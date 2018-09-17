تعرضت نائبة تونسية لهجمة شديدة من قبل رواد موقع فيسبوك بسبب ملابسها التي وصفها البعض بـ " الغريبة وغير اللائقة".

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وكانت النائبة نادية زنقر ظهرت، خلال زيارة ميدانية إلى مدرسة بصحبة وزير التربية، وهي ترتدي ثوبا قصيرا مزركشا بمجموعة منالنجوم وخفاً.

وانتقد المدونون لباس السياسية الذي "لا يمكن أن يقبل من نائبة تمثل الدولة التونسية"، بحسب تعبيرهم.

ونشر آخرون صورا لسياسات أجنبيات لمقارنة هندامهن بمظهر النائبة التونسية.

وعلى خط الانتقادات، كتب مدون: "هذه إهانة للمؤسسة التربويةولكامل الأسرة التربوية في الجمهورية .. وأنا شخصيا أرفضها بل وأدينها .."

وفي ردها على الانتقادات التي طالتها قالت النائبة: "اللباس فيحد ذاته لا يعنيني. ما يعنيني هو مرافقتي للوزير وأنا النائبة الوحيدةالتي كنت متواجدة، … ولباسي محترم جدا بالنسبة لي."

وأردفت: ''أنا مستعدة لارتداء نفس الفستان مرة أخرى'' مشيرة إلى أن لباسها استفز الموالين للأحزاب الإسلامية التي انتقدت لباسها سابقا داخل قبة البرلمان.

من جهة أخرى، رأى مدنون أن المبررات التي قدمتها النائبة تدل علىأن الصراع الإيديولوجي بين السياسيين في تونس وصل إلى مرحلة "الرداءة".

بينما دافع البعض الآخر على النائبة، دعوا إلى "احترام حرية اللباس" ومحاربة "الأفكار الظلامية"، وفق وصفهم.