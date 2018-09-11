توقيف السعودية التي تناولت إفطارا مع مصري

قضايا اليوم: أنباء عن توقيف شرطة جدة المرأة السعودية التي ظهرت في مقطع فيديو وهي تتناول فطورا مع رجل مصري، ومستخدمو مواقع التواصل في العالم العربي يتفاعلون مع حلول السنة الهجرية الجديدة، ومقترح جديد من الراقصة المصرية سما المصري يثير سخرية المصريين.

#مصري_يفطر_مع_سعوديه

مصدر الصورة . Image caption لقطة من الفيديو المذكور

نبدأ اليوم تقريرنا من السعودية حيث تداول مغردون أنباء عن القاء القبض على فتاة سعودية ظهرت في فيديو تم تداوله على نطاق واسع وهي تتناول وجبة الفطور مع رجل مصري.

وكان الفيديو قد أثار جدلا في أوساط مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر والسعودية، إذ رأى سعوديون أن تناول تلك المرأة الإفطار مع الرجل المصري غير لائق.

وصباح الثلاثاء غرد حساب أخبار السعودية وهو حساب يتابعه اكثر من 11 مليون مستخدم أن الجهات الامنية في جدة ألقت القبض على المرأة.

كما نقلت صحيفة محلية سعودية أنه سيتم التحقيق مع المرأة السعودية والرجل المصري لـ"مخالفتهما نظام الجرائم المعلوماتية من خلال تصوير مقاطع فيديو تسئ للمجتمع."

وكانت وزارة العمل السعودية قد غردت منذ يومين أنها قامت بضبط المصري الذي ظهر في الفيديو المسيء كما جاء في التغريدة.

يمكنكم معرفة المزيد من التفاصيل عن الفيديو والجدل حوله في مقالنا الذي نشر الأحد.

سنة هجرية جديدة

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وننتقل إلى موضوع اخر حاز على اهتمام مستخدمي مواقع التواصل في العالم العربي وهو حلول السنة الهجرية الجديدة.

وتصدرت هاشتاغات تتعلق بحلول السنة الهجرية الجديدة قوائم اكثر الهاشتاغات انتشارا في عدد من الدول العربية صباح الثلاثاء، كما ظهر هاشتاغ السنة الهجرية الجديدة في قائمة اكثر الهاشتاغات تداولا حول العالم.

ونشر مغردون دعواتهم للعام الهجري الجديد عبر الهاشتاغ.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @3f3__ تكفون دعواتكم لي أن الله يرزقني الذرية الصالحة في هذه السنة الجديدة قسم في في امس الحاجة إلى هذا الدعاء😢

اللهم امطر على قلبي فرحاً وقلب كل شخص يتمنى الذرية الصالحة💔

والحمد لله على كل حال🙏

وحسبي الله ونعم الوكيل على من كان السبب😞

صبراً جميل والله المستعان😕

#سنه_جديده_١٤٤٠ه — فارس الحربي (@3f3__) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AliNajim اللهُم ف أول أيام هذا العام

إختر لنا طريقاً يسعدنا ، طريقاً لا يشقي قلوبنا ولا يؤذي أعيننا ، طريقاً ترضاه لنا ثم ترضينا به ❤

سنة سعيدة فيها كل ما نتمنى

#سنه_جديده_١٤٤٠ه — علي نجم (@AliNajim) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AzkarKSA اللهم أُرزقني فرح يعقوب، وفرج يونس، وتقوى يوسف، وصبر أيوب، يارب أعط قلبي القوّة، قوّة الصبر، وقوّة السكوت، وقوّة المواجهة، اللهُمّ اجعلني بك أتجاوز كلّ شيء، يارب لا تجعلني أضر أحداً من خلقك قصداً مني او جهلاً، وارفعني بالذكر الطيب بمحياي و مماتي يارب 💛.#سنه_جديده_١٤٤٠ه — ادعية و اذكار المسلم | دعاء (@AzkarKSA) ١١ سبتمبر ٢٠١٨

سما المصري و"الحياة حلوة"

مصدر الصورة Getty Images Image caption الراقصة المصرية سما المصري

وننتقل إلى مصر حيث تداول المغردون خبر عن الراقصة المصرية سما المصري واقتراحها بأن تفتح أكشاك بمترو الانفاق تحمل اسم "الحياة حلوة" يكون بها أطباء نفسييون لمساعدة من يعانون من مشاكل نفسية ويخططون للانتحار.

وسخر مغردون من مقترح سما المصري.