو الإخفاء القسري".