لبنان على بعد خطوات من نهائيات كأس العالم لكرة السلة 2019
قضايا اليوم: فوز منتخب لبنان لكرة السلة على نظيره الصيني ضمن المرحلة الثانية من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم، ، وإعفاء سامي الجابر رئيس نادي الهلال السعودي من منصبه، وجواز السفر الإماراتي يحل تاسعا في المؤشر العالمي.
#مين_قال_ما_فينا_عالصين
نبدأ من لبنان حيث حقق منتخبه الوطني لكرة السلة فوزا تاريخيا على الصين بنتيجة 92-88 في المجموعة الأولى من الدور الحاسم من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم والتي تستضيفها الصين العام القبل.
وتفاعل اللبنانيون بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي قبل المباراة وبعدها، مطلقين هاشتاغ #مين_قال_ما_فينا_عالصين الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان.
وشارك اللبنانيون فرحتهم عدد كبير من العرب على مواقع التواصل، حيث ظهر اسم لبنان في أكثر من 18 ألف تغريدة، عبر من خلالها المغردون عن فخرهم بالمنتخب اللبناني الذي يعد من أقوى الفرق في قارة آسيا على حد قولهم.
#اعفاء_سامي_الجابر
ومن لبنان إلى السعودية حيث أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، إعفاء سامي الجابر رئيس الهلال السعودي من منصبه.
وأطلق مغردون سعوديون هاشتاغ #اعفاء_سامي_الجابر على تويتر حاصدا أكثر من مئة وثمانية ألاف تغريدة ليتصدر بذلك قائمة الترند في المملكة.
ولم يتقبل جماهير الهلال خبر إعفاء الجابر مما دفع البعض للمطالبة بمقاطعة الدوري السعودي لكرة القدم من خلال هاشتاغ #مقاطعه_الدوري_السعودي الذي تم تداوله في أكثر من 12 ألف تغريدة.
#جواز_الامارات_تاسع_اقوي_جواز
وأخيرا إلى الإمارات العربية المتحدة حيث غرد وزير دولة الإمارات العربية المتحدة للشؤون الخارجية أنور قرقاش أن الجواز الإماراتي حل في الترتيب التاسع في المؤشر العالمي مضيفا أنه بات لحامل الجواز الإماراتي الدخول لـ157 دولة من دون تأشيرة مسبقة.
واحتفاء بهذه المناسبة انتشر هاشتاغ #جواز_الامارات_تاسع_اقوي_جواز على مواقع التواصل الاجتماعي أشاد من خلاله الإماراتيون بدور وزارة الخارجية ووزير الخارجية عبدالله بن زايد في وصول الجواز الإماراتي لهذه المرتبة.