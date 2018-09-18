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"مسلمة وتخدم في معبد لم أفهم هذه النقطة ! أنا أعمل في العمل التطوعي المنظم منذ سن الـ١٥ وأعي أن العمل التطوعي يكون ببذل الخير للغير لكن بما لا يخالف الأسس والمبادئ التي يعيش بها المسلم في حياته." تغريدة تثير الجدل في السعودية فما القصة؟

تفاجأت سهام الدهيم الكاتبة السعودية المقيمة في الولايات المتحدة بسيل من التعليقات تنهال عليها عندما قررت مشاركة أصدقائها ومتابعيها على تويتر تجربة تطوعها في معبد بوذي.

في بضع أسطر مرفقة بصور، سردت سهام فصول تجربتها التطوعية وتحدث عن الأسباب التي دفعتها إلى خوض المغامرة، لكنها لم تتوقع أن تخلق تغريدتها جدلا واسعا.

فقد حصدت التغريدة أكثر من 30 ألف تعليق وتحولت صفحة سهام على تويتر إلى حلبة للسجال بين من انتقد التجربة برمتها وبين من أشاد بها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @seham_d_d بما أني انولدت في بيئة صحراوية بدوية، و عشت طفولتي وحولي غنم و مواعز، فكان حلمي أن أكون"فلاحة".. و بما أني حسابي بالبنك مافيه إلا ١٠٠$ و خاطري أسافر بدون مصاريف،فالحل سافرت نيويورك كمتطوعة في معبد بوذي وMeditation لمدة اسبوع 😍ا.. هنا سيكون ثريد عن تجربتي اللي رجعت منها متكسرة😅 — سهام الدهيم (@seham_d_d) ٢٨ أغسطس ٢٠١٨

ما سبب كل هذا الجدل؟

تقول الدهيم لبي بي سي ترند: "لم أتخيل أن يتسبب المعبد في كل هذه الضجة على تويتر خاصة أن بعض المتابعين يعلمون أنني أعيش في الولايات المتحدة."

وأضافت: " يبدو أن البعض لم يتقبل فكرة تواجد سعودية ومسلمة بمعبد بوذي، فقد طرح كثيرون أسئلة من قبيل كيف أقنعت أهلك؟ كيف سافرت دون محرم؟ "

وتابعت: "بعض التعليقات ركزت على الجانب الديني واستنكرت تجربة التطوع في معبد بوذي خاصة في ظل ما يحدث في بورما من أحداث."

و في معرض ردها على الانتقادات التي طالتها، تقول الدهيم إنها لم تكن تعرف الكثير عن البوذية مشيرة إلى أن "ما كانت تصبو إليه هو العثور على مكان هادئ ومعزول للتأمل والتخلص من الإرهاق فوقع الاختيار على فندق ملحق بمعبد بوذي."

وتردف: "إيماني بالله قوي وانخراطي في هذه التجربة لا يتعارض مع ديني ولن يمنعني الجدل الدائر من تكرار التجربة".

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @seham_d_d اولا انا ما اعرف عن البوذية الا اسم بوذا.. لكن اخترت المكان لانه حرفيا In the Middel of Nowhere, منطقة معزولة تماما حتى تغطية جوال مافيها، ماعندنا الا واي فاي في السكن لو تمشي خمس امتار برا السكن تعيش في العصر الحجري من الانقطاع عن العالم.. وكنت محتاجة هالشيء

وبدأت الرحلة من هنا pic.twitter.com/KWUFFxOREw — سهام الدهيم (@seham_d_d) ٢٨ أغسطس ٢٠١٨

وذكرت الدهيم لبي بي سي ترند أنها تفكر في زيارة دول جنوب شرق آسيا أو أمريكا اللاتينية لخوض التجربة مرة أخرى و التعرف على ثقافات جديدة.

واستطردت الدهيم "ثقافة تقبل الآخر قد تعد مفهوما جديدا لدى المجتمعات العربية المحافظة بطبعها. فحتى السياح القاصدون لبلداننا لا يختلطون بنا فلهم أماكنهم وفنادقهم الخاصة على عكس أمريكا التي يختلط فيها الزوار بالشعب فيحدث التلاقح."

وختمت: "كل الديانات السماوية الثلاثة كانت حاضرة في المبعد البوذي ولكن لم نتطرق أبدا إلى مسألة التدين."

سجال لا ينتهي على تويتر

المغرد خالد محمد الشهري عقب على تجربة سهام بالقول :"مؤلمة هذه القصة جدا وتعطيك ملخصا لتحديات العولمة التي تواجه شبابنا !! وكيف نعجز عن احتواء احتياجاتهم!! و كيف يمكن أن يتخلى عن أعز ما يملك..ويشتغل عامل نظافة في معبد وثني!!.."

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ علقت أمل البريدي "أنا مصدومة أخت سهام كيف قبلت نفسك وأنت موحدة من أبوين موحدين ...أن تكوني متطوعة في نظافة معبد وثني في أركانه أصنام تعبد من دون الله كثير من المبتعثين فهم التعايش السلمي خطأ..."

أما أبرار العماني فغردت "التجربة كلها رائعة وألهمتني كثيرا لكن تمنيت أنها لم تكن في معبد بوذي ، إن شاء لله نسمع عن تجارب أخرى ممتعة مثل هذه التجربة سهام."

وردت نورا بالقول "ما المشكل في مساعدة الناس بغض النظر عن ديانتهم ما الضير في أنها مسلمة وتخدم في معبد. الرسول كان يحسن ويخدم أناس غير مسلمين وحتى من أذوه."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @YasirSendi نكره التشدد وتحريم ما أحل الله. لكن ان تذهب امرأه بمفردها الى معبد وثني وتعيش وسط رجال فذلك مما لا تقبله فطره الانسان المسلم. استغرب من عدم اظهار وجهك بينما تواجدتي لساعات مع المكسيكي في عزله. الله يهدينا جميعا — Yasir Sendi (@YasirSendi) ٢٩ أغسطس ٢٠١٨