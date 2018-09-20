رونالدو يبكي، وفنان سوداني وراء حسابات نسائية وهمية

قضايا اليوم التي اهتم بها وراد مواقع التواصل العرب: ريال مدريد يفوز بثلاثية نظيفة، ورونالدو يبكي بعد طرده، وإحياء لذكرى عاشوراء، وقضية الفنان السوداني علاء الدين سنهوري الذي اعترف باستخدامه حسابات نسائية وهمية تشعل فيسبوك في السودان.

ريال يفوز، ورونالدو يبكي

مصدر الصورة Getty Images Image caption كريستيانو رونالدو خلال مباراة الأربعاء أمام فالنسيا

نبدأ اليوم تقريرنا من الخليج حيث اهتم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بمباريات دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء، وخاصة بمباراة ريال مدريد وروما والتي انتهت بفوز ريال مدريد بثلاثية نظيفة.

وانتشر هاشتاغ #ريال_مدريد_روما ليظهر في أكثر من 15 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وأشاد المستخدمون بأداء فريق ريال مدريد.

كما اهتم أيضا رواد مواقع التواصل بمباراة يوفينتوس وفالينسيا والتي انتهت بفوز يوفينتوس بهدفين مقابل لا شيء.

وكانت أبرز لقطات المباراة بعيون رواد تويتر هي لحظة طرد كريستانيو رونالدو من المباراة.

وتداول المستخدمون صورا لرونالدو وهو يغادر الملعب باكيا بعد طرده.

وانقسمت آراء المستخدمين تجاه قرار الحكم بطرد رونالدو.

علاء الدين سنهوري

مصدر الصورة Facebook Image caption صورة للفنان السوداني علاء الدين سنهوري

وننتقل إلى السودان حيث اهتم مستخدمو فيسبوك بقضية المطرب السوداني علاء الدين سنهوري، والذي اعترف بإنشاء حسابات وهمية على الفيسبوك تحمل أسماء نساء.

ويقول رواد فيسبوك في السودان إن سنهوري استخدم تلك الحسابات الوهمية ليتحرش بالنساء، وإن تلك الحسابات عرضت وظائف وهمية للنساء السودانيات عبر فيسبوك.

بينما ظهرت رواية أخرى تقول إن المطرب استخدم تلك الحسابات للتسويق الفني.

وعلقت الصحفية السودانية آمال حباني: "باعتراف الفنان علاء الدين سنهوري باختلاقه شخصية سارة رحمة وغيرها للتسويق لمشروعه الفني يصبح الأمر أكثر تعقيدا ... إذ أن ما قام به من تخطيط وتكتيك يجعلها جريمة معلوماتية استهدفت مئات الضحايا من النساء باختراق خصوصيتهن والاحتيال للحصول على معلومات".

وكان سنهوري قد نشر الاعتذار التالي عبر صفحته على فيسبوك.

#عاشوراء

مصدر الصورة Getty Images Image caption جانب من إحياء ذكرى عاشوراء بلبنان

وننتقل إلى العراق ولبنان حيث انتشر هاشتاغ حمل اسم عاشوراء وهي الذكرى التي يحييها المسلمون كل عام في العاشر من شهر محرم الهجري.

وورد على هاشتاغ عاشوراء أكثر من 35 ألف تغريدة على مدار الأربع وعشرين ساعة الماضية.