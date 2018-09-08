#حرق_القنصلية_الإيرانية في البصرة و "منع محمد العريفي من الخطابة" في السعودية، و التحقيق مع فرنسي بتهمة إهانة العلم المغربي، وقضية مطار بيروت، من بين المواضيع التي استوقفت المغردين العرب.

#حرق_القنصلية_الإيرانية في البصرة

مصدر الصورة HAIDAR MOHAMMED ALI Image caption تشهد محافظة البصرة مظاهرات منذ أسابيع بسبب تردي الأوضاع المعيشية وحالة تسمم مياه الشرب

استحوذت الأحداث الدائرة في محافظة البصرة العراقية على تعليقات المغردين في عدد من الدول العربية.

وكان محتجون عراقيون اقتحموا الجمعة مقر القنصلية الإيرانية في محافظة البصرة وأضرموا النار فيها.

و تداول نشطاء مقاطع فيديو لمتظاهرين يرفعون العلم العراقي بدلا من العلم الإيراني فوق مبنى مقر القنصلية الإيرانية بالبصرة.

وتشارك مغردون هذه الفيديوهات عبر عدة هاشتاغات (#حرق_القنصلية_الإيرانية ، و#البصره_تنتفض و#البصره_تطرد_الاحزاب.)

وانقسم مغردون إلى فريقين أيد أحدهما المتظاهرين وشددوا على ضرورة إنهاء الدور السلبى الذى تلعبه إيران في المحافظة، وفق تعبيرهم.

في المقابل، استنكر آخرون ما حدث من تخريب و حرق للمباني، وأطلقوا هاشتاغ #مع_الحق_ضد_الحرق و#ارجع_لبيتك.

دعا نشطاء المتظاهرين إلى العودة إلى بيوتهم وتفويت الفرصة على المندسين حتى لا يتم استغلال مطالبهم المشروعة، حسب قولهم.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Linamousawy1 تم بحمد الله تعالى اطلاق هاشتاك #ارجع_لبيتك لتنتهي معه موجة الاحتجاجات المدوية في #البصرة و ليتم تجاهل المطالب الخدمية من خلال لفت الانظار للخراب الذي يسيطر على المحافظة ومؤسساتها المحترقة،احتجاج وغضب بدون قيادة وتنظيم غالباً ما يتم استغلاله من قبل قادة و مخربي العملية السياسية . — Lina musawi (@Linamousawy1) ٧ سبتمبر ٢٠١٨

كما حذر البعض من أن تتحول البصرة إلى "ساحة لتصفية الحسابات بين إيران والمحور الأمريكي في العراق".

و أرجع مغردون ما يحدث في البصرة إلى ما سموه بـ "الضغوطات الإيرانية على العراق وسعي طهران إلى بسط نفوذها في الجنوب".

وحمل آخرون الأحزاب الدينية وفساد المسؤولين مسؤولية ما يحدث في البصرة.

في حين، أشار آخرون إلى أن العراق وإيران في خندق واحد ، واصفين ما يحدث بالمؤامرة الأمريكية.

منع #محمد_العريفي من الخطابة

مصدر الصورة youtube

تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أنباء أفادت بمنع الداعية السعودي محمد العريفي من إلقاء الخطب في المساجد.

وذكر حساب معتقلي الرأي الجمعة أن السلطات السعودية قامت بمنع الداعية محمد العريفي من إلقاء خطب الجمعة ومن المشاركة في كافة النشاطات الدعوية.

ولم يتسن لبي بي سي التأكد من حقيقة الخبر بعد. كما أن الداعية لم يعلق على الخبر عبر حساباته على مواقع التواصل.

و عكست هاشتاغات #منع_العريفي_من_الافساد و #منع_العريفي_من_الخطابة تباينا في الآراء بشأن منع الداعية من الخطابة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SALAMAH_KD #منع_العريفي_من_الخطابة



مايحدث هذه الفتره هو تفريغ الساحه للسفهاء والسُذج والليبراليين المفسدين ..



النتيجه : جيل قادم منحط يرى الفساد ترفيه ويرى الانحلال حريه .!!



اللهم يامقلب الابصار والقلوب ثبت قلوبنا على دينك . — سلامه الضوّي (@SALAMAH_KD) ٦ سبتمبر ٢٠١٨

وندد مغردون بمنع العريفي من الخطابة وتساءلوا عن جدوى الاعتقالات والتضييق على رجال الدين في السعودية وعن مستقبل علاقتهم مع السلطة.

ويعتبر مغردون ذلك مخالفة لرؤية 2030 وبداية لتأسيس عهد جديد من القمع.

على النقيض، رحب مغردون بقرار منع العريفي من الخطابة بل اعتبروه جاء متأخرا.

ويعد العريفي من بين أبرز الدعاة العرب وأكثرهم استقطابا للشباب.

وقد شنت السلطات السعودية منذ سبتمبر/أيلول 2017 حملة اعتقالات استهدفت علماء ودعاة بارزين من بينهم الداعية سليمان العودة.

المغرب يحقق مع فرنسي بتهمة إهانة رايته

أثار مقطع فيديو لسائح فرنسي في المغرب موجة غضب عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويُظهر المقطع المتداول سائح أجنبي ويغطي جسده الشبه العاري بالعلم المغربي في وضع وصف بالفاضح.

ولمس مغاربة في تصرف السائح ازدراء لرايتهم الوطنية وطالبوا بمحاكمته استنادا للقانون المغربي الذي يجرم الإساءة إلى الرموز الوطنية.

وقد أعلنت السلطات في مدينة مراكش، جنوبي البلاد، فتح تحقيق في الفيديو، بحسب ما نقلته وسائل إعلام مغربية.

لبنانيون يسألون :" #فين_يانوس"

سخر مغردون عبر هاشتاغ #فين_يانوس من توقف حركة الطيران في مطار بيروت بعد تعطل برنامج إصدار بطاقات السفر وتسلم الحقائب بشكل نهائي ما أدى إلى فوضى عارمة.

ونشر مغردون صورا تظهر الناس وهم يفترشون الأرض بعد أن أجلت رحلاتهم.

وقد أعلن وزير الأشغال والنقل يوسف فنيانوس في وقت لاحق عودة الحركة إلى طبيعتها في المطار.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @youssefenianos #فنيانوس: قوى الامن الداخلي بدأت بأخذ الافادات لتحديد المسؤوليات واجتمعنا مع شركة "سيتا" التي ستعوض على المتضررين وننتظر بياناً سيصدر عنها — Youssef Fenianos (@youssefenianos) ٧ سبتمبر ٢٠١٨

وحمل المتفاعلون مع #فين_يانوس وزير الأشغال والنقل مسؤولية الفوضى والازدحام الذي شهده المطار طوال الشهر الماضي .

من جهة أخرى، طالب نشطاء بإبعاد هذا الملف عن التجاذبات السياسية قائلين إن أزمة مطار بيروت جاءت نتيجة تنازع المسؤولين على المكاسب السياسية ومغانم المناصب إضافة إلى استشراء الفساد في كامل دوائر الدولة، على حد قولهم.