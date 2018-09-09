لقاء الأمير الوليد بن طلال بتركي آل الشيخ، ومعركة إدلب، ومطالبات بإلغاء حصة الموسيقى في المدارس بالكويت، من بين المواضيع التي شغلت المغردين العرب.

الأمير الملياردير الوليد بن طلال يثير الجدل مجددا .. فما القصة؟

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أعاد ظهور الأخير للوليد بن طلال الحديث حول وضع الأمير الملياردير بعد أحداث فندق الريتز.

وكان مغردون تداولوا مقطع فيديو للقاء جمع الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز مع رئيس هيئة الرياضة السعودية تركي آل الشيخ في ملعب لمتابعة إحدى المباريات.

وقال مغردون إن المقطع كشف "حالة الهوان التي بات يعيشها الأمير " ونشروا فيديوهات قديمة للأمير وقارنوها بالفيديو الجديد الذي ظهر فيه بصحبة آل الشيخ.

في المقابل، استغرب آخرون الضجة التي أثيرت حول الفيديو ووصفوا لقاء الأمير برئيس هيئة الرياضة السعودية بـ "الأخوي".

#معركة_إدلب.. تدق طبولها على تويتر

تصدر هاشتاغ #معركة_إدلب قائمة التفاعلات على موقع تويتر في عدد من الدول العربية.

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جاء هذا بعد أن أفاد ناشطون سوريون بأن طائرات روسية وسورية شنت غارات جوية عنيفة على مواقع للمعارضة بمحافظة إدلب.

وتحدث نشطاء على تويتر عن بداية حركة نزوح جماعي لأهالي ريف إدلب الجنوبي جراء القصف الجوي المكثف.

وفي الوقت الذي تعالت فيه الأصوات المنددة بمعركة إدلب محذرة من كارثة إنسانية على غرار ما حدث في حلب، رحب آخرون بالمعركة، إذ اعتبروها الساحة التي ستحسم الحرب في سوريا.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Abo_Mohammad41 #معركة_إدلب

سيجري لإدلب ما جرى لغيرها من المدن السورية بالسلاح الروسي وتأييد غربي وما تلك الأصوات من دول الغرب المحذرة من استخدام الكيماوي إلا كصفارة حكم المباراة لبدء اللعبة التي ستكون نتيجتها قتل الآلاف وتشريد سكان إدلب (حوالي 3 مليون ) واستبدالهم بعناصر من إيران وأفغانستان . — علي القعيضب 🇸🇦 MBS (@Abo_Mohammad41) ٩ سبتمبر ٢٠١٨

وكتب المغرد منصور الباز يقول :" قد تكون إدلب نهاية الحرب في سوريا ونهاية الإرهاب في هذا البلد العظيم..لا يهمني من ينتصر في سوريا المهم عندي انتهاء الحرب فيها وحقن دماء السوريين."

أما حساب "خلقت حرا" فعلق :"معركة إدلب هي الفاصلة.. ليس لمستقبل الشام وحده.. ولكن للمنطقة والعالم أجمع..هل ستتحول إلى نموذج البوسنة؟ أم أفغانستان؟ لا يوجد أي داعم دولي.."

وندد مغردون آخرون بـ "ضعف الموقف الرسمي العربي" وتجاهلهم لما يحدث للأبرياء في سوريا بينما يقرر غيرهم مصيرهم.

مطالبات بـ #الغاء_حصة_الموسيقي في الكويت

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أثار هاشتاغ #الغاء_حصة_الموسيقي سجالا في أوساط المغردين الكويتيين، إذ انقسموا بين مؤيد ومعارض لبقاء هذه الحصة ضمن البرنامج المدرسي.

ويطالب البعض وزارة التربية بإلغاء مادة الموسيقى وتعويضها بحصة لتلاوة القرآن لغرس الدين في نفوس التلاميذ، بدلا من الموسيقى التي يعتبرها كثيرون مخالفة للشرع.

ولكن مغردين آخرين وصفوا المطالبات بإلغاء حصة الموسيقى بـ" المتطرفة" وعددوا آثار الإيجابية لتعليم الموسيقى في المدرسة على سلوك الطفل .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @CartoOony أثبتت دراسات إن الموسيقى من اقوى المؤثرات والمطورات عند الفكر والمشاعر والذاكرة والامراض النفسية كنوبات الهلع والقلق وتعتبر إلهام للإبداع الفني والكتابة ومهدّئة عند جميع الكائنات الحية..

وإنتوا تناقشون وجودها في مجتمع يعشقها؟#الغاء_حصة_الموسيقي

وترى موسيقى بألف مقصورة مو ياء. — طارق (@CartoOony) ٨ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ali_alzuabi الاخ يطالب بـ #إلغاء_حصة_الموسيقى لانها لم تُخرج لنا طوال السنوات الماضية فنانا كـ بيتهوفن !

زعيم .. على منطقك هذا لازم بعد نطالب بـ :#إلغاء_حصة_الرياضة لانها لم تخرج لنا طوال السنوات السابقة لاعبا كـ مارادونا !!

و #إلغاء_حصة_الدين لانها لم تخرج لنا عالما كـ حسن البصري — أ.د. علي الزعبي (@ali_alzuabi) ٨ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mubarakjjjk11 #الغاء_حصه_الموسيقي

فيه مواد تم الغاؤها ولم تحدث أي ضجه

مادة مهارات الحياه ومادة الحاسوب من الصفوف الاول والثاني والثالث الابتدائي وكذلك مادة التربية الوطنية والالغاء تم بعد دراسة والموسيقى بعيدا عن الحرام والحلال لا تقدم للتلميذ أي شي وولي الأمر وكل من يعمل في المدرسه يعلم هذا — مبارك محمد (@Mubarakjjjk11) ٨ سبتمبر ٢٠١٨

#ممنوع_في_الكويت

ونبقى في الكويت حيث أطلق نشطاء #ممنوع_في_الكويت اعتراضا على وصفوه بـ " مجزرة الكتب" في أعقاب منع وزارة الإعلام الكويتية كتبا وروايات، كان آخرها أنباء حول منع تداول رواية "مئة عام من العزلة".

واستنكر المتفاعلون مع الهاشتاغ الرقابة الوزارية على الكتب، وعرضوا عددا من عناوين الكتب التي ذكر بأنه تم منعها في البلاد.

ويرى مغردون أن هذا التوجه سيسهم في تضييق الخناق على الإبداع في الكويت التي إحدى أهم منارات الفكرية والثقافية في المنطقة.

على النقيض، يطالب آخرون بتشديد الرقابة ومنع بعض الكتب الذي تروج للأفكار الهدامة، بحسب تعبيرهم.