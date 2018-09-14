لبنان على بعد خطوات من نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2019

قضايا اليوم: فوز منتخب لبنان لكرة السلة على نظيره الصيني ضمن المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، ، وإعفاء سامي الجابر رئيس نادي الهلال السعودي من منصبه، وجواز السفر الإماراتي يحل تاسعا في المؤشر العالمي.

#مين_قال_ما_فينا_عالصين

مصدر الصورة Google Image caption جمهور المنتخب اللبناني خلال مباراة لكرة السلة

نبدأ من لبنان حيث حقق منتخبه الوطني لكرة السلة فوزا تاريخيا على الصين بنتيجة 92-88 في المجموعة الأولى من الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم والتي تستضيفها الصين العام القبل.

وتفاعل اللبنانيون بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباراة وبعدها، مطلقين هاشتاغ #مين_قال_ما_فينا_عالصين الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان.

وشارك اللبنانيون فرحتهم عدد كبير من العرب على مواقع التواصل، حيث ظهر اسم لبنان في أكثر من 18 ألف تغريدة، عبر من خلالها المغردون عن فخرهم بالمنتخب اللبناني الذي يعد من أقوى الفرق في قارة آسيا على حد قولهم.

#اعفاء_سامي_الجابر

ومن لبنان إلى السعودية حيث أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، إعفاء سامي الجابر رئيس الهلال السعودي من منصبه.

وأطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #اعفاء_سامي_الجابر على تويتر حاصدا أكثر من مئة وثمانية ألاف تغريدة ليتصدر بذلك قائمة الترند في المملكة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @fa1980a جابوه واعطوه اقل دعم بين الاندية

ينتظرون فشله لطقطق عليه

لكن صدمهم وجاب افضل مدربيين اوروبا خيسوس وافضل لاعب في البيرو كاريلو

وافضل صانع العاب آسيوي عموري

وهداف الدوري التركي الأسد قوميز

فكون هلال مرعب وحقق اول بطولة في اول مباراة وخوفآ من نجاحاته تم #اعفاء_سامي_الجابر pic.twitter.com/pqjBSaRCff — المصدر الهلالي الأول (@fa1980a) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

ولم يتقبل جماهير الهلال خبر إعفاء الجابر مما دفع البعض للمطالبة بمقاطعة الدوري السعودي لكرة القدم من خلال هاشتاغ #مقاطعه_الدوري_السعودي الذي تم تداوله في أكثر من 12 ألف تغريدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @faares_f_16 بعد تصريح الرئيس الهلالي الجديد يتضح للجميع بأن سامي الجابر رجل افعال وليس اقوال بدون فائده شكرا للجابر تجاهل موضوع الروج واثبت للجميع مهنيته هذا الزمان ليس زمانك ياسامي رحلت واضفت لانجازاتك مبداء الاخلاق الطيبه لتترك لهم مهاترات الصبيان #مقاطعه_الدوري_السعودي — فارس الشمري (@faares_f_16) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @3___Otb اللي جالس تسويه سخافه

تشيل وتحط و تأمر وتنهي

وجالس تملي على رؤساء الانديه قولوا كذا سوو كذا يقالك بتسوي اثاره

المشكله كلنا نعرف انك وراها ومازلت مستمر مادري تحسبنا هنود ولا ايش خلاص اثقل تراك زقيت بالدوري وقتلت متعته ياخي افقع الكوره وفكنا@Turki_alalshikh#مقاطعه_الدوري_السعودي — ﮼العتيبي (@3___Otb) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @sa103oi #مقاطعه_الدوري_السعودي

الإساءه للكيانات لاتطور رياضه ولا تصنع مجد ...

الجمهور أصبح واعي ولايقبل المسرحيات السخيفه والألفاظ السوقيه 👌🏻

يحسب للجابر خروجه من رئاسة الهلال ولم يسيء للنصر وذلك لا يعجب المخرج والمتعصبين من الطرفين ..#كبير_ياسامي — المسافر (@sa103oi) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

#جواز_الامارات_تاسع_اقوي_جواز

وأخيرا إلى الإمارات العربية المتحدة حيث غرد وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الجواز الإماراتي حل في الترتيب التاسع في المؤشر العالمي مضيفا أنه بات لحامل الجواز الإماراتي الدخول لـ157 دولة من دون تأشيرة مسبقة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AnwarGargash صباح الخير كافة المتابعين

اليوم احتل جواز الامارات

الترتيب 9 في المؤشر العالمي لقوة جواز السفر

بدخول 157 دوله بدون تاشيره مسبقه — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) ١٣ سبتمبر ٢٠١٨

واحتفاء بهذه المناسبة انتشر هاشتاغ #جواز_الامارات_تاسع_اقوي_جواز على مواقع التواصل الاجتماعي أشاد من خلاله الإماراتيون بدور وزارة الخارجية ووزير الخارجية عبدالله بن زايد في وصول الجواز الإماراتي لهذه المرتبة.