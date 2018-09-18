سعودية تنتفض على النقاب ومؤيدون يؤكدون #تضامن_مع_ترف_العسيري

قضايا كثيرة شغلت الرأي العام العربي كان أبرزها الفتاة السعودية ترف العسيري، وبلدية الغبيري في بيروت التي أطلقت اسم قائد في حزب الله على أحد شوارعها، وانطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق للتحالف العربي بقيادة السعودية لتحرير الحديدة.

#تضامن_مع_ترف_العسيري

مصدر الصورة AFP Image caption ترف العسيري

اجتاح اسم ترف العسيري مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية بعد نشرها لمقطع فيديو على موقع تويتر معلنة نزع نقابها قائلة: "عشان تعيش بسعادة قّصيت شعري وشلت النقاب كل الفترة كنت مغطية وجهي بنقاب ليش؟ عشان عادات وتقاليد سخيفة كذا اتنفس الحرية بدونه وعقبال الهجرة".

أطلق مستخدمو موقع تويتر هاشتاغ #تضامن_مع_ترف_العسيري الذي كان ضمن أكثر الهاشتاغات انتشارا في المملكة حاصدا أكثر من 41 ألف تغريدة، عبرت من خلاله فتيات عن تضامنهن مع العسيري ناشرين صورا لهن دون نقاب.

وفي المقابل دافعت فتيات سعوديات عن النقاب معلنات بأن النقاب سيبقى إلى الأبد.

وكان للمحافظين السعوديين كلمتهم في هذا المجال إذ اعتبروا أن النقاب هو شرف المرأة.

فقال أحدهم: "أختي المسلمة :حجابك، حشمتك، حيائك هي هويتك الحقيقية التي كرمك بها دينك العظيم، حافظي عليها فهي من تمنحك الكرامة والحرية الحقيقية."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Alyahyamo7ammad #تضامن_مع_ترف_العسيري

أختي المسلمة :

حجابك، حشمتك، حيائك هي هويتك الحقيقية التي كرمك بها دينك العظيم، حافظي عليها فهي من تمنحك الكرامة والحرية الحقيقية.



لاتستمعي لمن يحاول طمس هويتك الإسلامية تحت دعاوي مزيفة مثل "حقوق المرأة" وبكائيات من تسمين أنفسهن بـ "الناشطات والحقوقيات" — محمد اليحيا (@Alyahyamo7ammad) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Alsk_zww ترى تصرفاتكم وسبكم ف الحجاب مايزعزع ثوابتنا، وجلال الله انه يزيد فينا حب الستر والتمسك به اكثر👌🏻😄

وبكل مره انزل السوق اشتري عبايه اسوي تفصيل حسب طلبي وبمزاجي وفق ضوابط شرعيه وترضي ضميري وفي كل مره تجي استر من قبل،في امل ان الله يسترنا بجميل ستره🙏🏻

ً

#تضامن_مع_ترف_العسيري — حنان القحطاني (@Alsk_zww) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @toot98t #تضامن_مع_ترف_العسيري

ياحفيدات عائشة وخديجة رضي الله عنهن

الحجاب حشمه ودين ودين فلا تغتري



بفاقدات الحياء القبيحات بالتبرج والسفور كوني غالية بعز الطاعه ولا ترخصي نفسك



بعصيان الله فإن الحرب على الحجاب والفضيلة رفعت راياتها والعلمانية تنحر الشرف والعفاف فاحذري pic.twitter.com/GhV4N2SOjY — * تـــــوت * (@toot98t) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨

ومن السعودية إلى لبنان، حيث أطلقت بلدية الغبيري في الضاحية الجنوبية لمدينة بيروت اسم مصطفى بدر الدين على أحد شوارعها.

وكان الحساب الرسمي لوزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق قد علق على تويتر قائلا: "الوزير المشنوق أكد أنّه لا يوافق على هذه التسمية وبالتالي يعتبر قرار بلدية الغبيري مرفوضاً من قبل وزارة #الداخلية".

