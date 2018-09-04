#أنا_ضد_التنمر حملة لليونيسيف في مصر
قضايا اليوم: حملة للتوعية من ما يعرف بـ"التنمر" لدى الأطفال في المدارس في مصر، وتعطل اجهزة التكييف في المدارس في الكويت يثير غضب أولياء أمور الطلبة، وتوقف تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري بشكل مفاجئ في عدد من الدول حول العالم.
#أنا_ضد_التنمر
نبدأ من مصر، وقبل انطلاق العام الدراسي استعانت منظمة "اليونيسيف" بالفنان أحمد حلمي، سفير النوايا الحسنة، ليشارك في الحملة للتوعية بما يعرف بـ"التنمر" لدى الأطفال، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والمجلس القومي للطفولة والأمومة. وتأتي هذه الخطوة للتوعية بأخطار ظاهرة "التنمر" على طلاب المدارس، وإبراز دور المعلم وولي الأمر للمساعدة في القضاء على هذه الظاهرة.
وشارك الفنان أحمد حلمي سفير النوايا الحسنة ليونيسف مصر، فى الحملة، وسرد حلمي مواقف من طفولته، فى مقطع فيديو، بثته" يونيسيف مصر": "كان بتيقالي دمك تقيل وودانك مطرطقة، فى الأول الحاجات دي ضايقتني، لكنها لم تؤثر علي".
وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هذه الحملة بشكل كبير عبر هاشتاغ #أنا_ضد_التنمر معتبرين "إن التنمر ظاهرة متفشية لأسباب منها أن المتنمر كائن مقموع ويحاول التنفيس عن قمعه عبر الإساءة والتسلط على الآخرين، ولعل هذا من سيكولوجية الإنسان المقهور كما ذكرها مصطفى حجازي.. خاصةً مع تزامن العيد بالالتزامات العائلية التي تكرس قمعًا متباينًا".
#عطل_تكييف_المدارس_زهق_عيالنا
ومن مصر إلى الكويت حيث رفع أولياء أمور الطلبة الصوت مع بدأ العام الدراسي بسبب تعطل اجهزة التكييف في المدارس، وناشدوا وزير التربية والتعليم العالي الدكتور حامد العازمي بالتدخل لحل هذه الأزمة.
وأطلق تجمع صحفيون احرار هاشتاغ #عطل_تكييف_المدارس_زهق_عيالنا يطالبون من خلاله وزير التربية تحمل مسؤوليته الكاملة أمام المجتمع الكويتي بسلامة أبنائهم، أو الاستقالة العاجلة.
وتفاعل مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مع الهاشتاغ بشكل كبير لتصل عدد المشاركات به إلى أكثر من 7 ألاف تغريدة.
#تعليق_الواتساب
وأخيرا تفاجأ مستخدمو تطبيق "واتساب" للتراسل الفوري بتوقف التطبيق بشكل مفاجئ في عدد من الدول حول العالم ، دون سابق إنذار من شركة "فيسبوك" التي تمتلك التطبيق.
وأطلق المستخدمون خبر توقف التطبيق بشكل مكثف خلال الليلة الماضية عبر هاشتاغ #تعليق_الواتساب على مواقع التواصل الاجتماعي في محاولة منهم لاستيضاح سبب المشكلة.
وقال البعض أن الخلل أصاب تطبيق إنستاغرام وفيسبوك.