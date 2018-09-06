ضاحي خلفان "الآن بنخترق كل شيء" في قطر و "لدغة عقرب" تثير الجدل في الجزائر

مواضيع متنوعة شدت المغردين العرب، أبرزها، احتجاجات البصرة، و تغريدة ضاحي خلفان حول قطر، وإدراج العامية في المناهج المدرسية في المغرب، و لدغة عقرب تثير الجدل في الجزائر.

خلفان :ما كنا نخترق قطر والآن نخترق كل شيء فيها

مصدر الصورة dahi khalfan/facebook

أثارت تغريدة جديدة لنائب رئيس شرطة دبي ضاحي خلفان حول قطر ردود فعل متباينة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان خلفان قال في تغريدة له عبر تويتر: "نحن ما كنا نخترق قطر،الآن بنخترق كل شيء فيها، اختراق تنظيم إرهابي من الأمور المباحة شرعا وقانونا ."

وأضاف في تغريدة أخرى: "خلافنا مع تنظيم الحمدين أنه تنظيم يريد هدم الوطن العربي، بينما دول التحالف تهدف إلى ترسيخ الأمن القومي العربي، النصر للأمة والزوال للحمدين. "

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Dhahi_Khalfan نحن ما كنا نخترق قطر..الآن بنخترق كل شئ فيها....اختراق تنظيم ارهابي من الامور المباحة شرعا وقانونا. — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

وبينما أيد مغردون تصريحات خلفان ودعوا للتصدي للمؤامرات التي تحاك للمنطقة، انتقدها آخرون واعتبروها مؤشرا على بداية " تدخل عسكري" في قطر ودليلا "على براءة قطر من التهم الموجه إليها".

#هنا_البصرة

مصدر الصورة Getty Images

على وقع الاحتجاجات التي تشهدها مدينة البصرة العراقية منذ أسابيع، عبر نشطاء ومغردون عن مساندتهم لسكان المحافظة عبر هاشتاغات #البصرة_تنزف #هنا_البصرة و#كلنا_البصرة و#انقذوا_البصرة .

ويسلط المغردون عبر هذه الهاشتاغات الضوء على ما وصفوه بـ "النكبات" التي يعاني سكان المدينة بعد مقتل وجرح عشرات المتظاهرين.

وقد تظاهر عشرات العراقيين في العاصمة بغداد تضامنا مع متظاهري محافظة البصرة، الذين يحتجون منذ شهور على سوء الخدمات وتلوث مياه الشرب.

وطالب مغردون المسؤولين بمحاربة الفساد وبتوزيع الثروات بشكل عادل، قائلين ما يحدث في البصرة لخص المأساة التي يعيشها العراق منذ سنين.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @husseinalzuba16 ثورة شباب البصرة جائت بعد سنوات من خداع رجال الدين والحكومات الاسلامية

جائت بعد كشف حقيقة المعممين والاسلاميين وزيفهم ..

عندما يتوصل الانسان لهذه القناعة فمن المستحيل ان تنطلي عليه الشعارات والاكاذيب باسم الدين والمذهب مستقبلاً .

شباب البصرة وعوا وهذا اللي مخوف السياسيين منهم . — hussein alzubaidy (@husseinalzuba16) ٦ سبتمبر ٢٠١٨

ورأى مغردون آخرون أن متظاهري البصرة يدفعون ثمن رفضهم للتدخلات الخارجية في البلاد في حين حذر مغردون آخرون من التوظيف السياسي لما يحدث.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @abdalameer_ مايحدث في البصرة انعكاس انسحاب امريكا من اتفاق النووي مع إيران لغرض إكمال حصار إيران — الشيخ عبد الامير (@abdalameer_) ٦ سبتمبر ٢٠١٨

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إدراج العامية في المناهج المدرسية في المغرب

أثار إدراج العامية في مناهج التعليم بالمغرب موجة انتقادات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

مصدر الصورة ABDELHAK SENNA

وكان مغردون تداولوا صفحات قالوا إنها لكتاب مدرسي لتعليم اللغة العربية تضمنت كلمات بالعامية المغربية، شملت أسماء بعض المأكولات والألبسة.

وبحسب صحف مغربية، أكدت وزارة التربية صحة ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، موضحة أن هذه "التعديلات تمليها التوجيهات التربوية للتعليم الأساسي ".

وأضافت بأن الكلمات باللهجة العامية عددها محدود وأن الهدف منها تبسيط الدرس للتلميذ وإنهاء القطيعة عند التلميذ بين لهجته العامية واللغة التي سيتعلم به.

وأحيت هذه الخطوة النقاش بين المدافعين عن استخدام العامية في المقررات التربوية وبين الرافض لها.

المعارضون لخطوة إدراج العامية في المقرر المدرسي وصفوها بـ "الخطيرة" واعتبروها قرارا يهدف إلى إرضاء اللوبي الفرنكفوني في البلاد لتعزيز مكانة اللغة الفرنسية على حساب العربية.

أما المدافعون عن الخطوة فرأوا أن إدخال العامية في المناهج التربوية المدرسة سيبسط عملية الفهم على الطفل.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fadelabdellaoui بغيتو ولا كرتهو الشعب المغريبي عندو جوج لغات :

الداريجا

امازيغية



العربية الفصحى الفرانساوية النجليزية كلها لغات اجنبية ديال مستعمرين



نهار نشوف شي حد فالسوق ولا فدار ولا فلخدمة ولا فلبار ولا فجامع كايهضر الفصحى داك لوقت نبدل رايي.



دابا عاير معا كرك غاتصور غير لا تسواق — Fadel Abdellaoui (@fadelabdellaoui) ٥ سبتمبر ٢٠١٨

لدغة عقرب تثير الجدل في الجزائر

أثار خبر وفاة أستاذة جامعية في محافظة ورقلة الجزائرية جراء لدغة عقرب ردود فعل غاضبة بعدما وجه نشطاء اهتمامات للمسؤولين بالإهمال والتقصير.

وتصاعد غضب المغردين بعد تصريح لوزير الصحة مختار حسبلاوي اعتبره جزائريون تملصا من المسؤولية وإهانة للضحية.

ففي تعقيب له حول ملابسات الحادثة، أكد الوزير أن المتوفاة عولجت في الوقت المناسب داخل مستشفى مجهز بكافة الاختصاصات الحديثة.

وأضاف الوزير "العقرب لا يهاجم البشر إلا إذا أحس بالخطر."