وشدّد على أنّ رفضه توقيع القرار "لا يمكن اعتباره موافقة ضمنية، خصوصا حين يتعلّق الأمر بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام"

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NohadMachnouk الوزير #المشنوق أكد أنّه لا يوافق على هذه التسمية وبالتالي يعتبر قرار بلدية الغبيري مرفوضاً من قبل وزارة #الداخلية، وشدّد على أنّ رفضه توقيع القرار لا يمكن اعتباره موافقة ضمنية، خصوصا حين يتعلّق الأمر بخلاف سياسي يتداخل فيه الطابع المذهبي بالأمني وينشأ بموجبه خطر على النظام العام — Nohad Machnouk (@NohadMachnouk) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨

وأضاف: "ستوجه وزارة الداخلية كتاباً إلى بلدية #الغبيري غداً تطلب بموجبه إزالة اللافتات التي تحمل اسم مصطفى بدر الدين".

وردت بلدية الغبيري على كلام المشنوق عبر بيان قالت فيه: "قرار مجلس بلدية الغبيري الصادر بتاريخ 14 حزيران 2017 رقم 2017 / 274 القاضي بإطلاق اسم الشهيد مصطفى بدر الدين على أحد شوارعها قانوني وسليم وشرعي ولا غبار عليه وصادر عن مجلس بلدي منتخب وأرسل إلى وزارة الداخلية وسجل لديها بتاريخ 7 اب 2017 ولم يأتِ جواب بالرفض أو القبول."

وكان لرواد مواقع التواصل الاجتماعي كلمتهم وأطلق المؤيدون لقرار البلدية هاشتاغ #بدرالدين_اسمك_يرعبهم حاصدا أكثر من 6 ألاف تغريدة ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشارا في لبنان، معتبرين "أن اسم بدر الدين يشرف كل لبنان".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @faysalashmar للوصول الى شارع السيد مصطفى بدر الدين: هبوط الطائرة في مطار الحاج عماد مغنية، تأخذ التاكسي عبر اوتوستراد الامام الخميني ثم يميناً الى شارع السيد مصطفى بدر الدين. #بدرالدين_اسمك_يرعبهم — FAYSAL ALASHMAR (@faysalashmar) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨

وفي المقابل أعلن عدد من اللبنانيين رفضهم لتسمية شارع في بيروت باسم "قاتل" رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري .

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @yasminebllt عنجد تسمّى شارع في لبنان مقابل مستشفى رفيق الحريري باسم مصطفى بدر الدين، المتّهم الرئيسي بقتل الحريري ؟



الهجرة ثمّ الهجرة ثمّ نسيان بقعة الأرض هذه — Yasmine (@yasminebllt) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @jerrymahers بلدية الغبيرة المحتلة من قبل حزب الله تطلق اسم الارهابي مصطفى بدر الدين على احد شوارعها فيعلن وزير الداخلية نهاد المشنوق رفضه توقيع القرار، فتتحداه البلدية وتصر على ابقاء الاسم..



من سينتصر الآن؟ الدولة ام الميليشيات ونازحي الجنوب المحتلين لبيروت؟ #جيري_ماهر@NohadMachnouk — Jerry Maher (@jerrymahers) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @NadimKoteich تسمية شارع بإسم المتهم مصطفى بدر الدين هو اغتيال ثان لرفيق الحريري ومخالفة صريحة للقوانين ويجب ان تزال اللافتات فوراً. — Nadim Koteich (@NadimKoteich) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨

وأخيرا إلى الإمارات حيث انتشر هاشتاغ #تحرير_الحديده بعد الإعلان عن انطلاق عملية عسكرية واسعة النطاق للتحالف العربي بقيادة السعودية لتحرير المدينة في اليمن.

وتجاوز عدد المشاركات فيه تسعة آلاف تغريدة أكد فيها المدونون تقدم قوات التحالف وقوات الجيش والسيطرة على عدة مناطق في الحديدة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @KamelAlkhodani لو انتفضت قبيلة واحده من قبائل الطوق ومثلها قبيلة بكل محافظة بالتزامن مع معركة تحرير الحديدة ومقاتلي الحوثي هناك ولن يعودوا والذي نفسي بيده لسقطت كل المحافظات في ساعات

اذا لم تثوروا الان فمتى تثوروا



ثوروا فإن الارض لاتقبل عليها الجبناء#الحوثيون_الى_زوال#تحرير_الحديده — كامل الخوداني (@KamelAlkhodani) ١٧ سبتمبر ٢٠١٨