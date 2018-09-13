على مواقع التواصل: وداعا رشيد طه وأجهزة آيفون الجديدة

قضايا اليوم: وفاة الفنان الجزائري رشيد طه، جدل في السعودية حول ما صرح به مدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري، وآبل تكشف عن ثلاثة هواتف "أيفون" جديدة.

#رشيد_طه

مصدر الصورة Getty Images Image caption رشيد طه

نبدأ من وفاة الفنان رشيد طه الذي توفي إثر أزمة قلبية في شقته في باريس كما قالت عائلته.

وأطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #رشيد_طه بالعربية و #Rachid_Taha بالإنجليزية، وتم تدول اسم الفنان الجزائري في أكثر من 54 ألف تغريدة في عدد من الدول العربية والغربية.

وعبر مستخدمو شبكات التواصل الاجتماعي عن حزنهم بعد شيوع نبأ وفاة الفنان طه، الذي استقطبت أعماله اعجاب الملايين وخصوصا موسيقى "الراي".

ونعى عدد من نجوم الفن والإعلام في العالم العربي الفنان الراحل بكلمات مؤثرة، عبّر كل منهم عن حزنه برحيل صاحب أغنية "يا الرايح وين مسافر"، فغرّدت شيرين عبد الوهاب قائلةً: البقاء لله في وفاة الفنان #رشيد_طه، ربنا يصبر كل محبينه في كل البلدان العربية؛ هتفضل أعماله دايماً في قلوبنا.".

كما وغرد نادي أولمبيك مارسيليا على صفحته الرسمية الناطقة بالعربية قائلاً :" قولوا لعمري يا وقلبي ما ينساكشي، من وهران لمارساي دلّالي ... واحنا كمان مننساكشي يا #رشيد_طه"

ومن الجزائر إلى السعودية حيث أثارات تصريحات لمدير جامعة شقراء الدكتور عوض بن خزيم الأسمري الجدل، بعد رده على سؤال لأحد الطلبة يسأل فيه عن غياب الأساتذة السعوديين الذين يقومون بالتدريس في المجال الصحي، فرد المدير قائلا :" "إنه لم يحدث أن جاء أستاذ سعودي في تخصص معين تنطبق عليه الشروط وتم رفضه، سواء في مجال التخصص الصحي أو تخصص الهندسة على سبيل المثال".

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #تصريح_مدير_جامعه_شقراء حاصدا أكثر من 38 ألف تغريدة، تفاوتت بين مؤيد ومعارض لكلام المدير.

وأخيرا إلى عالم التكنولوجيا حيث كشفت شركة "أبل" النقاب عن ثلاثة هواتف "أيفون" جديدة، هي آيفون Xs، وآيفون Xs Max، وآيفون XR.

ومع الإعلان عن الهواتف الثلاثة حتى بدأت التعليقات والتغريدات الإيجابية والسلبية على مواقع التواصل الاجتماعي.