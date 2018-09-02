محطات عديدة استوقفت المغردين العرب، أبرزها، العودة المدرسية وتواصل ردود الفعل على قرار ترامب بإيقاف تمويل الأونروا، و مذيعة مصرية تثير الجدل بسبب " قضايا المرأة".

رضوى الشربيني "عدوة الرجل" أم نموذج للمرأة القوية؟

أثارت المذيعة المصرية، رضوى الشربيني، الجدل في الأيام الماضية بسبب نصائحها التي تناولت قضايا المرأة.

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عرفت المذيعة بدفاعها المستميت عن حقوق المرأة، ولكنها واجهت مؤخرا انتقادات لاذعة وصلت إلى حد المطالبة بإيقاف برنامجها الذي اعتبروه يحرض النساء على الرجال .

وقد انتشر فيديو للمذيعة وهي تنصح متصلة، في مشكلتها مع خطيبها، بقطع كل وسائل الاتصال معه وحظره على مواقع التواصل.

وكررت رضوى الشربيني كلمة "بلوك" ما دفع مغردين إلى تحويلها إلى فيديوهات ساخرة مرفقة بهاشتاغات #رضوي_الشربيني و#بلوق.

وأشاد مغردون بالمذيعة وعدوها نموذجا للمرأة المتحررة القوية، إلا أن آخرين انتقدوها ووصفوها بعدوة الرجل.

واستذكر مغردون تصريحات المذيعة ونصائحها حول الحياة الزوجية، إذ أحيت تصريحاتها النقاش حول تقمص الإعلامي لدور المرشد الناصح.

في المقابل، يرى مغردون أن الهجمة ضد رضوى لا يمكن عزلها عن "حملات التشهير التي طالت فتيات قررن تحدي المظاهر السلبية في المجتمع".

وتابع مغردون بأن بروز هذه التحركات تدل على نمو وعي المرأة بحقوقها رغم الهجمات الشرسة التي تقابلها من الطرف الآخر، وفق تعبيرهم.

مغردون: ماذا بعد قرار ترامب بخصوص #الاونروا ؟

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وجه مغردون انتقادات واسعة لقرار واشنطن بوقف تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا.

وناقش رواد موقع تويتر القرار عبر كلمات مفتاحية وهاشتاغات مثل #الاونروا #ابوايفانكا و"التمويل الاميركي".

واستنكر المغردون قرار إنهاء التمويل الأمريكي لوكالة الأونروا واعتبروه محاولة لـ "تركيع ومساومة الفلسطينيين من أجل تمرير صفقة القرن"، حسب قولهم.

وجدد مغردون فلسطينيون تمسكهم بحق العودة الذي تسعى أمريكا -بحسب قولهم- إلى شطبه من خلال إلغاء الدعم للأونروا.

وانتقد آخرون تجاهل الحكومات العربية للقرار الأمريكي وناشدوا الحكام العرب بكسر "عنجهية ترامب التي تغذيها أموال شعوبهم"، بحسب قولهم.

فيديو "غطاس المجاري" يشعل تويتر

تداول مغردون سودانيون مقطعا لعامل في الصرف الصحي وهو يغطس في المجاري.

ويظهر الفيديو العامل يطل برأسه من فتحة المجاري التي غمرتها المياه القذرة قبل أن يخرج حبلا ويناوله لعامل آخر.

ولم يتضح تاريخ ومكان تصوير الفيديو، إلا أن مغردين أشاروا إلى أنه في السودان.

وعبر مغردون عن تعاطفهم مع العامل، بينما انتقد آخرون اللجوء إلى هذه الوسيلة البدائية لتنظيف المجاري.

وطالب البعض الآخر السلطات بتوفير وسائل السلامة لهؤلاء العمال الذي يمثلون الطبقة المقهورة في البلاد، على حد وصفهم.

كما قارن مغردون بين وضع عمال المجاري وبين السياسيين.

#العودة_المدرسية ..مخزن للذكريات

تزامنا مع انطلاق العودة المدرسية ، ضج موقع تويتر بعشرات الهاشتاغات التي نقلت هموم أولياء الأمور والتلاميذ وناقشت واقع التعليم في العالم العربي.

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ومن بين أبزر تلك الهاشتاغات #اهلا_بالعام_الدراسي و #عوده_الطلاب_والطالبات اللذان ظهرا في أكثر من 160 ألف تغريدة.

واتسمت بعض التغريدات بروح الفكاهة، إذ استعاد مغردون ذكرياتهم في أول يوم دراسي لهم .