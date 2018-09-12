غضب سعودي بعد تعيين #لبناني_في_الاتحاد_السعودي لكرة القدم

قضايا اليوم: تعيين اللبناني، حسن عماد عبد الله، في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وبدء الجلسات الأخيرة للمحكمة الدولية الخاصة بمقتل رئيس الوزراء اللبناني السابق، رفيق الحريري، وفوز إسبانيا على كرواتيا ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية.

#لبناني_في_الاتحاد_السعودي

مصدر الصورة YouTube الاتحاد السعودي لكرة القدم SAFF Image caption الاتحاد السعودي لكرة القدم

نبدأ من المملكة العربية السعودية حيث أثار تعيين الشاب اللبناني، حسن عماد عبد الله، في الاتحاد السعودي لكرة القدم جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأطلق المغردون هاشتاغ #لبناني_في_الاتحاد_السعودي والذي تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل ليكون ضمن قائمة الهاشتاغات الأكثر انتشاراً على تويتر في المملكة، حاصدا أكثر من 45 ألف تغريدة.

وفي حين لم يصدر أي إعلان رسمي من قبل الاتحاد السعودي عن الموضوع، نشر مغردون صورا مأخوذة عن صفحات عبد الله على مواقع التواصل الاجتماعي يعلن فيها توليه منصب مستشار قانوني في الاتحاد السعودي لكرة القدم وهو في سن السادسة والعشرين. ولكن عندما حاولنا الوصول إلى حسابه الخاص على تويتر ولينكدن، وجدنا بأنهما قد حذفا.

وعبر كثيرون عن غضبهم معتبرين أن تعيين الأجانب في هذه الوظائف غير عادل.

#المحكمة_الدولية_الخاصة_بلبنان و #البطل_مصطفي_بدر_الدين

ومن المملكة العربية السعودية إلى لبنان، حيث انشغل اللبنانيون ببدء الجلسات الأخيرة للمحكمة الدولية الخاصة بمقتل رئيس الوزراء اللبناني الأسبق، رفيق الحريري، ويستمع قضاة المحكمة الدولية إلى المرافعات الأخيرة في محاكمة أربعة أشخاص متهمين ينتمون إلى حزب الله.

وانقسمت الآراء بين المؤيدة والمعارضة للمحكمة، وأطلق الموالون هاشتاغ #المحكمة_الدولية_الخاصة_بلبنان عبروا من خلاله عن تمسكهم بالمحكمة، فقالت مغردة : "سيانمون الليلة في فراشهم و قريباً خلف القضبان"

وفي المقابل، قال المعارضون للمحكمة كلمتهم من خلال هاشتاغ #البطل_مصطفي_بدر_الدين وهو أحد المتهمين بقتل الحريري، فقال أحدهم :" #البطل_مصطفي_بدر_الدين أكبر و أشرف وأطهر وأنقى من أن تطال قيمته وتاريخه ومكانته محكمة مأجورة لا نشتريها في سوق الغلاء بليرة لبنانية واحدة."

#اسبانيا_كرواتيا

وأخيرا إلى كرة القدم حيث تلقى المنتخب الكرواتي الهزيمة الأكبر في تاريخه أمام مضيفه الإسباني بنتيجة 6-0، ضمن الجولة الثانية من دوري الأمم الأوروبية، في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب مانويل مارتينيز فاليرو بمدينة إليتشي الإسبانية.

واستخدم الناشطون على مواقع التواصل هاشتاغ #اسبانيا_كرواتيا للحديث عن المباراة.