هل استاء صلاح من هدف فيرمينو؟
قضايا اليوم: اهتمام بمباريات دوري الأبطال الأوروبي، وجدل حول أداء صلاح، والمصريون ينعون جميل راتب، والسعوديون يتضامنون مع طالب جامعي.
دوري الأبطال
نبدأ اليوم تقريرنا بتفاعل مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مع مباريات دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.
وحازت مباراة ليفربول الإنجليزي أمام باريس سان جيرمان الفرنسي على اهتمام المغردين العرب الذين تابعوا بشغف أداء محمد صلاح ضمن صفوف ليفربول.
وفاز ليفربول بهدف متأخر من البرازيلي فيرمينو لتنتهي المباراة بثلاثة أهداف لصالح ليفربول مقابل هدفين من باريس سان جيرمان.
وكانت إحدى نقاط الجدل عبر مواقع التواصل ما فعله محمد صلاح بعد هدف فيرمنيو، إذ انتشر مقطع فيديو قصير له وهو جالس على مقاعد الاحتياط يظهر فيه وهو يلقي بزجاجة مياه على الأرض بعد هدف الفوز.
ورأى مغردون أن رمي صلاح للزجاجة يظهر غضبه من تسجيل فيرمنيو الهدف.
وفي المقابل دافع مغردون عن صلاح ناشرين مقطعا آخر يظهر احتفاله بالهدف.
وغرد أحد الصحفيين الرياضيين محللا ما حدث بأن رمي الزجاجة كان نتيجة الضغط الذي شعر به صلاح نظرا لنتيجة المباراة قبل هدف الفوز.
وكان مدرب ليفربول الفني قد قرر تبديل صلاح بالاعب السويسري شاكيري، ليجلس النجم المصري، الذي لم يؤد أداءه المعتاد، على مقاعد الاحتياط.
وغرد المستخدمون العرب تضامنا مع صلاح.
كما اهتم المغردون أيضا بمباراة برشلونة أمام PSV ايدنهوفن والتي انتهت بفوز برشلونة بأربعة أهداف نظيفة. وأشاد المغردون بثلاثية ميسي.
#جميل_راتب
وفي مصر نعى مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي وفاة الفنان المصري جميل راتب عن عمر ناهز الثانية والتسعين.
وانتشر هاشتاغ حمل اسم الممثل الراحل ليتصدر قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا في مصر.
ونشر المغردون مقتطفات لأشهر أقواله.
#عبدالرحمن_المطيري_طالب_مقهور
وننتقل إلى السعودية حيث انتشر هاشتاغ حمل عنوان #عبدالرحمن_المطيري_طالب_مقهور ليظهر في قائمة أكثر الهاشتاغات تداولا صباح الأربعاء.
ويأتي الهاشتاغ تضامنا مع عبد الرحمن وهو طالب جامعي فصلته الجامعة بعد تغيبه منها.
وتداول المستخدمون مقطعا صوتيا لعبد الرحمن يقول فيه إنه تغيب عن الجامعة نظرا لمرض والدته مناشدا المسؤولين الجامعيين بإعادة النظر في قضيته.