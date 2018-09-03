قضايا اليوم: عودة الطلاب إلى المدارس في العالم العربي، وقرار السلطات التونسية رفع سعر المحروقات، وإحدى مباريات الدوري الإسباني تشهد عشرة أهداف.

مصدر الصورة JIJEL TUBE facebook Image caption العودة إلى المدرسة

نبدأ من عودة الطلاب إلى مدارسهم في العالم العربي حيث أطلق المغردون العرب هاشتاغ #عوده_الطلاب_والطالبات الذي انتشر في عدد من الدول العربية نذكر منها السعودية والكويت والأردن وعمان ومصر والإمارات العربية المتحدة.

وبدأ المغردون على "تويتر" في التعبير على شعورهم في أول أيام الدراسة، موجهين رسائل ودعوات إلى الطلاب والمعلمين.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 42 ألف تغريدة تحدث فيها المغردون عن أهمية المدرسة في إنشاء جيل صالح يعتمد عليه في المستقبل، واعتبر آخرون عودة أبنائهم إلى المدرسة راحة من إزعاجهم في البيت خلال العطلة الصيفية.

وتداول المغردون هاشتاغ آخر حمل عنوان #اهلا_بالعام_الدراسي حاصدا أكثر من 29 ألف تغريدة.

وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور وتعليقات مضحكة تجسد الواقع الذي يعيشه أولياء الأمور والتلاميذ بعد انتهاء الإجازة الصيفية والعودة إلى المدارس.

وننتقل إلى تونس حيث قررت السلطات التونسية رفع سعر المحروقات بنسب متفاوتة، في إجراء هو الرابع من نوعه خلال العام الجاري. وقالت وكالة الأنباء التونسية الرسمية، إن قرار رفع أسعار المحروقات يأتي في إطار تعديل أسعار المحروقات بغرض الحد من عجز موازنة الدولة.

وأثار قرار رفع أسعار المحروقات غضب مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في تونس، وقال أحدهم "تونس تكسر الرقم القياسي، أربع مرات زيادة في أسعار المحروقات في سنة واحدة".

وأخيرا إلى كرة القدم وبالتحديد إلى مباراة برشلونة وهويسكا التي انتهت بفوز ساحق لبرشلونة بثمانية أهداف مقابل هدفين لهويسكا الصاعد حديثا للدوري الاسباني الممتاز.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي هاشتاغ #برشلونه_هويسكا حاصدا أكثر من 12 ألف تغريدة عبر من خلالها المغردون عن قوة فريق برشلونة الذي توقع له البعض الفوز بلقب الدوري في الموسم الجديد.