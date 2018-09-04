قضايا اليوم: حملة للتوعية من ما يعرف بـ"التنمر" لدى الأطفال في المدارس في مصر، وتعطل اجهزة التكييف في المدارس في الكويت يثير غضب أولياء أمور الطلبة، وتوقف تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري بشكل مفاجئ في عدد من الدول حول العالم.

#أنا_ضد_التنمر

مصدر الصورة Twitter @UNICEF_Egypt Image caption حملة للتوعية من ما يعرف بـ"التنمر" لدى الأطفال في المدارس في مصر

نبدأ من مصر، وقبل انطلاق العام الدراسي استعانت منظمة "اليونيسيف" بالفنان أحمد حلمي، سفير النوايا الحسنة، ليشارك في الحملة للتوعية بما يعرف بـ"التنمر" لدى الأطفال، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة. وتأتي هذه الخطوة للتوعية بأخطار ظاهرة "التنمر" على طلاب المدارس، وإبراز دور المعلم وولي الأمر للمساعدة في القضاء على هذه الظاهرة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @UNICEF_Egypt في فرق كبير بين الدفاع عن النفس ورد الضربات. لازم تعلم طفلك إنه يدافع ويحمي نفسه لكن فهمه إن استخدامه للقوى البدنية يكون بس علشان يوقف الأذى اللي بيحصله، وإنه لازم يروح يطلب مساعدة ويحكي لحد كبير عن الموقف.#أنا_ضد_التنمر pic.twitter.com/Br4LtK62Zy — يونيسف مصر (@UNICEF_Egypt) ٢ سبتمبر ٢٠١٨

وشارك الفنان أحمد حلمي سفير النوايا الحسنة ليونيسف مصر، فى الحملة، وسرد حلمي مواقف من طفولته، فى مقطع فيديو، بثته" يونيسيف مصر": "كان بتيقالي دمك تقيل وودانك مطرطقة، فى الأول الحاجات دي ضايقتني، لكنها لم تؤثر علي".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الحملة بشكل كبير عبر هاشتاغ #أنا_ضد_التنمر معتبرين "إن التنمر ظاهرة متفشية لأسباب منها أن المتنمر كائن مقموع ويحاول التنفيس عن قمعه عبر الإساءة والتسلط على الآخرين، ولعل هذا من سيكولوجية الإنسان المقهور كما ذكرها مصطفى حجازي.. خاصةً مع تزامن العيد بالالتزامات العائلية التي تكرس قمعًا متباينًا".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @providential_7 #أنا_ضد_التنمر



المتنمر يستمتع جدا = بشعور القوة والتفوق الذي يشعره معك..وغالبا هو فيه احد متفوق عليه ويجعله يشعر بضعفه

لذلك سيختار شخص ضعيف جدا

ليمارس عليه التسلط المرعب الذي سبق وشعر به #وجهة_نظر



🔴حاول تدمير العلاقه معه باقصى قوة تمتلكها. — YVONNE (@providential_7) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sotaita7sabo أهم فيديو اتعمل قبل دخول المدارس #أنا_ضد_التنمر..لو كل طفل اتفرج على نجمه المفضل، ثم أهله ساعدوه يفهم يعني إيه تنمر وأد إيه ده شيء شرير..يمكن نعرف نطلع عيال أحسن منا..لا يمارسوا التنمر..ولا يستسيغوه https://t.co/oxQyNNmynZ — ستيتة (@sotaita7sabo) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @faisloz #أنا_ضد_التنمر

ممكن تغلط أو تتنمر على شخص وتمر السنين وتنسى،ولكن هو مستحيل ينسى النقطه السوداء اللي انت وضعتها في حياته أيها المتنمر ,ناس كثير عانت من التنمر وأنا أيضاً عانيت من التنمر في فتره من فترات حياتي .. الشخص المتنمر هو شخص عنده نقص في حياته ولربما مشكله في طريقة تفكيره — FAISAL AL-KHALDI (@faisloz) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

#عطل_تكييف_المدارس_زهق_عيالنا

ومن مصر إلى الكويت حيث رفع أولياء أمور الطلبة الصوت مع بدأ العام الدراسي بسبب تعطل اجهزة التكييف في المدارس، وناشدوا وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي بالتدخل لحل هذه الأزمة.

وأطلق تجمع صحفيون احرار هاشتاغ #عطل_تكييف_المدارس_زهق_عيالنا يطالبون من خلاله وزير التربية تحمل مسؤوليته الكاملة أمام المجتمع الكويتي بسلامة أبنائهم، أو الاستقالة العاجلة.

وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاغ بشكل كبير لتصل عدد المشاركات به إلى أكثر من 7 ألاف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @talalalyagout الطلبه والمدرسين مالهم ذنب فى امور سياسيه او تراشق بين اطراف عشان كراسى الوزاره .

ياتعدلون المدارس من نواحى التكييف وبرادات الماى والنظافه يا تخلونهم فى بيوتهم معززين .

مايصير هذه حالتنا بدايه كل سنه معاكم #عطل_تكييف_المدارس_زهق_عيالنا #عوده_المدارس_بدون_مكيفات #عودة_المدارس — طلال ثنيان الياقوت (@talalalyagout) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AhmdAlmaimoni #عطل_تكييف_المدارس_زهق_عيالنا



الوزير يروح مدرسة من مدارس عيالهم ويتاكد انها جاهزه ويقولك المدارس على اتم استعداد وينسي عيال الناس اتقو الله في الاطفال بنتي اليوم ملابسها غرقانه من الحر راح اغيب بنتي لين تجهزون مدارسهم وان تم خصم درجات عليها بسبب غيابها راح اقدم شكوي بالنيابة. — احمد الميموني (@AhmdAlmaimoni) ٣ سبتمبر ٢٠١٨

#تعليق_الواتساب

وأخيرا تفاجأ مستخدمو تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري بتوقف التطبيق بشكل مفاجئ في عدد من الدول حول العالم ، دون سابق إنذار من شركة "فيسبوك" التي تمتلك التطبيق.

وأطلق المستخدمون خبر توقف التطبيق بشكل مكثف خلال الليلة الماضية عبر هاشتاغ #تعليق_الواتساب على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة منهم لاستيضاح سبب المشكلة.

وقال البعض أن الخلل أصاب تطبيق إنستاغرام وفيسبوك.