موظفه_تتعري_امام_الكميرات في السعودية ومطالبة بإعادة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

قضايا اليوم: مقطع مصور يظهر شابتين سعوديتين ترتديان النقاب يثير جدلا في المملكة العربية السعودية، والإعلامية الكويتية حليمة بولند حديث الكويتيين والسعوديين، ورأس السنة الهجرية محور حديث المغردين العرب.

#موظفه_تتعري_امام_الكميرات

مصدر الصورة YouTube Ghada Image caption مقطع مصور يظهر شابتين سعوديتين ترتديان النقاب يثير جدلا في السعودية

نبدأ من المملكة العربية السعودية حيث انتشر مقطع مصور ظهرت فيه شابتان سعوديتان ترتديان النقاب، وهما في بث مُباشر مع رجل مجهول الهوية، وتتلفظان بكلمات غير لائقة، ثم تكشف إحداهن ملابسها تحت العباءة.

أثار الفيديو موجة غضب واسعة في السعودية، وتم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق المستخدمون هاشتاغ #موظفه_تتعري_امام_الكميرات ووصلت عدد المشاركات فيه إلى أكثر من 35 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hfc_am1 شوهوا صورة المنقبات بكل مكان ..

شوهوا صورة الشريفات اللي يعملون بالشركات ..

شوهوا صورة المرأة السعودية أمام الجميع ..

'

لابد من إتخاذ أقصى العقوبات وردع قليلات الحياء والتربية ، لابد من جعلهم عضة وعبرة لكل الناس

#موظفه_تتعري_امام_الكميرات pic.twitter.com/3VvPNeszlQ — عبدالسلام الحارثي (@hfc_am1) ٩ سبتمبر ٢٠١٨

وطالب عدد من المغردين بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال أحدهم :"الحل الوحيد إعادة الهيئة وإعطائها كامل الحرية في التصرف لان بعض العرب متخلفين فاهمين التطور والحرية غلط ".

ولم يصدر عن وزارة العمل السعودية أي تصريح رسمي حوال الحادثة، فيما لا يمكن التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل.

#عبدالصمد_القرشي_يسيي_للاناث

ومن السعودية إلى الكويت حيث نشرت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عدد كبير من الهدايا التي وصلتها من معجبيها خلال تواجدها في الرياض.

ولكن ما أثار الجدل، هدية تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين ريال وهي عبارة عن صندوق من العطور الفاخرة كتب عليها: "إلى حليمة عبد الجليل بولند .. أجمل جميلات الكون تحت رجلك جارية".

وأطلق المغردون هاشتاغ #عبدالصمد_القرشي_يسيي_للاناث، في إشارة إلى الهدية التي تلقتها الإعلامية الكويتية وهي من شركة "عبد الصمد القرشي" الخاصة بتصنيع العطور والعود والعنبر. وحصد الهاشتاغ أكثر من 44 ألف تغريدة ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت والمملكة العربية السعودية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @naifco بعد التمحيص في مقطع #عبدالصمد_القرشي_يسيي_للاناث

أعتقد أحد الأمرين

إما أنها هي نفسها من اشترت الهدية وعملت السيناريو للفت الانتباه، أو أن أحدهم استغلها وعمل لها مقلب وضحك عليها، ليحقق حاجة في نفسه، وأنا أرجّح الثانية، في الحالتين هي أثبتت انها "مخفّة" وعليكم السلام. — نايفكو NAIF (@naifco) ٩ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @ReemAlatef #عبدالصمد_القرشي_يسيي_للاناث



بعيداً عن هوية صاحب الهدية

نقول له ولأمثاله من "خرفان" الفاشينستات والمغنيات والعارضات:



أرخص نفسك وملايينك كيف تشاء

وكن العبد وحدك لحليمة أو غيرها



ولكنك كمواطن، ملزم رغماً عنك

باحترام اسم هذا الوطن ومكانته العظيمة

وسمعة رجاله الشرفاء وكرامة نسائه — ريم آل عاطف (@ReemAlatef) ٩ سبتمبر ٢٠١٨

وأصدرت شركة عبدالصمد القرشي للعطور، بيانًا تبرأت فيها من كونها أهدت الصندوق الفاخر لحليمة أو وقعت معها أي عقد إعلاني.

#امنياتكم_في_١٤٤٠ و #عام_هجري_جديد_١٤٤٠

وأخيرا ومع بداية العام الهجري الجديد، أطلق مغردون في العالم العربي هاشتاغات عدة بالمناسبة كان أبرزها، #امنياتكم_في_١٤٤٠ و #عام_هجري_جديد_١٤٤٠ وغيرها من الهاشتاغات التي وصلت عدد المشاركات فيها إلى أكثر من 150 ألف تغريدة، تمنى من خلالها المستخدمون أن يكون العام الجديد أفضل من الأعوام السابقة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @_iahm1 #عام_هجري_جديد_١٤٤٠

إنتهى العام

جبر الله قلب من فقد، وأمد في عمر من بقى وشفى الله كل من مرض اللهم إجعلنا ندرك أياماً قادمة تحت رحمتك ورضاك ، الحمدُ لله حُباً ' والحمدُلله شُكراً ' والحمدُ لله فِي السرّاء والضرّاء والحمدُ لله دائماً وأبدا. — أحمد. (@_iahm1) ١٠ سبتمبر ٢٠١٨