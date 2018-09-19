هل استاء صلاح من هدف فيرمينو؟

قضايا اليوم: اهتمام بمباريات دوري الأبطال الأوروبي، وجدل حول أداء صلاح، والمصريون ينعون جميل راتب، والسعوديون يتضامنون مع طالب جامعي.

دوري الأبطال

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نبدأ اليوم تقريرنا بتفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع مباريات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وحازت مباراة ليفربول الإنجليزي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي على اهتمام المغردين العرب الذين تابعوا بشغف أداء محمد صلاح ضمن صفوف ليفربول.

وفاز ليفربول بهدف متأخر من البرازيلي فيرمينو لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لصالح ليفربول مقابل هدفين من باريس سان جيرمان.

وكانت إحدى نقاط الجدل عبر مواقع التواصل ما فعله محمد صلاح بعد هدف فيرمنيو، إذ انتشر مقطع فيديو قصير له وهو جالس على مقاعد الاحتياط يظهر فيه وهو يلقي بزجاجة مياه على الأرض بعد هدف الفوز.

ورأى مغردون أن رمي صلاح للزجاجة يظهر غضبه من تسجيل فيرمنيو الهدف.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Saad_Rio هدف الفوز لفريقك و تحتفل بهذه الطريقه للاسف الغرور اعمى محمد صلاح وهذه اولى خطوات نهاية مسيرتك pic.twitter.com/quog5nSRDm — محامي اليونايتـد (@Saad_Rio) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وفي المقابل دافع مغردون عن صلاح ناشرين مقطعا آخر يظهر احتفاله بالهدف.

وغرد أحد الصحفيين الرياضيين محللا ما حدث بأن رمي الزجاجة كان نتيجة الضغط الذي شعر به صلاح نظرا لنتيجة المباراة قبل هدف الفوز.

وكان مدرب ليفربول الفني قد قرر تبديل صلاح بالاعب السويسري شاكيري، ليجلس النجم المصري، الذي لم يؤد أداءه المعتاد، على مقاعد الاحتياط.

وغرد المستخدمون العرب تضامنا مع صلاح.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @mohammedawaad من حسن حظ صلاح أنه يلعب مع ليفربول، فجمهوره يدافع ويحفظ الجميل للنجوم ولا ينسى سريعاً، ولا يحب خلق حكايات من لا شيء "حول احتفاله بهدف فيرمينيو"



من المهم أن يعرف صلاح أنه ليس مجرد هداف.. وأنه عندما لم يكن يفكر فيها كان يسجل بأريحية وكثرة، عليه أن يهدأ، والأمور ستكون على ما يرام. pic.twitter.com/LuBcOCiygb — محمد عواد (@mohammedawaad) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @zmansour75 أستغرب من انتقاد البعض لنجمنا محمد صلاح!! نعم تسبب من دون قصد بهدف التعادل، لكنه قدم مباراة ممتازة بالأمس، وكان أول المدافعين عند استلام المنافس للكرة (الدور الذي يلعبه فيرمينيو عادة). محمد لاعب رائع والأهداف ستأتي لا محالة.. فكفى تقليلاً من نجم أسعدنا وسيسعدنا ويبقى مصدر فخر لنا — Ziad Mansour (@zmansour75) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @raoufbenkhelif لأنك عودتنا بالتألق والابداع صرنا لا نتقبل اي هبوط في مستواك. لكن التجارب السابقة عالميا عاشت نفس النزول من عديد النجوم التاريخية علي غرار مارادونا وبلاتيني وزيدان. لذلك نحن وراءك لشحن المعنويات يا محمد صلاح يا من أسعدت كل بيت عربي من المحيط الي الخليج. تركيزك مطلوب والقادم وردي — Raouf BenKhelif (@raoufbenkhelif) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

كما اهتم المغردون أيضا بمباراة برشلونة أمام PSV ايدنهوفن والتي انتهت بفوز برشلونة بأربعة أهداف نظيفة. وأشاد المغردون بثلاثية ميسي.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @FCBW_A7 🗞️ MARCA | ليو ميسي لا يعرف الكلل



- وصل للهاتريك الـ 8 في دوري الأبطال كأكثر لاعب في التاريخ



- سجل أول هدف في دوري الأبطال هذا الموسم



- سجل 7 أهداف خلال 6 مُباريات هذا الموسم



- سجل في دوري الأبطال لـ 14 موسم على التوالي pic.twitter.com/Mgmgg3FX4v — FCB World (@FCBW_A7) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

#جميل_راتب

مصدر الصورة Getty Images Image caption الفنان الراحل جمال راتب

وفي مصر نعى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وفاة الفنان المصري جميل راتب عن عمر ناهز الثانية والتسعين.

وانتشر هاشتاغ حمل اسم الممثل الراحل ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في مصر.

ونشر المغردون مقتطفات لأشهر أقواله.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Mag00oo -

- أنا عشت حيـاتي كلها تاجر كيوف؛ ابتديتها بالشاي والبن والدخـان..

الكيف شهوة، والشهوة هي اللي بتشد القرش من جيوب الناس..

- انتَ شيطـان

- النـاس هم اللي مغفلين..

وفي شهوتهم غرقانين، واللي يقف ع البـر ما يغرقش..#جميل_راتب pic.twitter.com/In4OTBh7I9 — ✳ ماجووفيتش (@Mag00oo) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

#عبدالرحمن_المطيري_طالب_مقهور

وننتقل إلى السعودية حيث انتشر هاشتاغ حمل عنوان #عبدالرحمن_المطيري_طالب_مقهور ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح الأربعاء.

ويأتي الهاشتاغ تضامنا مع عبد الرحمن وهو طالب جامعي فصلته الجامعة بعد تغيبه منها.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @S_1416_ #عبدالرحمن_المطيري_طالب_مقهور

• عبدالرحمن المطيري أعطانا درس مجاني في بر الوالدين ... متى نتعلم ؟! .

• الاسمري اعطانا نموذج لمسؤل فقد الانسانية مع طلابه .

• القصة تعلمنا بان ( الواسطة ) فوق كل شيء .. ولو كان المطيري لديه وأسطه لرجع برفعة سماعة تلفون .

• تكفى يا محمد تدخل... pic.twitter.com/14P7Beei9c — سلطان الحارثي (@S_1416_) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @SalemAlSehman #عبدالرحمن_المطيري_طالب_مقهور موضوع عبدالرحمن حقيقة مؤلم جدا المهم في الموضوع لماذا المسؤلين الي وكل لهم الامر القريبين من مشكلة الطالب المقهور لم يقوموا بانهاء موضوعه ومراعاة ضروفه وعلي المسؤل ان يقوم بواجبه بدل اشغال ولاة الامر بمواضيع يستطيع حلها مع مراعاة الجوانب الانسانيه — ‏﮼سالم،ال،سحمان (@SalemAlSehman) ١٩ سبتمبر ٢٠١٨

وتداول المستخدمون مقطعا صوتيا لعبد الرحمن يقول فيه إنه تغيب عن الجامعة نظرا لمرض والدته مناشدا المسؤولين الجامعيين بإعادة النظر في قضيته.