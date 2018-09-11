توقيف السعودية التي تناولت إفطارا مع مصري
قضايا اليوم: أنباء عن توقيف شرطة جدة المرأة السعودية التي ظهرت في مقطع فيديو وهي تتناول فطورا مع رجل مصري، ومستخدمو مواقع التواصل في العالم العربي يتفاعلون مع حلول السنة الهجرية الجديدة، ومقترح جديد من الراقصة المصرية سما المصري يثير سخرية المصريين.
#مصري_يفطر_مع_سعوديه
نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية حيث تداول مغردون أنباء عن القاء القبض على فتاة سعودية ظهرت في فيديو تم تداوله على نطاق واسع وهي تتناول وجبة الفطور مع رجل مصري.
وكان الفيديو قد أثار جدلا في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية، إذ رأى سعوديون أن تناول تلك المرأة الإفطار مع الرجل المصري غير لائق.
وصباح الثلاثاء غرد حساب أخبار السعودية وهو حساب يتابعه اكثر من 11 مليون مستخدم أن الجهات الامنية في جدة ألقت القبض على المرأة.
كما نقلت صحيفة محلية سعودية أنه سيتم التحقيق مع المرأة السعودية والرجل المصري لـ"مخالفتهما نظام الجرائم المعلوماتية من خلال تصوير مقاطع فيديو تسئ للمجتمع."
وكانت وزارة العمل السعودية قد غردت منذ يومين أنها قامت بضبط المصري الذي ظهر في الفيديو المسيء كما جاء في التغريدة.
يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل عن الفيديو والجدل حوله في مقالنا الذي نشر الأحد.
سنة هجرية جديدة
وننتقل إلى موضوع اخر حاز على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل في العالم العربي وهو حلول السنة الهجرية الجديدة.
وتصدرت هاشتاغات تتعلق بحلول السنة الهجرية الجديدة قوائم اكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية صباح الثلاثاء، كما ظهر هاشتاغ السنة الهجرية الجديدة في قائمة اكثر الهاشتاغات تداولا حول العالم.
ونشر مغردون دعواتهم للعام الهجري الجديد عبر الهاشتاغ.
سما المصري و"الحياة حلوة"
وننتقل إلى مصر حيث تداول المغردون خبر عن الراقصة المصرية سما المصري واقتراحها بأن تفتح أكشاك بمترو الانفاق تحمل اسم "الحياة حلوة" يكون بها أطباء نفسييون لمساعدة من يعانون من مشاكل نفسية ويخططون للانتحار.
وسخر مغردون من مقترح سما المصري.