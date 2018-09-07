البصرة العراقية وإدلب السورية تتصدران اهتمام المغردين

قضايا اليوم: اهتمام بالاحتجاجات في البصرة والمستخدمون يتداولون مقاطع لحرق مقرات حكومية، وترقب للقمة الثلاثية في طهران اليوم التي "ستحدد مصير إدلب"، والسعوديون يتداولون هاشتاغ #الفايده_من_وجودك_بتويتر.

#البصرة

مصدر الصورة Getty Images Image caption جانب من الاحتجاجات التي شهدتها البصرة الخميس

نبدأ اليوم تقريرنا من مدينة البصرة العراقية حيث اهتم مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بما تشهده المدينة من احتجاجات عنيفة.

وأفادت الأخبار الواردة من البصرة بمقتل محتج وإصابة 14 في احتجاجات شهدتها المدينة الخميس.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للاحتجاجات.

وانتشرت مقاطع يسمع فيها المتظاهرون وهم يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة في بغداد.

وكانت إحدى الشعارات في المقاطع التي تداولها المستخدمون: "الجَيش ويانه، موتوا يالأحزاب."

كما انتشرت صور تظهر إحراق المتظاهرين لمقرات حكومية في المدينة.

#إدلب

مصدر الصورة Getty Images Image caption مدينة إدلب خلال شهر رمضان العام الماضي

ومن البصرة ننتقل إلى مدينة عربية أخرى حازت على اهتمام المغردين وهي مدينة إدلب السورية، التي من المتوقع أن تشهد عملية عسكرية موسعة من قبل القوات الحكومية السورية.

ويترقب المستخدمون العرب القمة الثلاثية التركية الروسية الإيرانية التي تنعقد اليوم في طهران.

ومن المتوقع أن تكون تلك القمة حاسمة بشأن مصير محافظة إدلب وقاطنيها البالغ عددهم مليونين و500 ألف نسمة.

#الفايده_من_وجودك_بتويتر

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وننتقل إلى السعودية حيث انتشر هاشتاغ حمل عنوان #الفايده_من_وجودك_بتويتر .

وورد على الهاشتاغ أكثر من 12 ألف تغريدة كما ظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في السعودية صباح الجمعة.