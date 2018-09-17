قضايا اليوم: سعوديون يطالبون ولي العهد، محمد بن سلمان، التدخل لإبعاد تركي آل الشيخ عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية، وإعصار مانكوت المدمر يضرب الصين، وكريستيانو رونالدو إلى الواجهة بعد تسجيله أول أهدافه مع "السيدة العجوز".

تركي آل الشيخ

مصدر الصورة Getty Images Image caption تركي آل الشيخ

نبدأ من السعودية حيث طالب سعوديون من ولي العهد، محمد بن سلمان، التدخل لإبعاد تركي آل الشيخ عن منصبه كرئيس لمجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في المملكة العربية السعودية.

ويأتي ذلك بعد مجموعة من القرارات المثيرة للجدل التي اتخذها آل الشيخ في الأيام القليلة الماضية، كإقالة سامي الجابر رئيس نادي الهلال السعودي من منصبه دون ذكر السبب، والإعلان عن نقل لاعب الهلال عمر خريبين إلى نادي بيراميدز المصري قبل فترة الانتقالات الشتوية بثلاثة أشهر ونصف.

وقد أطلق مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #ابعاد_ال_الشيخ_ياولي_العهد_٢ الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في السعودية حاصدا أكثر من مئة ألف تغريدة، عبر من خلالها الناشطون عن غضبهم من تصرفات آل الشيخ، فقال أحدهم :" محمد بن سلمان : " طموحنا هو عنان السماء " مع تركي ال الشيخ نحن في سقوط مستمر وهذا قمة التناقض"

وفي المقابل دشن مغردون موالون لآل الشيخ هاشتاغ #ابقاء_ال_الشيخ_ياولي_العهد٢ يطالبون ولي العهد بإبقاء تركي في منصبه.

ومن السعودية إلى إعصار مانكوت المدمر الذي وصل الصين بعد الفلبين، وتحديدا إقليم غوانغدونغ، أحد أكثر أقاليم الصين كثافة بالسكان، بسرعة رياح تصل إلى 162 كيلومترا في الساعة.

وكان الاعصار حديث مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم بعد ارتفاع حصيلة ضحايا الإعصار في الفلبين إلى 59 قتيلا.

وأخيرا إلى كرة القدم وإلى الدوري الإيطالي حيث عاد نجم المنتخب البرتغالي وفريق يوفينتوس كريستيانو رونالدو إلى الواجهة بعد تسجيله لأولى أهدافه مع "السيدة العجوز" يوفينتوس منذ انتقاله من ريال مدريد الإسباني.

وانتشر اسم رونالدو بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي مع فرحة لا توصف لمحبيه معتبرين أن الدون قد وصل.