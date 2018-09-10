#موظفه_تتعري_امام_الكميرات في السعودية ومطالبة بإعادة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
قضايا اليوم: مقطع مصور يظهر شابتين سعوديتين ترتديان النقاب يثير جدلا في المملكة العربية السعودية، والإعلامية الكويتية حليمة بولند حديث الكويتيين والسعوديين، ورأس السنة الهجرية محور حديث المغردين العرب.
#موظفه_تتعري_امام_الكميرات
نبدأ من المملكة العربية السعودية حيث انتشر مقطع مصور ظهرت فيه شابتان سعوديتان ترتديان النقاب، وهما في بث مُباشر مع رجل مجهول الهوية، وتتلفظان بكلمات غير لائقة، ثم تكشف إحداهن ملابسها تحت العباءة.
أثار الفيديو موجة غضب واسعة في السعودية، وتم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق المستخدمون هاشتاغ #موظفه_تتعري_امام_الكميرات ووصلت عدد المشاركات فيه إلى أكثر من 35 ألف تغريدة.
وطالب عدد من المغردين بعودة هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقال أحدهم :"الحل الوحيد إعادة الهيئة وإعطائها كامل الحرية في التصرف لان بعض العرب متخلفين فاهمين التطور والحرية غلط ".
ولم يصدر عن وزارة العمل السعودية أي تصريح رسمي حوال الحادثة، فيما لا يمكن التثبت من صحة كل ما يتم تداوله في مواقع التواصل.
#عبدالصمد_القرشي_يسيي_للاناث
ومن السعودية إلى الكويت حيث نشرت الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عدد كبير من الهدايا التي وصلتها من معجبيها خلال تواجدها في الرياض.
ولكن ما أثار الجدل، هدية تبلغ قيمتها ثلاثة ملايين ريال وهي عبارة عن صندوق من العطور الفاخرة كتب عليها: "إلى حليمة عبد الجليل بولند .. أجمل جميلات الكون تحت رجلك جارية".
وأطلق المغردون هاشتاغ #عبدالصمد_القرشي_يسيي_للاناث، في إشارة إلى الهدية التي تلقتها الإعلامية الكويتية وهي من شركة "عبد الصمد القرشي" الخاصة بتصنيع العطور والعود والعنبر. وحصد الهاشتاغ أكثر من 44 ألف تغريدة ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في الكويت والمملكة العربية السعودية.
وأصدرت شركة عبدالصمد القرشي للعطور، بيانًا تبرأت فيها من كونها أهدت الصندوق الفاخر لحليمة أو وقعت معها أي عقد إعلاني.
#امنياتكم_في_١٤٤٠ و #عام_هجري_جديد_١٤٤٠
وأخيرا ومع بداية العام الهجري الجديد، أطلق مغردون في العالم العربي هاشتاغات عدة بالمناسبة كان أبرزها، #امنياتكم_في_١٤٤٠ و #عام_هجري_جديد_١٤٤٠ وغيرها من الهاشتاغات التي وصلت عدد المشاركات فيها إلى أكثر من 150 ألف تغريدة، تمنى من خلالها المستخدمون أن يكون العام الجديد أفضل من الأعوام السابقة.