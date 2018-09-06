"السوريون سبب انتشار السرطان في لبنان " يشعل مواقع التواصل

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يشكو لاجئون سوريون من العنصرية ضدهم في لبنان الذي استقبل نحو مليون و 50 ألف لاجئ سوري.

ولا ينفك رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن الحديث أو توثيق حوادث "عنصرية" تجاه سوريين.

و تجلت تلك الحوادث في أكثر من مشهد بدءا من لافتات تمنع السوريين من التجول في الشارع في المساء إلى ضرب طفل سوري وصولا إلى برامج وأغاني كوميدية يعتبرها البعض استخفافا بمعاناة السوريين.

وقد أثار مؤخرا تقرير نشرته قناة لبنانية غضبا واسعا بعد" اتهام اللاجئين السوريين بالوقوف وراء ارتفاع نسبة السرطان في البلاد".

فقد نشرت القناة على موقعها الالكتروني تقريرا خاصا بعنوان" السرطان يجتاح لبنان... وسببان يساهمان بانتشاره" تحدثت فيه عن ارتفاع معدلات الإصابة بمرض السرطان في البلاد.

واستعانت القناة بطبيب مختص لتفسير هذا الارتفاع، فأرجع السبب إلى عاملين: الأول هو التلوّث جراء أزمة النفايات التي يعاني منها لبنان منذ سنوات، أما الثاني فهو " تكاثر النازحين السوريين".

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وبحسب كلام الطبيب فإن "الالتهابات المتزايدة بفعل تكاثر النازحين تتسبب مباشرة بمرض السرطان، فهم يأتون ببكتيريا خطيرة بسبب الظروف السيئة التي عانوها".

استنكار على مواقع التواصل الاجتماعي

وسخر مدونون من التقرير ووصفوه " بالعمل الصحفي الهابط" و "العنصري" واعتبروه جولة جديدة من جولات سياسة التضييق على اللاجئين لإعادتهم عنوة إلى سوريا.

القناة ترد

من جهتها، أوضحت القناة في بيان نشرته أن المقال لا يعبر عن رأي القناة، مضيفة بأن الموقع " لا يملك رأياً طبيّاً علميّاً، كما أنّه ملزم، لأسبابٍ مهنيّة، بعدم إدخال تعديل على رأي الطبيب، ولو كان مستفزّاً لكثيرين."

وأردفت :"مع اعتذارنا وأسفنا لأيّ ضرر يمكن أن يكون لحق ببعض من قرأ المقال ووجد فيه إساءة، فـ "ناقل الكفر ليس بكافر"