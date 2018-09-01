رأفت الهجان في البحرين و صورة لحسني مبارك تشغل تويتر

موضوعات متنوعة شغلت المغردين العرب، أهمها، استقبال السيسي في البحرين" على أنغام موسيقى رأفت الهجان"، وصورة "حديثة" لمبارك تشعل تويتر، و لبنانيون يطالبون بـ "#إعادة_الاعتبار_للطائف".

ما يفعل رأفت الهجان في البحرين؟

زار الرئيس المصري ، عبد الفتاح السيسي، مملكة البحرين ضمن جولة آسيوية تشمل الصين أيضا.

مصدر الصورة Twitter

وجاء الاستقبال الرسمي في البحرين، وفق البروتوكولات المتبعة، إذ انطلقت بعزف النشيد الوطني للبلدين، ومن ثم توجه الزعيمان نحو المنصة الشرفية.

ولكن اللافت في هذه الزيارة أن الفرقة الموسيقية البحرينية، استقبلت السيسي على أنغام موسيقى مسلسل رأفت الهجان، بحسب ما جاء في فيديو انتشر بشكل واسع على تويتر وفيسبوك.

وتنوعت تعليقات بين الإشادة والسخرية بشأن وجود المقطوعة الموسيقية للمسلسل، ففي الوقت الذي اعتبرها البعض نوعا من التقدير والافتخار، انتقد آخرون الخطوة التي وصفوها بالغريبة.

ورأفت الهجان هو الاسم الحركي للمواطن المصري رفعت علي سليمان الجمال الذي وحسب المخابرات العامة المصرية رحل إلى إسرائيل بتكليف من المخابرات المصرية في إطار خطة منظمة في يونيو / حزيران عام 1956.

حسني مبارك يشغل المغردين مجددا

مصدر الصورة Twitter

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع صورة حديثة للرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك.

وتظهر الصورة المتداولة مبارك فيما بدت عليه علامات الشيخوخة وتقدم السن. وقد خط الشيب رأسه.

وتفاعل مغردون مع الصورة بإطلاق #حسني _مبارك و#سلامتك_يا_حسني_مبارك الذي شهد مشاركة واسعة من قبل مغردين سعوديين.

وتراوحت التعليقات بين تجميد فترة حكم مبارك وانتقاد سياساته.

ولم يتسن لبي بي سي التأكد من صحة أو تاريخ الصورة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @QXbcWSxr5xL9fBu #سلامتك_يا_حسني_مبارك عالم مدري كيف تفكر تحط من الظلمه والفاسدين ابطال كيف يكون بطل وهو ضيع هيبة مصر واصبح رهينه لتفاقات كاب ديبد المجحفة بحق الأمة العربيه والقضية الفلسطينيه واتفق ٥٠ مليون من شعبه على طرده حسناته الوحيده لم يجر شعبه الى حرب — الروقي سلمان (@QXbcWSxr5xL9fBu) ١ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @elgendya100 مبارك في أحدث صورة.. يجلس على كرسي ثمنه 23 ألف جنيه — ahmed elgendy (@elgendya100) ٣١ أغسطس ٢٠١٨

دعوات لـ #إعادة_الاعتبار_للطائف في لبنان

مصدر الصورة NABIL ISMAIL Image caption رئيس البرلمان اللبناني السابق حسين الحسيني ووزير الخارجية الجزائري أحمد غصالي ، وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل الفيصل يناقشون ميثاق المصالحة اللبنانية في مدينة الطائف السعودية سنة 1989

طالب نشطاء نشطاء لبنانيون بإعادة الاعتبار لاتفاق الطائف ودعوا كافة السياسيين بـ "تنحية الخلافات جانبا وبعدم الانزلاق في الصراعات الإقليمية".

يأتي هذا عبر هاشتاغ #إعادة_الاعتبار_للطائف الذي ظهر في حوالي 6 آلاف تغريدة.