ترامب "يتوعد" دول أوبك، وسلاح المقاطعة يلاحق أغاني سعد لمجرد في المغرب، و رجل يرتدي النقاب يسطو على بنك بواسطة "مسدس مزيف" في الكويت من أبرز المواضيع التي شغلت المغردين العرب.

#ماسكتش..حملة نسوية تشهر سلاح المقاطعة في وجه أغاني لمجرد

مصدر الصورة FETHI BELAID

يدور نقاش عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المغرب حول استمرار بث أغاني لمجرد من عدمه.

فقد أطلق نشطاء مغاربة حملة تدعو إلى مقاطعة ومنع أغاني سعد لمجرد، بعد قرار إعادة حبسه بتهمة اغتصاب جديدة في فرنسا.

وأرفقت الحملة بهاشتاغين هما #لمجرد_آوت و#ماسكتش ( لن أسكت).

وقد تجاوبت بعض الإذاعات المحلية في البلاد مع الحملة، إذ قالت مديرة قسم الأخبار بالقناة الثانية المغربية M 2 سميرة سيطايل في تغريدة ردت فيها على تساؤل أحد المتابعين : "إذاعة القناة الثانية ليست من الإذاعات التي تبث أغاني سعد لمجرد، أو تروج لها، وهذا منذ بداية مشاكله مع القضاء الفرنسي."

وترى المشاركات في حملة #ماسكتش أن الاستمرار في بث أغاني لمجرد يعد دعما للاغتصاب والتحرّش.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @masaktach الائتلاف ديالنا متدارش فقط على قضية سعد لمجرد ولكن باش يدافع على كل النساء المغربيات الضحايا. تابعونا و عاونونا باش نفضحو العنف و نحاربو تقافة الاغتصاب لي رايجة ف مجتمعنا و شكرا.#ماساكتاش #masaktach — Masaktach (@masaktach) ١٨ سبتمبر ٢٠١٨

وحققت الحملة انتشارا واسعا فاق حدود المغرب، إذ شاركت ناشطات عربيات عبر الهاشتاغ بلغات مختلفة بهدف تسليط الضوء على العنف والاغتصاب الذي تتعرض له المرأة العربية.

ترامب "يتوعد" دول أوبك

مصدر الصورة Chip Somodevilla

مرة أخرى، أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلا بعد أن طالب منظمة "أوبك" بالعمل على خفض الأسعار، مقابل الحماية الأمريكية التي تحظى بها دول في المنظمة.

وقد أعرب عن استيائه من ارتفاع أسعار النفط، من خلال تغريدة نشرها على حسابه على تويتر.

وقال " نحن نحمي دولا في الشرق الأوسط، لكن رغم ذلك تستمر تلك الدول في رفع أسعار النفط. سنتذكر هذا. على أوبك خفض الأسعار الآن."

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @realDonaldTrump We protect the countries of the Middle East, they would not be safe for very long without us, and yet they continue to push for higher and higher oil prices! We will remember. The OPEC monopoly must get prices down now! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

واعتبر مغردون قرار ترامب تدخلا في سياسات المنظمة، ورأى البعض فيه رسالة تهديد لدول الخليج.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @docshayji #ترامب يهرب للأمام من صراعاته والتحقيقات التي تلاحقه في الداخل ويتكسب شعبيا قبل انتخابات الكونغرس في نوفمبر بمهاجمة #أوبك ودولنا الخليجية ويمننا

"أمريكا تحميكم وبدونهالن تكونوا آمنين.ومع ذلك تستمرون برفع أسعار النفط!على أوبك إنهاء احتكار النفط وخفض سعر ه فورا."

النفط عرض وطلب!! https://t.co/0H6lOlESlX — عبدالله الشايجي (@docshayji) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

وانبرى مغردون في تقديم قراءاتهم في تداعيات تصريح ترامب، إذ رأى بعضهم أن أي قرار بتخفيض أسعار النفط سيؤثر بالسلب على الاقتصاد الخليجي

في مقابل ذلك، قلل آخرون من شأن تغريدة ترامب ووصفوها بالعبثية.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @hassanalishaq73 تصريحات ترامب اليوم حيال تهديده



لدول الخليج بتخفيض اسعار النفط..( اوبك )



تأتي بشقين



الاول مزيد من الحلب لدول الخليج



الثاني أن لم تستطيع دول الخليج على ذلك



فأن خط باب الرجعه مع ايران سيكون ممكنا"



واميل مستقبلا" مع النقطه الثانيه أكثر..!! — بوغانم (@hassanalishaq73) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @AnwarAboalela لا أعتقد أن ترامب لا يعرف ان دول أوبك لا تستطيع أن تزيد انتاجها أكثر من طاقتها الإنتاجية لأن هذا سيضر بحقولها ويؤدي الى انخفاض انتاجها قسريا ولذا فأنه ينبغي افهام إدارة ترمب بأن على ترمب ان يستخدم الاحتياطي الاستراتيجي وزيادة انتاج أمريكا اذا كان فعلا يريد خفض سعر البترول — anwar aboalela (@AnwarAboalela) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

لص يرتدي النقاب يسطو على بنك بواسطة مسدس أطفال

تداول مغردون كويتيون تسجيلا لكاميرات المراقبة يظهر قيام شخص يرتدي نقابا بسطو مسلح على بنك كويتي.

ووفقا للمقطع المتداول، أشهر المنتقب السلاح في وجه موظفي البنك ثم لاذ بالفرار بعد أن سرق مبلغا ماليا ضخما.

من جهة أخرى، أفادت مواقع محلية بأن الشرطة قبضت على المتهم، الذي اتضح أنه كان رجلا متنكرا في زي سيدة منتقبة. وذكرت بأنه كان يحمل مسدس "مسدس أطفال".

وقد أصدر بنك الخليج بدوره بيانا أكد فيه الحادثة.

اهمل تويتر الرسالة التي بعث بها @Gulf_Bank تصريح صحفي: دون وقوع أي أضرار للعملاء أو الموظفين، يؤكد بنك الخليج عن حدوث سطو مسلح على أحد أفرعه وقد تم اتخاذ الإجراءات اللازمة فوراً وإحالة القضية إلى الجهات المعنية في وزارة الداخلية. و يشكر بنك الخليج سرعة استجابة وزارة الداخلية و الجهات الأمنية. — Gulf Bank (@Gulf_Bank) ٢٠ سبتمبر ٢٠١٨

"3 بنات للبيع...أنا فقير" رجل يثير غضب التونسيين

صدم رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تونس بمقطع فيديو يظهر رجلا يرفع لافتة كتب عليها "3 بنات للبيع...أنا فقير".

وبحسب مواقع محلية، فقد عمد رجل إلى عرض بناته "للبيع" أمام مقر حكومي بولاية القيروان مطالبا بتشغيله .

من جهة أخرى، قال مسؤول حكومي في الولاية إن الأب سبق وأن تحصل في العديد من المرات على إعانات لكنه عمد هذه المرة إلى استغلال طفلتيه مضيفا أنه وجه في وقت سابق إلى مكتب العمل لكنه رفض العمل.

وتعاطف بعض المدونين مع الرجل وحملوا الحكومة والسياسيين مسؤولية تدهور الأوضاع الاجتماعية في البلاد، إلا أن آخرين طالبوا بمعاقبة الرجل لاستغلاله لأطفاله وحثوه على إيجاد عمل ولو بسيط وأن يجني لقمة عيشه من عرق جبينه.