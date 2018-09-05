حرب على تويتر: الداعية السعودي سلمان العودة "إرهابي أم مظلوم"

قضايا اليوم: النيابة العامة السعودية طالبت باستصدار حكم بالإعدام ضد الداعية السعودي سلمان العودة، والإماراتيون يحيون ذكرى مقتل 45 من جنودهم في اليمن في العام 2015.

#سالم_العوده

مصدر الصورة Twitter @mohamed_mdn Image caption الداعية السعودي سلمان العودة

نبدأ من المملكة العربية السعودية حيث قال ناشطون وأفراد من عائلة الداعية السعودي، سلمان العودة، إن النيابة العامة السعودية طالبت باستصدار حكم بالإعدام ضده، بتهم تتعلق بالإرهاب، بعد أن وجهت له 37 تهمة من بينها التحريض ضد نظام الحكم، وذلك وفقا لمنظمة القسط الحقوقية السعودية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @aalodah اليوم في جلسة محكمة للوالد الشيخ سلمان العودة، طلبت النيابة بالقتل تعزيراً له،

وقدمت ٣٧ تهمة أحدها إنشاؤه منظمة النصرة في الكويت للدفاع عن الرسول (ص)، وأنه عضو بمجلس الإفتاء الأوروبي، واتحاد علماء المسلمين، مع تهم أخرى تتعلق بتغريدات على تويتر#النيابة_تطالب_بقتل_الشيخ_العودة — د. عبدالله العودة (@aalodah) ٤ سبتمبر ٢٠١٨

وجذبت محاكمة العودة عددًا كبيرًا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في عدد من الدول العربية، وسط تباين في الآراء يمكن تلخيصه في فريق مؤيد لمطالب النيابة العامة التي دعت قضاة المحكمة إلى إعدام العودة، وفريق مدافع عن الداعية ومشكك بالاتهامات ضده.

وأطلق الفريق الأول هاشتاغ #سلمان_العوده_ارهابي في إشارة منهم إلى تورط العودة بالتهم الموجهة له، فقال أحدهم :" الإرهابي سلمان العودة يقوم بتوجيه ابناء الناس على الثورات والجهاد ، ثم يقتلون بسبب فتاويه بينما ابنه يدرس في ارقى الجامعات في الخارج ..هكذا هم الارهابيين يستغلون الدين لمصالحهم السياسة امثال سلمان العودة وغيره"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Alsuwaidi_AD_ الإرهابي سلمان العودة يقوم بتوجيه ابناء الناس على الثورات والجهاد ،

ثم يقتلون بسبب فتاويه بينما ابنه يدرس في ارقى الجامعات في الخارج ..



هكذا هم الارهابيين يستغلون الدين لمصالحهم السياسة امثال سلمان العودة وغيره ..!



#سلمان_العوده_ارهابي pic.twitter.com/jdymDWLFdx — سعيد السويدي 🇦🇪 (@Alsuwaidi_AD_) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sh00031 ما الذي تفهمه من هذا الانسان في هذه المحاضره ارهاب وتحريض مبطن يوحي للسذج والقطيع ان الدول التي حصلت فيها الثورات احسن حالاً مماكانت عليه

هل هذه الدول التي ذكرها كما يقول ام انه ينفخ بالرماد ليشعل الجمر نسأل الله ان يكفينا شره وشر كل ذي شر #سلمان_العوده_ارهابي pic.twitter.com/0evOUnNCQB — ابوتركي من زمان الطيبين (@sh00031) ٤ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fawazkhalid10 #سلمان_العوده_ارهابي



والله إن الدولة صبورة وحليمة على أبنائها ولكن العقوق لابد أن يُردع ، من لم يكن مستقيما من البداية فيصعب عليه الإعتدال لأنه نشأ وترعرع على الطرق الملتوية وأصبحت له منهج حياة لا يمكن الإستغناء عنها pic.twitter.com/efZZp61H2t — فواز الخالدي (@fawazkhalid10) ٤ سبتمبر ٢٠١٨

وظهر هاشتاغ #سلمان_العوده_ليس_ارهابيا ليدافع عن الداعية السعودي، فغرد أحد المستخدمين قائلا :" هل جن هؤلاء؟ ألم يجدوا غير العالم العامل العاقل د. #سلمان_العودة حتى يتهموه بـ37 تهمة ويطلبوا له الإعدام؟ ألا يوجد بينكم عاقل؟ سلمان العوده ليس ارهابيا، بل هو أعقلكم وأفضلكم وأحسنكم وأكثركم وسطيةً وفهماً وحِلماً!ما هذه اللوثة التي تجتاح هذه البلاد؟!

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AbdallahMarouf هل جن هؤلاء؟؟!! ألم يجدوا غير العالم العامل العاقل د. #سلمان_العودة حتى يتهموه بـ37 تهمة ويطلبوا له الإعدام..؟؟!!

ألا يوجد بينكم عاقل؟؟!!#سلمان_العوده_ليس_ارهابيا ، بل هو أعقلكم وأفضلكم وأحسنكم وأكثركم وسطيةً وفهماً وحِلماً..!

ما هذه اللوثة التي تجتاح هذه البلاد؟! 😡 — Dr. Abdallah Marouf (@AbdallahMarouf) ٤ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Amal30k #سلمان_العوده_ليس_ارهابيا



هذا هو التاق الصحيح👆



▪️قال ابن عباس رضي الله عنهما: من آذى فقيها فقد آذى رسول الله ﷺ ومن آذى رسول الله ﷺ فقد آذى الله جلّ جلاله.



لا حول ولا قوة إلّا بالله..

اللهم فك أسر شيوخنا الأفاضل وانصرهم

على ظالميهم يـا قادر يا ربّ..#سلمان_العوده_ارهابيا pic.twitter.com/ZfvKtlXWoj — 🌸أم حذيفة🍃 (@Amal30k) ٤ سبتمبر ٢٠١٨

#غدر_4سبتمبر

ومن السعودية إلى الإمارات العربية المتحدة حيث أحيا الإماراتيون على مواقع التواصل الاجتماعي ذكرى ما أسموه غدر الرابع من سبتمبر/أيلول، عبر هاشتاغ #غدر_4سبتمبر وذلك بعد مقتل نحو 60 جنديًا من قوات التحالف العربي، 45 منهم إماراتيون، في قصف قاعدة عسكرية بمأرب اليمنية بصاروخ في العام 2015.

وصل عدد المشاركات في الهاشتاغ إلى أكثر من 31 ألف تغريدة ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات في الإمارات، ووجه المستخدمون أصابع الاتهام لدولة قطر، معتبرين أن قواتهم تعرضت للخيانة والغدر. فقال أحد المغردين :" أكثر من تسعين شهيد سعودي وإماراتي وبحريني ويمني غدر بهم نظام قطر في أبشع صور الخيانة والغدر" .