الإهمال في المستشفيات المصرية و"الأصنام في الكويت" يشعلان تويتر

قضايا اليوم: وفاة 3 مواطنين وإصابة عشرات آخرين بعضهم في حالة الخطر، في حادثة إهمال طبي في مصر، وقضية صناعة التماثيل تثير جدلا في الكويت، وخروج المئات من سكان مدينة ورقلة الجزائرية إلى الشارع مطالبين بالتنمية.

#ديرب_نجم

Image caption وفاة 3 مواطنين وإصابة عشرات آخرين في مصر

نبدأ من مصر حيث اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة 3 مواطنين وإصابة عشرات آخرين بعضهم في حالة الخطر، في حادثة إهمال طبي خلال خضوعهم لعمليات غسيل كلوي داخل مستشفى "ديرب نجم" بمحافظة الشرقية.

وقررت السلطات المصرية غلق المستشفى بالكامل والتحفظ على وحدة الغسيل الكلوي، التي تخضع حاليا لفحص من جانب الطب الشرعي لمعرفة أسباب تلوث المعدات المستخدمة في الغسيل الكلوي.

وأطلق رواد مواقع التواصل الاجتماعي عدد من الهاشتاغات بخصوص هذه القضية من أبرزها #الغسيل_الكلوي، #ديرب_نجم و #الشرقية. عبر من خلالها المستخدمون عن غضبهم للإهمال الذي أودى بحياة عدد من المرضى، فقال أحدهم :" المستشفيات المصرية المفروض يكتبوا عليها الداخل مفقود والخارج مولود ووزارة الصحة يسموها كل من عليها فان.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @m_selnagar #ديرب_نجم لو الناس فاكرة ان مستشفي ديرب نجم مشكلتها وحدة الكلي. انا طبيب اطفال مبتسرين. وعمري ما هنسي يوم ما كنت واخد نبطشية في وحدة الحضانات والاخصائية الي معاي قالتلي في طفل وزنة 1200جرام كدة كدة هيموت يلا نتعلم فيه تركيب الانبوبة الحنجرية. كنت مصدوم وبعد شهر نقلت من المخروبة. — Dr Mostafa Salama (@m_selnagar) ١٥ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Rahek_S يعنى هتفرق ايه سواء مت في مستشفى #ديرب_نجم أو فى المواصلات أو مت من الجوع أو من الميه الملوثة أو من الأكل المسرطن أو حتى مت مقتول على ايدى الخونة في شوارع وميادين مصر أو مت في السجون. !

عزيزى المواطن من أمن الثورة قتل الناس #الشرقيه — ✨⚘ رحيق ⚘✨ (@Rahek_S) ١٥ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @QUE_JYAD_EN #ديرب_نجم

عندما يُبتلى الوطن بالحَرب ينادون الفقراء ليدافعوا عنه

وعندما تنتهي الحرب ينادون الاغنياء ليتقاسموا الغنائم

عليك ان تفهم انه في وَطني تمتلئ صدور الابطال بالرصاص

وتمتلىء بطون الخونة بالاموال

ويموت الفقراء من أجل الوطن

ويعيش الاغنياء على قفا الوطن — جياد الرهبة (@QUE_JYAD_EN) ١٥ سبتمبر ٢٠١٨

#اصنام_في_الكويت

ومن مصر إلى الكويت حيث أثارت قضية صناعة التماثيل فيها جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي والتي أطلق عليها البعض تسمية "صناعة الأصنام".

وبدأ السجال عندما قام أحد المحال التجارية في الكويت بصناعة مجسمات ثلاثية الأبعاد لأي شخص للاحتفاظ بها كذكرى، ولكن تخوف البعض من هذه الحالة وطالبوا وزارة التجارة بالتدخل خشية أن تصبح هذه التماثيل "أصنامًا تُعبد مِن قبل البعض".

فأطلق مستخدمو تويتر هاشتاغ #اصنام_في_الكويت تعبيرا عن رفضهم لها معتبرين أنها خطر على المجتمع.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @alnassar_kw خطر هذه الأصنام عظيم، ربما ليس الآن، ولكن بعد سنوات ..

اليوم أصنام للذكرى .. وبعد سنوات يُتبرّك بها .. ثم يُتمسّح بها .. ثم تعبد مع دون الله .. هذه الأصنام كانت أول سبُل الشيطان للكفر بالله على هذه الأرض ..



نأمل من وزير التجارة منعها، ونأمل من نوابنا إنكارها#اصنام_في_الكويت pic.twitter.com/tXH5wd76ki — عبدالرحمن النصار (@alnassar_kw) ١٥ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @dr_alosimi حماية جناب التوحيد تبدأ بأن يسد الإنسان كل وسيلة تفضي إلى الشرك والوثنية ، ومنها صناعة صور ذوات الأرواح .#اصنام_في_الكويت — د. محمد ضاوي العصيمي (@dr_alosimi) ١٥ سبتمبر ٢٠١٨

وسخر آخرون من الموضوع، فغرد أحدهم قائلا :"الوضع في الكويت وصل أسوء مراحله ، تخيلوا أننا في 2018 وفيه ناس تفكر أن تماثيل لعائلتك الناس راح يعبدونها".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @HarleyQ43702214 #اصنام_في_الكويت

أبو الهول موجود من متى بمصر ما اشوف المصريين ردو يعبدونه 👻

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طيب لندن كلها اصنام ما اشوف الانجليز اعبدوها

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ياربي انتو من اي كوكب بس 😂 — Harley Quinn (@HarleyQ43702214) ١٥ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @lolwalhussinan #اصنام_في_الكويت

محل في الكويت يصنع لك ولعائلتك

تماثيل للذكرى ..

وشيوخ الدين يقولون التماثيل تؤدي

للشرك وتالي الناس بيعبدونها !!!!

من المؤكد ان تعدينا كل مراحل الجهل

وصلنا الى مرحله اعجز عن تسميتها😂 — لولوه الحسينان (@lolwalhussinan) ١٥ سبتمبر ٢٠١٨

#كلنا_ورقله

وأخيرا إلى الجزائر حيث خرج المئات من سكان مدينة ورقلة الجزائرية إلى الشارع مطالبين بالتنمية وتحقيق مطالب سكان المنطقة مما أدى إلى مشادات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة، مخلفة عدة إصابات من الجانبين.

ونقل الجزائريون الاحتجاجات إلى موقع التواصل الاجتماعي عبر هاشتاغ #كلنا_ورقله الذي تصدر حديث الناس، وطالب من خلاله المستخدمون الإبقاء على سلمية التحرك.