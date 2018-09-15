ما هي حقيقة #اختطاف_فاطمه_بنت_فهد

قضايا اليوم: انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية يثير جدلا، ومقابلة تلفزيونية على قناة لبنانية تغضب الكويتيين.

#اختطاف_فاطمه_بنت_فهد

مصدر الصورة Instagram fatimh.official Image caption فاطمة بنت فهد بن سعيد

نبدأ من السعودية حيث نشرت فاطمة بنت فهد بن سعيد على تويتر فيديو تقول فيه إن أشخاص يدعون انتمائهم لجهات رسمية قد اختطفوها.

وذكرت في تغريدة أخرى أنها اتصلت بقسم المباحث الإدارية في أمن الدولة كما اتصلت بدوريات أمنية.

ونشرت صفحة الأمن العام الرسمية على تويتر تغريدة يوضح فيها المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة القصيم، أن السيدة التي ظهرت في الفيديو كانت وقت تسجيل المقطع داخل شقة مفروشة في مدينة بريدة، وقد صدر بحقها أمر بالقبض عليها من قبل النيابة العامة.

وشغلت فاطمة الرأي العالم السعودي بعدما انتشر مقطع الفيديو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي، وأطلق معه المغردون هاشتاغ #اختطاف_فاطمه_بنت_فهد وهي تستغيث بولي العهد وتصرخ قائلة إنها مخطوفة من قبل مجهولين وضعوها في فندق.

وحصد الهاشتاغ أكثر من 33 ألف تغريدة تفاوتت آراء المستخدمين بين من طالب بإنقاذها لأنها ضحية وبين من قال إن ما قامت به فاطمة ليس إلا مسرحية لإثارة الرأي العام السعودي.

ومن السعودية إلى الكويت حيث انتشر هاشتاغ #الا_سمو_الامير_ياقناه_المنار، ويأتي ذلك بعد ما جاء على لسان الإعلامي اللبناني سالم زهران حول زيارة أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، للولايات المتحدة الأمريكية مؤخراً ضمن أحد البرامج على القناة اللبنانية.

ونشرت الصفحة الرسمية لوزارة الإعلام في الكويت تغريدة قالت فيها :" ما أورده إعلامي على قناة المنار افتراء وتزييف للحقائق وتضليل للرأي العام بادعاءات صاغها بعيدا عن الواقع تشمل إساءات تكشف نوايا شريرة ومقاصد خبيثة".

وكلف النائب العام لدى محكمة التمييز اللبنانية القاضي سمير حمود قسم المباحث الجنائية المركزية تفريغ مضمون المقابلة التي اجراها الصحافي سالم زهران على قناة "المنار" وذلك تمهيدا لاجراء المقتضى القانوني.

فرد زهران على تويتر قائلا :" نرحب بتكليف القاضي سمير حمود المباحث بتفريغ مضمون المقابلة التي اجريناها على "المنار" وذلك تمهيدا لإجراء المقتضى القانوني، ونتحمل كامل المسؤولية اذا كان المضمون يستحق الذهاب الى محكمة.

واعتبر ناشطون كويتيون أن ما تناولته القناة، يعد تطاولاً وإساءة إلى أمير البلاد، واصفين تصريحات زهران بـ"المسيئة والكاذبة".

وفي المقابل تضامن عدد كبير من المغردين مع الإعلامي اللبناني معتبرين أن ما قاله زهران صحيحا.